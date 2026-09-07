IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटKKR के नए कप्तान पर लगी मुहर! मिस्टर IPL ने बताया नाम

KKR के नए कप्तान पर लगी मुहर! मिस्टर IPL ने बताया नाम

KKR New Captain: कोलकाता नाइट राइडर्स आईपीएल 2027 में एक नए कप्तान के साथ उतर सकती है. इस बार ऑक्शन से पहले अजिंक्य रहाणे से कप्तानी छीनी जा सकती है. जानें कौन बनेगा नया कप्तान.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 07 Sep 2026 09:37 PM (IST)
Preferred Sources

आईपीएल 2027 के लिए सभी टीमों ने तैयारी शुरू कर दी है. आप सोच रहे होंगे, ऐसा क्यों? आईपीएल का अगला सीजन तो अगले साल यानी मार्च 2027 में खेला जाना है. दरअसल, आईपीएल का अगला सीजन शुरू होने में काफी समय है, लेकिन आगामी सीजन की नीलामी इसी साल दिसंबर में होगी. वहीं नवंबर तक सभी 10 टीमों को अपने रिटेन और रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट जारी करनी होगी. इस बार कई टीमें नए कप्तान के साथ उतर सकती है. कोलकाता नाइट राइडर्स भी उन टीमों में शामिल है. 

केकेआर ने श्रेयस अय्यर के बाद अजिंक्य रहाणे को टीम का नया कप्तान बनाया था, लेकिन रहाणे की कप्तानी में टीम लगातार दो सीजन प्लेऑफ में क्वालीफाई नहीं कर सकी. टीम का प्रदर्शन भी काफी खराब रहा, और रहाणे खुद भी उम्मीद के मुताबिक रन नहीं बना सके. अब आईपीएल 2027 की नीलामी से पहले केकेआर रहाणे से कप्तानी लेकर किसी नए खिलाड़ी को कप्तान घोषित कर सकती है. 

मिस्टर आईपीएल ने बताया केकेआर के नए कप्तान का नाम 

मिस्टर आईपीएल के नाम से मशहूर पूर्व दिग्गज सुरेश रैना ने केकेआर को बड़ा और अहम सुझाव दिया है. रैना का मानना है कि केकेआर को रिंकू सिंह को कप्तान बना देना चाहिए. उनका कहना है कि रिंकू अगले कप्तान के लिए सबसे बेहतर विकल्प हैं. रिंकू सिंह ने यूपी टी20 लीग में अपनी कप्तानी का नमूना पेश किया है. उन्होंने अपनी दमदार कप्तानी से अपनी टीम मेरठ मारविक्स को चैंपियन बनाया. रिंकू की कप्तानी में मेरठ ने इस सीजन 10 मैचों में से 9 मुकाबलों में जीत दर्ज की. 

यूपी टी20 लीग के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी एक वीडियो में सुरेश रैना ने कहा, "रिंकू सिंह की कप्तानी काबिल-ए-तारीफ. चौथा सीजन है, और चौथा फाइनल खेल रहे हैं. केकेआर नए कप्तान को ढूंढ़ रही है, लेकिन मुझे लगता है कि उन्हें कप्तान मिल गया है. केकेआर रिंकू सिंह पर थोड़ा निवेश कीजिए, और उन्हें कुछ मैच दीजिए. यू नेवर नो."

 यह भी पढ़ें- 

ईशान किशन ने 270 रन बनाकर तोड़े 3 रिकॉर्ड, कई दिग्गज छूटे पीछे

About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 9 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
Read More
Published at : 07 Sep 2026 09:37 PM (IST)
Tags :
Ajinkya Rahane Rinku Singh IPL KKR IPL 2027
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
ईशान किशन ने 270 रन बनाकर तोड़े 3 रिकॉर्ड, कई दिग्गज छूटे पीछे
ईशान किशन ने 270 रन बनाकर तोड़े 3 रिकॉर्ड, कई दिग्गज छूटे पीछे
क्रिकेट
ईशान किशन की सेहत पर गर्लफ्रेंड ने जताई चिंता, 'चेन्नई की झुलसा देने वाली गर्मी...'
ईशान किशन की सेहत पर गर्लफ्रेंड ने जताई चिंता, 'चेन्नई की झुलसा देने वाली गर्मी...'
क्रिकेट
भारतीय क्रिकेट के लिए ऐतिहासिक होगा 3 अक्टूबर, एक दिन में 2 देशों से खेलेगी टीम इंडिया
भारतीय क्रिकेट के लिए ऐतिहासिक होगा 3 अक्टूबर, एक दिन में 2 देशों से खेलेगी टीम इंडिया
क्रिकेट
दलीप ट्रॉफी: ईशान किशन ने रचा इतिहास, टूटा जायसवाल के सबसे बड़े स्कोर का रिकॉर्ड
दलीप ट्रॉफी: ईशान किशन ने रचा इतिहास, टूटा जायसवाल के सबसे बड़े स्कोर का रिकॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

Delhi Building Collapse: इमारत हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा ! | Breaking News
Chitra Tripathi: हादसा नहीं, हत्या है! | Delhi Building Collapse | Satya Niketan | Delhi | CM Rekha
Delhi Building Collapse: Satya Niketan हादसे के बाद देखिए दिल्ली के अन्य PG की हालत! | Ground Report
Saharanpur Masjid Bulldozer Action: सहारनपुर मस्जिद विवाद में ASI की एंट्री | UP | CM Yogi |Breaking
Moti Bagh Building Collapse | Breaking News: दिल्ली हॅास्टल रेंट एग्रीमेंट आया सामने। Delhi News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
DU में AMU-BHU जैसे हॉस्टल क्यों नहीं मिल सकते? सत्य निकेतन हादसे के बाद उठे सवाल
DU में AMU-BHU जैसे हॉस्टल क्यों नहीं मिल सकते? सत्य निकेतन हादसे के बाद उठे सवाल
महाराष्ट्र
मनोज जरांगे की चेतावनी, 'मुंबई में एक भी युवक का खून बहा तो...'
मनोज जरांगे की चेतावनी, 'मुंबई में एक भी युवक का खून बहा तो...'
बॉलीवुड
'मिर्जापुर द मूवी' बनी बॉलीवुड की 5वीं टॉप ए रेटेड वीकेंड ओपनर, 5 फिल्मों का तोड़ा रिकॉर्ड
'मिर्जापुर द मूवी' बनी बॉलीवुड की 5वीं टॉप ए रेटेड वीकेंड ओपनर, 5 फिल्मों का तोड़ा रिकॉर्ड
क्रिकेट
ईशान किशन की सेहत पर गर्लफ्रेंड ने जताई चिंता, 'चेन्नई की झुलसा देने वाली गर्मी...'
ईशान किशन की सेहत पर गर्लफ्रेंड ने जताई चिंता, 'चेन्नई की झुलसा देने वाली गर्मी...'
इंडिया
VIDEO: BRS MLC के अपमानजनक बयान से भावुक हुए स्पीकर, आंखों में भर आए आंसू
VIDEO: BRS MLC के अपमानजनक बयान से भावुक हुए स्पीकर, आंखों में भर आए आंसू
इंडिया
मलबे में जिंदगियां और अरमान..., सत्य निकेतन हादसे को लेकर राहुल का हमला
मलबे में जिंदगियां और अरमान..., सत्य निकेतन हादसे को लेकर राहुल का हमला
एग्रीकल्चर
किसान करें इस प्रीमियम फूल की खेती, लाखों में होगा टर्नओवर
किसान करें इस प्रीमियम फूल की खेती, लाखों में होगा टर्नओवर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कांग्रेस में शामिल हुए हीरा ठाकुर, यूपी चुनाव से पहले BJP को झटका
कांग्रेस में शामिल हुए हीरा ठाकुर, यूपी चुनाव से पहले BJP को झटका
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Love Gill की Entry, क्या Rhiya Ahir भी बनेगी Wildcard?
Bigg Boss 20: Love Gill की Entry, क्या Rhiya Ahir भी बनेगी Wildcard?
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Mahhi Vij की हुई Entry, TV की जानी-मानी Actress पहुंचीं घर
Bigg Boss 20: Mahhi Vij की हुई Entry, TV की जानी-मानी Actress पहुंचीं घर
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Manoj Tiwari की लाडली Rhiti Tiwari की हुई घर में Entry
Bigg Boss 20: Manoj Tiwari की लाडली Rhiti Tiwari की हुई घर में Entry
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Model-Actress Uditi Singh की हुई Entry, Karan Wahi से जुड़ा Past भी चर्चा में
Bigg Boss 20: Model-Actress Uditi Singh की हुई Entry, Karan Wahi से जुड़ा Past भी चर्चा में
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Gullu यानी Kushal Tanwar की हुई Entry, क्या चलेगी वही पुरानी Strategy?
Bigg Boss 20: Gullu यानी Kushal Tanwar की हुई Entry, क्या चलेगी वही पुरानी Strategy?
Embed widget