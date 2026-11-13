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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटवनडे सीरीज के बीच टीम इंडिया को मिला 'बूस्ट', टेस्ट सीरीज में खेलेंगे ऋषभ पंत

वनडे सीरीज के बीच टीम इंडिया को मिला 'बूस्ट', टेस्ट सीरीज में खेलेंगे ऋषभ पंत

भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की फिटनेस पर ताजा अपडेट सामने आया है. पंत पूरी तरह फिट हैं और न्यूजीलैंड में जल्द टीम इंडिया को जॉइन करेंगे.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 13 Nov 2026 06:43 AM (IST)
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ऋषभ पंत पूरी तरह फिट हो गए हैं और न्यूजीलैंड के लिए रवाना हो गए हैं. पंत न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भारतीय स्क्वाड का हिस्सा हैं. उनका खेलना फिटनेस पर निर्भर था, लेकिन बीते गुरुवार उन्हें BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से फिटनेस क्लियरेंस मिल गया. पंत आखिरी बार अगस्त में टीम इंडिया के लिए खेले थे, लेकिन उसके बाद साइड स्ट्रेन की समस्या से जूझ रहे थे.

भारत और न्यूजीलैंड की टेस्ट सीरीज का आगाज 19 नवंबर से होना है. इंडिया टुडे के मुताबिक ऋषभ पंत पिछले दिनों कई बार मैच सिम्यूलेशन से गुजरे हैं. यह खिलाड़ी की गेम फिटनेस को परखने के लिए करवाया जाता है. पंत गुरुवार को न्यजीलैंड के लिए रवाना हो गए थे.

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पंत को अक्टूबर में खेले गए ईरानी कप के मैच में चोट आई थी, जिसके बाद उन्हें न्यूजीलैंड ए के खिलाफ तीन अनऑफिशियल टेस्ट मैचों के लिए इंडिया ए के स्क्वाड में शामिल किया गया था. मगर खराब फिटनेस के कारण उन्हें सीरीज मिस करनी पड़ी. ऋषभ पंत ने खुद इंस्टाग्राम पर एक विमान की तस्वीर साझा की है.

भारत का यह विकेटकीपर बल्लेबाज 23 अक्टूबर को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में पहुंचा था और वह दो हफ्ते से ज्यादा समय तक वहां रहे. उनके अलावा टीम इंडिया में केएल राहुल और ध्रुव जुरेल के रूप में 2 अन्य विकेटकीपिंग के विकल्प भी मौजूद हैं. राहुल ओपनिंग करते हैं, वहीं देखना दिलचस्प होगा कि पंत और जुरेल को एकसाथ प्लेइंग इलेवन में फिट करना मैनेजमेंट के लिए कितना बड़ा सिर दर्द साबित होता है.

भारतीय खिलाड़ी न्यूजीलैंड की परिस्थितियों में खुद को अच्छे से ढालने का पूर्ण प्रयास कर रहे हैं. कप्तान शुभमन गिल के अलावा केएल राहुल और अंशुल कंबोज ने तीसरे मैच के बाद वनडे सीरीज छोड़कर टेस्ट टीम को जॉइन कर लिया था. दूसरी ओर रवींद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, देवदत्त पडिक्कल, साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल न्यूजीलैंड ए के खिलाफ अनऑफिशियल टेस्ट सीरीज में खेले हैं.

न्यूजीलैंड सीरीज के लिए भारत का टेस्ट स्क्वाड: शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, देवदत्त पडिक्कल, साई सुदर्शन, नीतीश कुमार रेड्डी, रवींद्र जडेजा, अंशुल कंबोज, वाशिंगटन सुंदर, केएल राहुल, ऋषभ पंत, ध्रुव जुरेल, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, आकाशदीप, कुलदीप यादव

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 8 साल पुराना है.
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Published at : 13 Nov 2026 06:43 AM (IST)
Tags :
India Cricket Team INDIA VS NEW ZEALAND RISHABH PANT
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