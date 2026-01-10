टीम इंडिया के लिए 'बैड न्यूज', ऋषभ पंत वनडे सीरीज से हुए बाहर; जानिए असली वजह

भारत बनाम न्यूजीलैंड वनडे सीरीज का आगाज 11 जनवरी से होने वाला है. उससे पहले टीम इंडिया के लिए बुरी खबर सामने आई है, क्योंकि ऋषभ पंत चोट के कारण वनडे टीम से बाहर हो गए हैं. उन्हें शनिवार को बड़ौदा में अभ्यास के दौरान कमर के ऊपरी हिस्से पर चोट आई थी. पीटीआई के अनुसार ऋषभ पंत दर्द से कराहते हुए बीसीए स्टेडियम से बाहर आए.

ऋषभ पंत के अलावा केएल राहुल वनडे टीम में बतौर विकेटकीपर मौजूद हैं. अभी तक BCCI ने चोटिल ऋषभ पंत का रिप्लेसमेंट घोषित नहीं किया है. कयास लगाए जा रहे हैं कि ईशान किशन उनकी जगह ले सकते हैं, जो टी20 वर्ल्ड कप 2026 के भारतीय स्क्वाड में वैकल्पिक विकेटकीपर के तौर पर चुने गए हैं.

शनिवार को ऋषभ पंत ने काफी देर तक बल्लेबाजी का अभ्यास किया. थ्रोडाउन स्पेशलिस्ट्स उन्हें बल्लेबाजी का अभ्यास करवा रहे थे, तभी फ्रंट फुट पर डिफेंस करते हुए एक गेंद उनकी कमर के ऊपरी हिस्से पर जाकर लगी. हेड कोच गौतम गंभीर और सपोर्ट स्टाफ, मैदान में पंत का हाल जानने के लिए आए थे. मेडिकल टीम द्वारा प्रारंभिक उपचार के बाद ऋषभ पंत बीसीए स्टेडियम से बाहर चले गए. इसी बीच भारतीय वनडे और टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल को काफी देर तक चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर से बात करते देखा गया.

ऋषभ पंत आखिरी बार जुलाई 2024 में श्रीलंका के खिलाफ कोई वनडे मैच खेलते नजर आए थे. वो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए भारतीय स्क्वाड का हिस्सा रहे, लेकिन उन्हें एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिल पाया था. उन्होंने हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में दिल्ली टीम की कप्तानी की थी. भारत के इस डोमेस्टिक लिस्ट A टूर्नामेंट में उन्होंने 2 अर्धशतकीय पारी भी खेलीं.

दूसरी ओर जब मोहम्मद सिराज बल्लेबाजी का अभ्यास कर रहे थे, तब उन्हें शॉट लगाने में दिक्कत हो रही थी. उन्हें बल्लेबाजी बेहतर करने में रोहित शर्मा की मदद मिली.

भारत बनाम न्यूजीलैंड पहला वनडे मैच बड़ौदा में खेला जाएगा. ये मैदान पहली बार किसी मेंस इंटरनेशनल मैच की मेजबानी करने जा रहा है. दूसरा वनडे 14 जनवरी को राजकोट और अंतिम ODI मैच 18 जनवरी को इंदौर में खेला जाएगा.

