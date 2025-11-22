हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Rising Star Asia Cup 2025: वैभव सूर्यवंशी को सुपर ओवर में मौका क्यों नहीं मिला? टीम इंडिया की हार पर उठा बड़ा सवाल

Rising Star Asia Cup 2025: वैभव सूर्यवंशी को सुपर ओवर में मौका क्यों नहीं मिला? टीम इंडिया की हार पर उठा बड़ा सवाल

राइजिंग स्टार्स एशिया कप 2025 के सेमीफाइनल में टीम इंडिया की हार का सबसे बड़ा कारण सुपर ओवर में लिया गया विवादित फैसला रहा.तूफानी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को न भेजने के फैसले पर विवाद हो रहा है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 22 Nov 2025 07:43 AM (IST)
Preferred Sources

Rising Star Asia Cup 2025: राइजिंग स्टार्स एशिया कप 2025 के सेमीफाइनल में टीम इंडिया ने जीत अपने हाथों से फिसलने दी. बांग्लादेश के खिलाफ खेला गया यह रोमांचक मैच सुपर ओवर तक पहुंचा, लेकिन वहीं भारत की सबसे बड़ी गलती सामने आ गई. सुपर ओवर में भारतीय टीम बिना रन बनाए आउट हो गई. बांग्लादेश ने एक वाइड बॉल की मदद से मैच जीत लिया. हार के बाद भारतीय टीम मैनेजमेंट के फैसलों पर सवाल उठने लगे, खासकर वैभव सूर्यवंशी को सुपर ओवर में बल्लेबाजी का मौका न देने पर.

सुपर ओवर में क्या हुई सबसे बड़ी चूक?

194 रनों का पीछा करते हुए भारत ने शानदार वापसी की और मैच को सुपर ओवर में खींचा. इस दौरान वैभव सूर्यवंशी ने 15 गेंदों में 38 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर भारत की उम्मीदें जिंदा रखी थी. फैंस को उम्मीद थी कि सुपर ओवर में पहला चुनाव वैभव होंगे. हालांकि ऐसा नहीं हुआ, कप्तान जितेश शर्मा, रामदीप सिंह और आशुतोष शर्मा को बल्लेबाजी के लिए भेजा गया.
 
नतीजा यह निकला कि भारत अपना खाता भी नहीं खोल पाया. रिपोन मंडल ने लगातार दो गेंदों पर जितेश और आशुतोष को आउट कर दिया.

कप्तान जितेश शर्मा ने बताई वजह

मैच खत्म होने के बाद कप्तान जितेश शर्मा ने इस फैसले पर सफाई देते हुए कहा, “वैभव और प्रियंश पावरप्ले के स्पेशलिस्ट हैं. डेथ ओवर में हिटिंग मुझे, आशुतोष और रामदीप को ज्यादा सूट करती है. इसलिए यह एक टीम का फैसला था.” हालांकि जितेश की इस बात ने फैंस की नाराजगी कम नहीं की.

सोशल मीडिया पर वैभव सूर्यवंशी की कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिनमें वह डगआउट में निराश बैठे दिखाई दे रहे हैं. मैच के बाद फैंस ने टीम मैनेजमेंट पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिस बल्लेबाज ने पूरे मैच में सबसे अच्छी बल्लेबाजी की, उसे सुपर ओवर में मौका न देना एक बड़ी रणनीतिक गलती थी.

बांग्लादेश ने किस तरह जीता मैच

बांग्लादेश की ओर से रिपोन मंडल ने सुपर ओवर में बेहतरीन गेंदबाजी की, जबकि भारत की ओर से सुयश शर्मा ने एक वाइड गेंद डालकर मैच बांग्लादेश की झोली में डाल दिया. पहली ही गेंद पर बांग्लादेश का बल्लेबाज आउट हो गया था, लेकिन भारत बल्लेबाजी में इतना दबाव में दिखा कि रन भी नहीं बन पाए. 

Published at : 22 Nov 2025 07:43 AM (IST)
Tags :
IND A Vs BAN A Vaibhav Suryavanshi Rising Star Asia Cup 2025
और पढ़ें
