ऋषभ पंत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट की पहली पारी में शतक लगाकर इतिहास रचा. वह छठे भारतीय बन गए हैं, जिन्होंने SENA (साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया) देशों के हर देश में शतक जड़ा हो. इसके बाद फील्डिंग में पंत का मजाकिया अंदाज देखने को मिला, उन्होंने शुभमन गिल से उन्हें गेंदबाजी देने की मांग कर दी. स्टंप माइक से रिकॉर्ड हुई उनकी बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

न्यूजीलैंड टीम की दूसरी पारी के 29वें ओवर में देवदत्त पडिक्कल ने पांचवीं गेंद फेंकी, उनकी गेंद टर्न नहीं हो रही थी लेकिन ये थोड़ी सी हुई. ऋषभ पंत ने चिल्लाते हुए कहा, "फाइनली. देवा खाले यहां से मेवा." इस पर गेंदबाज भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए. ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है."

लपेटे में आए यशस्वी जायसवाल!

वॉशिंगटन सुंदर के एक ओवर में ऋषभ पंत ने शुभमन गिल से कहा, "मैं लेग स्पिन डाल सकता हूं." फिर उनके साथ खड़े यशस्वी जायसवाल को देखते हुए बोले, "कुछ गंदा सा एक्शन चाहिए तो जायसवाल डाल सकता है."

Pant has no filters behind the stumps! 😂 Watch #NZvIND LIVE on #SonyLIV & #SonySportsNetwork 📺 https://t.co/Qh3NQn0XqC — Sony LIV (@SonyLIV) November 22, 2026

प्रसिद्ध कृष्णा के ओवर में भी स्टंप माइक में उनकी मस्ती भरी आवाज रिकॉर्ड हुई. उन्होंने कहा, "इधर से नहीं आएगा सिंगल, शी इस रेडी तो मिंगल." इस पर ग्राउंड पर खड़े सभी खिलाडियों की हंसी छूट गई.

Rishu yaar, ek hi dil hai… kitne baar jeetoge? 😂🫶 Watch the HERO VIDA India Tour of New Zealand, 1st Test Day 4, LIVE NOW on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyLIV #NZvIND https://t.co/iJSeRg81eK — Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 22, 2026

भारत बनाम न्यूजीलैंड पहले टेस्ट की बात करें तो टीम इंडिया अब इस मैच को हार नहीं सकती, और जीतने के चांस भी अधिक है. चौथे दिन का खेल खत्म होने तक न्यूजीलैंड ने 2 विकेट खोकर 119 रन बना लिए हैं. भारत के पास अभी भी 233 रन की बढ़त है. टीम इंडिया को जीत के लिए आखिरी दिन 8 विकेट चाहिए.

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