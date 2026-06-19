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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटRishabh Pant Trade: ट्रेड डील से ऋषभ पंत को होगा कितने करोड़ का नुकसान? इस खिलाड़ी के साथ हो रही है अदला-बदली!

Rishabh Pant Trade: ट्रेड डील से ऋषभ पंत को होगा कितने करोड़ का नुकसान? इस खिलाड़ी के साथ हो रही है अदला-बदली!

Rishabh Pant Trade: IPL खत्म हुए अभी एक महीना भी नहीं हुआ है, ऋषभ पंत को लेकर ट्रेड डील शुरू हो गई है. वह दिल्ली कैपिटल्स में लौट रहे हैं, लेकिन उनकी सैलरी में बड़ी कटौती होने जा रही है.

Written By : शिवम |  Updated at : 19 Jun 2026 10:07 PM (IST)
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ऋषभ पंत को लखनऊ सुपर जायंट्स ने 27 करोड़ रुपये की बड़ी रकम के साथ खरीदा था, जो IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने. हालांकि 2 लगातार सीजन में उनका प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा, न ही उनकी कप्तानी में LSG कुछ अच्छा कर पाई. अब 19वें सीजन को खत्म हुए एक महीना भी नहीं हुआ, पंत को लेकर ट्रेड शुरू हो गया है. वह दिल्ली कैपिटल्स में वापस लौटेंगे, लेकिन सैलरी के लिहाज से उन्हें बड़ी रकम का घाटा होने वाला है.

क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार ऋषभ पंत ट्रेड के जरिए दिल्ली कैपिटल्स लौट रहे हैं. रिपोर्ट के अनुसार पार्थ जिंदल की JSW के अगले 2 सालों तक फ्रेंचाइजी की कमान संभालने के साथ ही DC ने LSG के साथ ट्रेड शुरू कर दिया है. इसके तहत पंत दिल्ली में लौटेंगे, जो 9 सीजन दिल्ली के लिए खेल चुके हैं और कप्तानी भी कर चुके हैं.

LSG में जाएंगे कुलदीप यादव

रिपोर्ट के अनुसार ट्रेड डील में ऋषभ पंत DC आएंगे तो कुलदीप यादव LSG में जाएंगे, ये दोनों खिलाड़ियों के लिए घर वापसी जैसा होगा क्योंकि डोमेस्टिक में कुलदीप उत्तर प्रदेश और पंत दिल्ली के लिए खेलते हैं. पंत के ट्रेड को लेकर सबसे बड़ी समस्या उनकी सैलरी थी, किसी भी फ्रेंचाइजी के लिए 27 करोड़ के साथ उन्हें लेना मुश्किल था. दिल्ली में लौटने पर भी पंत को सैलरी में बड़ी रकम का घाटा होने जा रहा है.

IPL 2027 में कितनी होगी ऋषभ पंत की सैलरी?

रिपोर्ट के अनुसार इसकी सटीक जानकारी अभी नहीं मिली है, लेकिन माना जा रहा है कि उनकी सैलरी पिछले संस्करण की तुलना में आधे से थोड़ी ही ज्यादा होगी. क्रिकबज ने सूत्रों के हवाले से बताया कि ऋषभ पंत लगभग 15 करोड़ रुपये की फीस पर सहमत हो गए हैं. कुलदीप यादव की फीस लखनऊ सुपर जायंट्स में 13.25 करोड़ रुपये ही रहेगी.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 19 Jun 2026 10:07 PM (IST)
Tags :
Delhi Capitals Kuldeep Yadav IPL Trade LUCKNOW SUPER GIANTS RISHABH PANT IPL 2027
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