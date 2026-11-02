IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटऋषभ पंत तीसरे मैच से बाहर, फिटनेस टेस्ट में हुए फेल; मिलेगा एक और मौका!

ऋषभ पंत तीसरे मैच से बाहर, फिटनेस टेस्ट में हुए फेल; मिलेगा एक और मौका!

ऋषभ पंत को न्यूजीलैंड के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया में चुना गया है. हालांकि, वह अभी तक फिट नहीं हुए हैं. वह सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रिहैबिलिटेशन से गुजर रहे हैं.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 02 Nov 2026 10:09 PM (IST)
Preferred Sources

टेस्ट क्रिकेट में विदेशी सरजमीं पर भारत के प्रमुख बल्लेबाजों में से एक 29 साल के ऋषभ पंत फिटनेस टेस्ट में फेल हो गए हैं. वह लंबे समय से चोटिल हैं, और बेंगलुरु स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रिहैबिलिटेशन से गुजर रहे हैं. अब फिटनेस टेस्ट में फेल होने की वजह से पंत न्यूजीलैंड-ए के खिलाफ तीसरे अनौपचारिक टेस्ट से बाहर हो गए हैं. 

ऋषभ पंत पिछले महीने श्रीनगर में ईरानी कप मैच के दौरान चोटिल हुए थे. उन्हें मांसपेशियों में खिंचाव (साइड स्ट्रेन) की समस्या हुई थी. अब उन्हें वापसी से पहले अनिवार्य फिटनेस टेस्ट पास करना होगा, जिसमें वह अभी तक पास नहीं हुए हैं. हालांकि, अभी ऋषभ पंत के पास एक और मौका है. अब वह कुछ दिनों में दूसरा अनिवार्य फिटनेस टेस्ट पास करने पर सीधे वेलिंगटन में टीम से जुड़ सकते हैं.

रिलेटेड स्टोरी >>

क्रिकेट
IPL रिटेंशन की डेडलाइन में हुआ बदलाव, ऑक्शन की तारीख और वेन्यू को लेकर भी आया अपडेट
IPL रिटेंशन की डेडलाइन में हुआ बदलाव, ऑक्शन की तारीख और वेन्यू को लेकर भी आया अपडेट
क्रिकेट
'भारतीय टीम मैनेजमेंट मुझे...', 55 गेंद में शतक ठोकने के बाद सरफराज खान ने दिया बड़ा बयान
'भारतीय टीम मैनेजमेंट मुझे...', 55 गेंद में शतक ठोकने के बाद सरफराज खान ने दिया बड़ा बयान
क्रिकेट
22 नवंबर को पाकिस्तान से भिड़ेगी टीम इंडिया, वैभव सूर्यवंशी के पास बदला लेने का मौका
22 नवंबर को पाकिस्तान से भिड़ेगी टीम इंडिया, वैभव सूर्यवंशी के पास बदला लेने का मौका
क्रिकेट
अभिषेक-वैभव ओपनर, एशिया कप के लिए टीम इंडिया का एलान; तिलक कप्तान और पाटीदार उपकप्तान
अभिषेक-वैभव ओपनर, एशिया कप के लिए टीम इंडिया का एलान; तिलक कप्तान और पाटीदार उपकप्तान

पीटीआई ने अपनी रिपोर्ट में बीसीसीआई के एक सोर्स के हवाले से लिखा, ऋषभ पंत के न्यूजीलैंड ए के खिलाफ तीसरे अनौपचारिक टेस्ट में खेलने की संभावना बहुत कम है. टीम प्रबंधन उन्हें उबरने के लिए कुछ और दिन देना चाहेगा जिससे कि वह टेस्ट सीरीज के लिए टीम से जुड़ सकें और वेलिंगटन में अभ्यास कर सकें. दूसरे फिटनेस टेस्ट के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी."

बता दें कि पहले ऋषभ पंत को न्यूजीलैंड ए के खिलाफ तीनों अनौपचारिक टेस्ट मैचों के लिए इंडिया-ए की टीम में चुना गया था, लेकिन चोटिल होने की वजह से पहले दोनों मैच नहीं खेल सके. अब वह तीसरे अनौपचारिक टेस्ट से भी बाहर हो गए हैं. 

न्यूजीलैंड के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम- शुभमन गिल (कप्तान) केएल राहुल (उपकप्तान), यशस्वी जायसवाल, देवदत्त पडिक्कल, साई सुदर्शन, नीतीश कुमार रेड्डी, रवींद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, अंशुल कंबोज, ऋषभ पंत (फिटनेस पर निर्भर), ध्रुव जुरेल, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, आकाश दीप, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव

यह भी पढ़ें- 

'भारतीय टीम मैनेजमेंट मुझे...', 55 गेंद में शतक ठोकने के बाद सरफराज खान ने दिया बड़ा बयान

About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 10 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
Read More
Published at : 02 Nov 2026 10:09 PM (IST)
Tags :
India Vs New Zealand Test Series INDIA VS NEW ZEALAND RISHABH PANT
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
IPL रिटेंशन की डेडलाइन में हुआ बदलाव, ऑक्शन की तारीख और वेन्यू को लेकर भी आया अपडेट
IPL रिटेंशन की डेडलाइन में हुआ बदलाव, ऑक्शन की तारीख और वेन्यू को लेकर भी आया अपडेट
क्रिकेट
'भारतीय टीम मैनेजमेंट मुझे...', 55 गेंद में शतक ठोकने के बाद सरफराज खान ने दिया बड़ा बयान
'भारतीय टीम मैनेजमेंट मुझे...', 55 गेंद में शतक ठोकने के बाद सरफराज खान ने दिया बड़ा बयान
क्रिकेट
22 नवंबर को पाकिस्तान से भिड़ेगी टीम इंडिया, वैभव सूर्यवंशी के पास बदला लेने का मौका
22 नवंबर को पाकिस्तान से भिड़ेगी टीम इंडिया, वैभव सूर्यवंशी के पास बदला लेने का मौका
क्रिकेट
अभिषेक-वैभव ओपनर, एशिया कप के लिए टीम इंडिया का एलान; तिलक कप्तान और पाटीदार उपकप्तान
अभिषेक-वैभव ओपनर, एशिया कप के लिए टीम इंडिया का एलान; तिलक कप्तान और पाटीदार उपकप्तान
Advertisement

वीडियोज

Yeh Fitoor Tera: 🫨Saumya ने खोला बड़ा सच! ताने सुनते ही सबके सामने ला दी Jeet की कुर्बानी! #sbs
Bollywood News: शाहरुख खान ने 61वें जन्मदिन पर फैंस को दिया फिल्म 'किंग' के पहले गाने का सरप्राइज तोहफा (02.11.26)
Sansani | Jaipur News: जयपुर की डरावनी कहानी | ABP News
INDIA BLOC Ramlila Maidan Rally | Rahul Gandhi: 'महारैली' का मंच.. ज्ञानेश पर सीधी जंग ! | Congress
Chitra Tripathi | India Bloc Ramlila Maidan Rally: 'रामलीला' से हिलेगा' मोदी किला'? | Breaking | ABP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
JNU में कांग्रेस सांसद की बर्खास्तगी पर हाईकोर्ट की रोक, जनवरी 2027 में अगली सुनवाई
JNU में कांग्रेस सांसद की बर्खास्तगी पर हाईकोर्ट की रोक, जनवरी 2027 में अगली सुनवाई
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
फतेहपुर में मंत्री कृष्णा पासवान की बहन पर जानलेवा हमला, फायरिंग कर बदमाश फरार
फतेहपुर में मंत्री कृष्णा पासवान की बहन पर जानलेवा हमला, फायरिंग कर बदमाश फरार
साउथ सिनेमा
AI और डीपफेक पर लगेगा ब्रेक? राम चरण-चिरंजीवी ने गृहमंत्री अमित शाह से की मुलाकात
AI और डीपफेक पर लगेगा ब्रेक? राम चरण-चिरंजीवी ने गृहमंत्री अमित शाह से की मुलाकात
क्रिकेट
कितने बजे से शुरू होंगे भारत-न्यूजीलैंड वनडे सीरीज के मैच? जानें सभी 5 मुकाबलों की टाइमिंग
कितने बजे से शुरू होंगे भारत-न्यूजीलैंड वनडे सीरीज के मैच? जानें सभी 5 मुकाबलों की टाइमिंग
इंडिया
राज्यसभा में अभिषेक मनु सिंघवी तीसरे सबसे अमीर सांसद, नंबर 1 पर कौन? ADR की रिपोर्ट में खुलासा
राज्यसभा में अभिषेक मनु सिंघवी तीसरे सबसे अमीर सांसद, नंबर 1 पर कौन? ADR की रिपोर्ट में खुलासा
इंडिया
महिलाओं को सोशल मीडिया हमलों से बचाना मकसद, केरल सरकार लाएगी कानून
महिलाओं को सोशल मीडिया हमलों से बचाना मकसद, केरल सरकार लाएगी कानून
बिहार
तेज प्रताप को अप्रिय घटना का डर, पूछा- क्या सरकार अनहोनी का इंतजार कर रही?
तेज प्रताप को अप्रिय घटना का डर, पूछा- क्या सरकार अनहोनी का इंतजार कर रही?
Home Tips
How To Identify Fresh Dry Fruits: दिवाली पर खुले ड्राई फ्रूट खरीद रहे हैं? 1 मिनट में ऐसे करें जांच
दिवाली पर खुले ड्राई फ्रूट खरीद रहे हैं? 1 मिनट में ऐसे करें जांच
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget