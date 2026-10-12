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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटन्यूजीलैंड दौरे के शुरुआती 2 मैचों से ऋषभ पंत बाहर, कुमार कुशाग्र को मिला मौका

न्यूजीलैंड दौरे के शुरुआती 2 मैचों से ऋषभ पंत बाहर, कुमार कुशाग्र को मिला मौका

कुमार कुशाग्र झारखंड के विकेटकीपर बल्लेबाज हैं. उन्होंने दलीप ट्रॉफी के फाइनल और ईरानी कप में शतक जड़ खूब सूर्खियां बटोरी थीं.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 12 Oct 2026 08:50 PM (IST)
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भारतीय क्रिकेट टीम को इसी महीने न्यूजीलैंड दौरे पर जाना है. न्यूजीलैंड में टीम इंडिया कुल 12 मैच खेलेगी. इसमें पांच टी20 इंटरनेशनल, पांच वनडे और दो टेस्ट मैच शामिल हैं. इसके अलावा इंडिया-ए की टीम भी न्यूजीलैंड में तीन चारदिवसीय मैच खेलेगी. इन्हें तीन मुकाबलों के शुरुआती दो मैचों से ऋषभ पंत बाहर हो गए हैं, और उनकी जगह झारखंड के विकेटकीपर बल्लेबाज कुमार कुशाग्र को मौका मिला है. 

ईरान कप में रेस्ट ऑफ इंडिया की कप्तानी कर रहे ऋषभ पंत मांसपेशियों में खिंचाव के कारण न्यूजीलैंड दौरे पर इंडिया-ए की टीम से बाहर हो गए हैं. बीसीसीआई की मेडिकल टीम ने उन्हें शुरुआती मैचों में आराम देने और मेडिकल देखरेख में रखने की सलाह दी है. पुरुष चयन समिति ने पहले दो मैचों के लिए ऋषभ पंत के स्थान पर कुमार कुशाग्र को टीम में शामिल किया है.

बीसीसीआई ने अपने बयान में क्या कहा?

इंडिया-ए टीम में चोटिल ऋषभ पंत की जगह कुमार कुशाग्र को शामिल किया गया है. बीसीसीआई ने एक प्रेस रिलीज जारी कर कहा कि न्यूजीलैंड दौरे पर भारतीय-ए टीम के लिए ऋषभ पंत की फिटनेस पर निर्भर रहने के बावजूद उन्हें पहले दो मैचों से बाहर कर दिया गया है. ईरानी कप में रेस्ट ऑफ इंडिया की कप्तानी करते समय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को बाईं ओर मोच आ गई थी. वह बीसीसीआई की मेडिकल टीम की देखरेख में हैं और तेजी से स्वस्थ हो रहे हैं. तीसरे मैच में उनकी उपलब्धता पर फैसला बाद में लिया जाएगा. 

भारत ए और न्यूजीलैंड ए के बीच पहला चार दिवसीय मुकाबला 24 से 28 अक्टूबर के बीच लिंकन में खेला जाएगा. दूसरा मैच 31 अक्टूबर से तीन नवंबर तक क्राइस्टचर्च में और तीसरा व अंतिम मुकाबला 7 से 10 नवंबर के बीच फिर से लिंकन में खेला जाएगा. यह कंफर्म है कि केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल और वॉशिंगटन सुंदर अगर वनडे टीम में चुने जाते हैं तो तीनों अनौपचारिक टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे. इनका वनडे टीम में चुना जाना भी तय है.

भारत ए की अपडेटेड टीम- यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, देवदत्त पडिक्कल, रविचंद्रन स्मरण, ध्रुव जुरेल (कप्तान और विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर, आकिब नबी, आकाश दीप, अंशुल कंबोज, मानव सुथार, मुकेश चौधरी, साई सुदर्शन, यश राठौड़, मुकेश कुमार और कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर) (पहला और दूसरा मैच)

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About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 10 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
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Published at : 12 Oct 2026 08:49 PM (IST)
Tags :
India Tour Of New Zealand INDIA VS NEW ZEALAND Kumar Kushagra RISHABH PANT
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