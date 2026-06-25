ऋषभ पंत की DC में वापसी के बाद कप्तान अक्षर पटेल ने साझा किया भावुक वीडियो, जानिए क्या कहा

ऋषभ पंत के लखनऊ सुपर जाइंट्स टीम को छोड़कर, दिल्ली कैपिटल्स में शामिल होने की खबर के बाद वो सुर्खियों में आ गए हैं. ऋषभ पंत फिर से अपनी टीम दिल्ली कैपिटल्स के साथ जुड़ गए हैं. कुलदीप यादव को लखनऊ सुपर जाइंट्स में उनकी जगह भेज दिया गया है.

दिल्ली कैपिटल्स ने पंत को 15 करोड़ रूपयों में टीम में वापस से शामिल किया. वहीं दूसरी तरफ कुलदीप यादव को लखनऊ सुपर जाइंट्स ने 13.5 करोड़ रूपयों में खरीदा है. ट्रेड फाइनल खत्म होने के बाद ऋषभ पंत ने दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल को खुद फोन मिलाया था और वो भी तीन बार.

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दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल ने ऋषभ पंत की वापसी की खबर सबको खुद बताई. उन्होंने बताया कि पंत ने खुद ये खुशखबरी देने के लिए उनको फोन मिलाया था,लेकिन वे फोन उठा नहीं पाए.

कप्तान अक्षर ने बताया कि उस समय वे अपने बच्चे के साथ समय बिताने में व्यस्त थे और उनसे कॉल मिस हो गई. बाद में जब दोनों की बात हुई तो अक्षर ने मजाकिया अंदाज में एक मशहूर कहावत के साथ ऋषभ पंत का स्वागत किया. अक्षर पटेल बोले,'अगर सुबह का भूला शाम को घर लौट कर आए तो उसको भूला नहीं कहते'.

"Bhai, main wapas aa raha hun." 🥹



Bapu & the whole of Dilli waited to hear just that 💙❤️ pic.twitter.com/5k1nDtNUTM — Delhi Capitals (@DelhiCapitals) June 23, 2026

अक्षर पटेल ने पंत के लिए एक भावुक कर देने वाला वीडियो भी साझा किया और कहा कि कप्तान होने के नाते वे उनको टीम में पूरी 'आजादी' देंगे. उन्होंने आगे कहा, 'हमारे बीच कभी ऐसा फर्क नहीं रहा कि मैं कप्तान हूं और वे दोस्त, जब पंत दिल्ली में थे तब वो मेरे कप्तान थे और टीम का मार्ग दर्शन करते थे..तब भी हमारे बीच कोई दीवार नहीं थी कि वे कप्तान हैं तो मुझे वही करना होगा,जो वो बोलेंगे,हम दोनों हमेशा से आपसी समझ के साथ काम करते रहे है.हम दोनों एक सीनीयर खिलाड़ी हैं और हमें पता है कि कौन किस परिस्थिति में खेल सकता है'.

अक्षर पटेल ने पंत के हाल ही के फॉर्म को देखते हुए कहा कि 'form is temporary,class is permanent'.ऋषभ पंत का दिल्ली कैपिटल्स की टीम के साथ (2016-2024) तक का सफर बहुत ही सफल रहा है. इस दौरान वे फ्रेंचाइज़ी के ऑल-टाइम लीडिंग रन -स्कोरर भी रहे.

पंत ने दिल्ली कैपिटल्स के लिए 111 मैच खेलते हुए कुल 3,284 रन बनाए हैं.इस बीच उनका स्ट्राइक रेट 148.93 का रहा.ऋषभ पंत के नाम 111 मैचों में 18 अर्धशतक और एक शतक भी दर्ज है.आईपीएल 2026 में लखनऊ सुपर जाइंट्स ने पंत को 27 करोड़ रूपयों का भारी रकम में खरीदा था.

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