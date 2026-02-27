हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटपिता के अंतिम संस्कार के बाद Rinku Singh टीम इंडिया के साथ जुड़ेंगे या नहीं? भाई ने दिया लेटेस्ट अपडेट

Rinku Singh vs West Indies: 1 मार्च को सुपर-8 में भारत और वेस्टइंडीज का मैच होने वाला है. उससे पहले रिंकू सिंह को लेकर बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 27 Feb 2026 09:59 PM (IST)
Preferred Sources

Rinku Singh Joins Team India: रिंकू सिंह ने 27 फरवरी को अपने पिता की अर्थी को कंधा दिया था. उसके कुछ समय बाद ही रिंकू कोलकाता पहुंच कर टीम इंडिया को जॉइन करने वाले हैं. द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार रिंकू अलीगढ़ से कोलकाता पहुंचेंगे और रविवार को वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच खेलने के लिए उपलब्ध रहेंगे.

27 फरवरी की सुबह रिंकू सिंह के पिता खानचंद सिंह ने ग्रेटर नोएडा के यथार्थ अस्पताल में अपनी अंतिम सांस ली. वो चौथी स्टेज के लीवर कैंसर से जूझ रहे थे और पिछले कई दिनों से वेंटीलेटर सपोर्ट पर थे. खानचंद सिंह के अंतिम संस्कार के समय रिंकू और उनके सभी भाई वहां मौजूद रहे.

कोलकाता पहुंचेंगे रिंकू सिंह

1 मार्च को भारत और वेस्टइंडीज का सुपर-8 मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा. द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार रिंकू के एक भाई ने बताया कि रिंकू कोलकाता के लिए निकल चुके हैं. इसी रिपोर्ट अनुसार सूत्र ने बताया कि रिंकू सिंह हवाई यात्रा कर दिल्ली आए और फिर अलीगढ़ पहुंचे थे. रिंकू सिंह के बड़े भाई सोनू ने पिता, खानचंद के शव को मुखाग्नि दी.

भारत के लिए 'करो या मरो' मैच

1 मार्च को भारत को वेस्टइंडीज के साथ करो या मरो का मैच खेलना है. इस मुकाबले में जो भी जीतेगा, वह सेमीफाइनल में प्रवेश कर जाएगा. सुपर-8 के पहले ग्रुप से दक्षिण अफ्रीका पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना चुकी है, वहीं जिम्बाब्वे बाहर हो चुकी है. इस ग्रुप से दूसरी टीम का फैसला भारत बनाम वेस्टइंडीज मैच के बाद होगा.

आपको याद दिला दें कि रिंकू सिंह जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच में नहीं खेल पाए थे. उनकी जगह संजू सैमसन को प्लेइंग इलेवन में मौका मिला था. संजू ने ओपनिंग करते हुए 15 गेंदों में 24 रन बनाए थे. अब यह देखने योग्य बात होगी कि वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच में रिंकू को मौका मिलता है या नहीं.

NS vz ENG: 'करो या मरो' मैच में न्यूजीलैंड ने बनाए सिर्फ 159 रन, अंग्रेजी स्पिनरों के जाल में फंसे कीवी, पाकिस्तान की टेंशन कम

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 27 Feb 2026 09:59 PM (IST)
India Vs West Indies IND Vs WI RINKU SINGH Rinku Singh News
