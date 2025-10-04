हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटRishabh Pant Birthday: ऋषभ पंत की मैदान पर वापसी, इस खास अंदाज में मनाया अपना जन्मदिन

Rishabh Pant Celebrate Birthday: भारत के स्टार बल्लेबाज ऋषभ पंत फिर एक बार बैटिंग पैड पहनकर मैदान पर उतरे हैं. पंत ने खुद को जन्मदिन पर मैदान की वापसी करके बड़ा तोहफा दिया है.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 04 Oct 2025 11:32 PM (IST)
Rishabh Pant Birthday Celebration: भारतीय टीम के स्टार प्लेयर ऋषभ पंत ने आज शनिवार, 4 सितंबर को खास अंदाज में बर्थडे सेलिब्रेट किया है. पंत काफी लंबे समय से इंजरी से जूझ रहे हैं. लेकिन आज अपने जन्मदिन के मौके पर ऋषभ पंत ने मैदान पर वापसी की है. मैदान जिम में भी वर्कआउट कर रहे हैं. पंत ने अपने बर्थडे सेलिब्रेशन की फोटो और वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. पंत ने अपने दोस्तों के साथ बर्थडे सेलिब्रेट किया है.

ऋषभ पंत ने नेट्स में बहाया पसीना

ऋषभ पंत को क्रिकेट से बहुत प्यार है और ये खिलाड़ी अपने खेल को काफी पसंद भी करता है. पंत का क्रिकेट के लिए जुनून उनके भयानक रोड एक्सीडेंट के बाद भी देखा गया. पंत उस हादसे के बाद लगातार प्रैक्टिस करके जल्दी ही टीम इंडिया में वापसी कर पाए थे. पंत फिर एक बार इंग्लैंड दौरे पर चोटिल हुए और उनके पैर के अंगूठे में फ्रैक्चर हो गया. लेकिन अब पंत फिर एक बार टीम में वापसी करने की तैयारी कर रहे हैं.

ऋषभ पंत ने अपने जन्मदिन पर जिम से केक काटते हुए वीडियो शेयर किया है, जिसमें पंत के साथ उनके दोस्त पार्टी करते नजर आ रहे हैं. पंत ने इसके साथ ही अपने बैटिंग पैड और जूते पहनते हुए फोटो शेयर की हैं. वहीं इसके बाद पंत ने नेट्स में बैटिंग प्रैक्टिस करते हुए भी फोटो अपलोड किया है.

 
 
 
 
 
A post shared by Rishabh Pant (@rishabpant)

ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टीम से बाहर पंत

भारत को 19 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज खेलनी है. ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय टीम का ऐलान भी हो गया है. लेकिन वनडे और टी20 किसी भी टीम के स्क्वाड में ऋषभ पंत का नाम नहीं है. पंत इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट में चोटिल हुए थे और तब से ही क्रिकेट से दूर हैं. पंत इंजरी की वजह से ही एशिया कप में भी शामिल नहीं हो पाए. लेकिन पंत ने टीम में वापसी करने की तैयारी शुरू कर दी है.

India vs Pakistan Live Streaming: पाकिस्तान को फिर धूल चटाने की तैयारी में टीम इंडिया, जानिए कब, कहां और कैसे देख सकेंगे ये मैच

Published at : 04 Oct 2025 11:32 PM (IST)
Rishabh Pant Birthday IND VS AUS RISHABH PANT
विश्व
गाजा में सीजफायर के लिए ट्रंप के प्लान का मास्टरमाइंड कौन? पुतिन के खास ने किया खुलासा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Farrukhabad Blast: फर्रूखाबाद में कोचिंग सेंटर में ब्लास्ट, 2 लोगों की मौत, 50 मीटर दूर मिले मानव अंग
क्रिकेट
जसप्रीत बुमराह से हार्दिक पांड्या तक, इन 5 खिलाड़ियों को ऑस्ट्रेलिया ODI सीरीज के लिए टीम इंडिया में नहीं मिली जगह
बॉलीवुड
जवानी के दिनों में ऐसी थीं अक्षय की ट्विंकल, उस जमाने में भीड़ से अलग था एक्ट्रेस का फैशन, यहां देखें 10 तस्वीरें
Pakistan on Gaza Peace Plan : पाकिस्तान ने फिर दिखाई अपनी औकात, गाजा शांति योजना पर पलट गए शहबाज!
Deepika Ranbir Airport: Deepika-Ranbir एक साथ, फैंस में हलचल! Ranveer Singh पर सवाल?
Bareilly Bulldozer Action: मौलाना के राइट हैंड नफीस के बारातघर पर चला योगी का बुलडोजर
NCRB Data: Modi सरकार में India हुआ Safer, अपराधों में 29% की गिरावट
Gang Rape: गुरुग्राम में महिला टीचर से गैंगरेप, 4 दोस्त गिरफ्तार
विश्व
गाजा में सीजफायर के लिए ट्रंप के प्लान का मास्टरमाइंड कौन? पुतिन के खास ने किया खुलासा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Farrukhabad Blast: फर्रूखाबाद में कोचिंग सेंटर में ब्लास्ट, 2 लोगों की मौत, 50 मीटर दूर मिले मानव अंग
क्रिकेट
जसप्रीत बुमराह से हार्दिक पांड्या तक, इन 5 खिलाड़ियों को ऑस्ट्रेलिया ODI सीरीज के लिए टीम इंडिया में नहीं मिली जगह
बॉलीवुड
जवानी के दिनों में ऐसी थीं अक्षय की ट्विंकल, उस जमाने में भीड़ से अलग था एक्ट्रेस का फैशन, यहां देखें 10 तस्वीरें
इंडिया
अमेरिका में तेलंगाना के छात्र की गोली मारकर हत्या, गैस स्टेशन पर करता था पार्ट-टाइम जॉब
महाराष्ट्र
PM मोदी-CM फडणवीस का नाम लेकर उद्धव ठाकरे बोले, 'मैं किसी को भी दुश्मन नहीं मानता लेकिन...'
ट्रेंडिंग
दुल्हन ने किया अपने दूल्हे के लिए डांस! खूबसूरती और ठुमकों ने जीता यूजर्स का दिल- वीडियो वायरल
ट्रैवल
कश्मीर की इन जगहों पर बेफिक्र होकर घूम सकते हैं आप! खूबसूरती के साथ सुरक्षा की भी है फुल गारंटी
ENT LIVE
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
ENT LIVE
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
ENT LIVE
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
