Rishabh Pant Birthday Celebration: भारतीय टीम के स्टार प्लेयर ऋषभ पंत ने आज शनिवार, 4 सितंबर को खास अंदाज में बर्थडे सेलिब्रेट किया है. पंत काफी लंबे समय से इंजरी से जूझ रहे हैं. लेकिन आज अपने जन्मदिन के मौके पर ऋषभ पंत ने मैदान पर वापसी की है. मैदान जिम में भी वर्कआउट कर रहे हैं. पंत ने अपने बर्थडे सेलिब्रेशन की फोटो और वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. पंत ने अपने दोस्तों के साथ बर्थडे सेलिब्रेट किया है.

ऋषभ पंत ने नेट्स में बहाया पसीना

ऋषभ पंत को क्रिकेट से बहुत प्यार है और ये खिलाड़ी अपने खेल को काफी पसंद भी करता है. पंत का क्रिकेट के लिए जुनून उनके भयानक रोड एक्सीडेंट के बाद भी देखा गया. पंत उस हादसे के बाद लगातार प्रैक्टिस करके जल्दी ही टीम इंडिया में वापसी कर पाए थे. पंत फिर एक बार इंग्लैंड दौरे पर चोटिल हुए और उनके पैर के अंगूठे में फ्रैक्चर हो गया. लेकिन अब पंत फिर एक बार टीम में वापसी करने की तैयारी कर रहे हैं.

ऋषभ पंत ने अपने जन्मदिन पर जिम से केक काटते हुए वीडियो शेयर किया है, जिसमें पंत के साथ उनके दोस्त पार्टी करते नजर आ रहे हैं. पंत ने इसके साथ ही अपने बैटिंग पैड और जूते पहनते हुए फोटो शेयर की हैं. वहीं इसके बाद पंत ने नेट्स में बैटिंग प्रैक्टिस करते हुए भी फोटो अपलोड किया है.

ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टीम से बाहर पंत

भारत को 19 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज खेलनी है. ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय टीम का ऐलान भी हो गया है. लेकिन वनडे और टी20 किसी भी टीम के स्क्वाड में ऋषभ पंत का नाम नहीं है. पंत इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट में चोटिल हुए थे और तब से ही क्रिकेट से दूर हैं. पंत इंजरी की वजह से ही एशिया कप में भी शामिल नहीं हो पाए. लेकिन पंत ने टीम में वापसी करने की तैयारी शुरू कर दी है.

