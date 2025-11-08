ऋषभ पंत फिर हुए चोटिल, क्या साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में नहीं कर पाएंगे कमबैक?

Rishabh Pant Injured Again Against South Africa: भारत के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में इंजरी के बाद वापसी कर रहे थे. लेकिन साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ अनऑफिशियल टेस्ट मैच खेलने के दौरान पंत फिर एक बार चोटिल हो गए हैं. दूसरे अनऑफिशियल टेस्ट के तीसरे दिन चोटिल होने के बाद पंत मैदान के बाहर चले गए. बता दें कि टीम इंडिया को 14 नवंबर से साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहला टेस्ट मैच खेलना है.

ऋषभ पंत फिर एक बार चोटिल

बेंगलुरू के सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस में भारत ए और साउथ अफ्रीका ए के बीच अनऑफिशियल टेस्ट मैच खेला जा रहा है. मैच के तीसरे दिन बल्लेबाजी करने के बाद पंत को शेपो मोरेकी की गेंद पर तीन बार चोट लगी. दक्षिण अफ्रीका के इस गेंदबाज की गेंद पंत के हेलमेट पर भी लगी. ऋषभ पंत के शरीर पर तीन बार गेंद लगने की वजह से उन्हें रिटायर्ड हर्ट होकर जाना पड़ा. मैच के दौरान पंत बल्लेबाजी करना चाहते थे, लेकिन कोच हृषिकेश कानितकर और फिजियो ने पंत को रिटायर होने के लिए कहा.

साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलेंगे पंत?

इंग्लैंड के खिलाफ मैनचेस्टर में खेले गए चौथे टेस्ट में क्रिस वोक्स की गेंद पर ऋषभ पंत चोटिल हो गए थे. पंत के पैर के अंगूठे में फ्रैक्चर हो गया था. इस चोट से उबरने के बाद करीब 3.5 महीने बाद पंत साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली जाने वाली टेस्ट सीरीज क हिस्सा हैं. भारत-दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में अभी वक्त है, तब तक ब्रेक लेकर पंत टीम इंडिया में शामिल हो सकते हैं. वहीं साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट में भारत की प्लेइंग इलेवन का खुलासा मैच के दौरान ही होगा.

पहला टेस्ट- 14-18 नवंबर, कोलकाता

दूसरा टेस्ट- 22-26 नवंबर, गुवाहाटी

टेस्ट सीरीज के लिए भारत का स्काड

शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर और उपकप्तान), केएल राहुल, यशस्वी जयसवाल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, रवींद्र जडेजा, ध्रुव जुरेल, वॉशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, नितीश कुमार रेड्डी, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव और आकाशदीप.

