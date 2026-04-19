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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटटीम से ड्रॉप करने की हो रही थी मांग, KKR को हारी हुई बाजी जिताने के बाद क्या बोले रिंकू सिंह?

टीम से ड्रॉप करने की हो रही थी मांग, KKR को हारी हुई बाजी जिताने के बाद क्या बोले रिंकू सिंह?

राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ रिंकू सिंह ने 34 गेंद में नाबाद 53 रनों की मैच विनिंग पारी खेली. उन्होंने राजस्थान के जबड़े से जीत छीनी. यहां जानें कोलकाता को जीत दिलाने के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Updated at : 19 Apr 2026 09:51 PM (IST)
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आईपीएल में रिंकू सिंह ने करीब तीन साल बाद फिफ्टी लगाई है. रिंकू की यह पारी बेहद खास रही, क्योंकि उन्होंने अपनी दमदार बल्लेबाजी से अपनी टीम केकेआर को आईपीएल 2026 में पहली जीत दिलाई. रिंकू इस सीजन खराब फॉर्म से जूझ रहे थे. यहां तक उनको टीम से ड्रॉप करने की चर्चा होने लगी थी, लेकिन राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ रिंकू का बल्ला जमकर गरजा. उन्होंने 34 गेंद में नाबाद 53 रनों की मैच विनिंग पारी खेली. 

रिंकू सिंह ने अनुकूल रॉय के साथ मिलकर कोलकाता नाइट राइडर्स को लगभग हारा हुआ मैच जिताया. उन्होंने मैच के बाद कहा, "कभी-कभी ऐसा होता है, जब कुछ चीजें आपके हिसाब से नहीं होतीं तो आप वह जोश महसूस नहीं करते हैं. ऐसा नहीं था कि मैं अपने शॉट खेलने को लेकर हिचकिचा रहा था या मुझे कोई दुविधा थी. मेरी सोच यही थी कि खेल को आखिर तक ले जाऊं. कभी-कभी ऐसा ही होता है. दिमाग ठीक से काम नहीं करता और आप ऐसे शॉट्स खेल बैठते हैं. लेकिन शुक्र है कि किस्मत मेरे साथ थी और आखिरकार हम मैच जीत गए."

बता दें कि रिंकू सिंह को इस मैच में एक जीवनदान भी मिला. नांद्रे बर्गर ने उनका आसान सा कैच छोड़ा, जब वह सिर्फ 10 के स्कोर पर थे. इसके बाद रिंकू ने पीछे मुड़कर नहीं देखा. उन्होंने 34 गेंद में 53 रनों की पारी के दौरान 5 चौके और दो छक्के जड़े. रिंकू ने माना कि इस पारी का उन्हें लंबे समय से इंतजार था और यह उनके आत्मविश्वास के लिए बहुत जरूरी थी. उन्होंने कहा, "मैंने काफी पारियां खेली थीं और एक बड़ी पारी का इंतजार कर रहा था. यह मेरे लिए बहुत अच्छी पारी थी और मेरे आत्मविश्वास के लिए भी बहुत अहम थी."

राजस्थान ने इस मैच में पहले खेलने के बाद सिर्फ 155 रन बनाए थे, लेकिन गेंदबाजों ने कहर बरपाया और कोलकाता के 14वें ओवर में 85 रनों पर 6 विकेट गिरा दिए थे. जरूरी रन रेट 12 का था. ऐसा लग रहा था कि अब मैच खत्म हो गया, लेकिन रिंकू सिंह (34 गेंद में नाबाद 53 रन) और अनुकूल रॉय (16 गेंद में नाबाद 29 रन) ने पासा पलट दिया और केकेआर को हारी हुई बाजी जिता दी.

यह भी पढ़ें- 

हारा हुआ मैच जीतने के बाद क्या बोले KKR के कप्तान अजिंक्य रहाणे? बताया कौन रहा असली हीरो

Published at : 19 Apr 2026 09:51 PM (IST)
Tags :
Rinku Singh IPL KKR KKR Vs RR Kolkata Knight Riders Vs Rajasthan Royals IPL 2026
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