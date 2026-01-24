हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट'मैच विनर है वो...', ऋषभ पंत के 'अपमान' पर भड़का ये दिग्गज; भारतीय मैनेजमेंट को जमकर सुनाई खरी-खोटी

Rishabh Pant: ऋषभ पंत को लेकर न्यूजीलैंड के पूर्व दिग्गज इयान स्मिथ ने गंभीर सवाल खड़ा किया. उन्होंने पंत को मैच विनर बताया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 24 Jan 2026 05:31 PM (IST)
विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत (Rishabh Pant) 2026 टी20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का हिस्सा नहीं हैं. भारतीय टीम मैनेजमेंट ने विश्व कप के लिए संजू सैमसन और ईशान को विकेटकीपर के रूप में स्क्वॉड का हिस्सा बनाया है. लेकिन टूर्नामेंट की शुरुआत से पहले न्यूजीलैंड के पूर्व विकेटकीपर इयान स्मिथ ने पंत के सपोर्ट में बात की. कीवी दिग्गज पंत को टीम से छोड़े जाने वाले फैसले से असहमत दिखाई दिए. 

बता दें कि पंत पिछले यानी 2024 के टी20 विश्व कप में टीम इंडिया का हिस्सा थे. उन्होंने टूर्नामेंट के सभी मैच खेले थे, लेकिन धीरे-धीरे उन्हें टी20 टीम से दूर कर दिया गया. उन्होंने जुलाई, 2024 में मेन इन ब्लू के लिए पिछला टी20 खेला था. तो आइए जानते हैं कि पंत को लेकर कीवी दिग्गज ने क्या कहा. 

पंत के फैसले से असहमत 

स्मिथ ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए कहा, "मैं अपनी टीम में किसी भी दिन ऋषभ पंत को चुनूंगा. मुझे आश्चर्य है कि पंत यहां नहीं हैं. वह टैलेंटेड खिलाड़ी हैं, मैच जिता सकते हैं. उन्हें मैच जिताने वाला होना चाहिए. वह एक मैच विनर हैं."

संजू को टीम में लाना सही

जहां एक तरफ स्मिथ ने पंत को टीम से बाहर रखने की बात का विरोध किया, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने इस बात का सपोर्ट भी किया कि संजू सैमसन को टीम में रखना सही है. बाकी वह गिल को ड्रॉप करने के फैसले का भी समर्थन करते दिखे. स्मिथ ने कहा कि गिल को ड्रॉप किया जाना ठीक था. अब देखना दिलचस्प होगा कि पंत को ड्रॉप करने का फैसला टीम इंडिया के लिए कितना सही साबित होता है. 

टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय स्क्वॉड 

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अक्षर पटेल (उपकप्तान), संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, इशान किशन, शिवम दुबे, वाशिंगटन सुंदर, हर्षित राणा, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, रिंकू सिंह.

Published at : 24 Jan 2026 05:31 PM (IST)
Tags :
INDIAN CRICKET TEAM RISHABH PANT T20 World Cup 2026
