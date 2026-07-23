भारत बनाम जिम्बाब्वे पहला टी20 आज हरारे स्पोर्ट्स क्लब में शाम 4:30 बजे से शुरू होगा। सभी भारतीय फैंस को उम्मीद है कि वैभव सूर्यवंशी की वापसी होगी, जिन्हें इंग्लैंड में लगातार 3 फ्लॉप पारियों के बाद प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया गया था।श्रेयस अय्यर बतौर कप्तान अपना आठवां मैच खेलेंगे, लेकिन अभी तक उनको एक भी जीत नहीं मिली है। बेशक पेपर पर टीम इंडिया का रिकॉर्ड शानदार है, लेकिन आज दबाव भी बहुत ज्यादा होगा। पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने अपनी प्लेइंग 11 चुनी, जिसमें उन्होंने रवि बिश्नोई को भी शामिल किया। हालांकि उनकी XI में रिंकू सिंह के लिए जगह नहीं है।

आकाश चोपड़ा ने अपने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टी20 के लिए अपनी प्लेइंग 11 चुनी. उन्होंने कहा, "15 साल की उम्र में वैभव ने क्या क्या देख लिया, उनकी वापसी होने जा रही है." उन्होंने कहा कि पहले दूसरे नहीं बल्कि सीरीज के तीनों मैचों में वैभव को खिलाना चाहिए. उनके ओपनिंग पार्टनर के रूप में उन्होंने अभिषेक शर्मा को रखा. तीसरे नंबर पर विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन को रखा. उनका मानना है कि टॉप-3 पोजीशन पर बाएं हाथ के बल्लेबाज हो सकते हैं.

शिवम दुबे के रूप में एकमात्र ऑलराउंडर

चौथे नंबर पर उन्होंने कप्तान श्रेयस अय्यर को रखा, पांचवें नंबर पर उपकप्तान तिलक वर्मा को. उन्होंने एक ऑलराउंडर के रूप में शिवम दुबे को चुना, उनकी प्लेइंग 11 में फिनिशर रिंकू सिंह के लिए जगह नहीं बनी. उन्होंने रवि बिश्नोई को भी जगह दी, जो पिछली सीरीज में काफी महंगे साबित होने के बाद ड्राप हो गए थे.

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आकाश चोपड़ा द्वारा चुनी गई XI

वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, सूर्यांश शेडगे, हर्ष दुबे, प्रिंस यादव, मयंक यादव, रवि बिश्नोई.

Raw Pace or Balanced Bowling Unit? What should India prefer in their Playing XI for the first T20I vs Zimbabwe?#INDvsZIM pic.twitter.com/hKPOegL39O — Aakash Chopra (@cricketaakash) July 22, 2026

IND vs ZIM 1st T20 LIVE प्रसारण डिटेल

भारत बनाम जिम्बाब्वे पहले टी20 का लाइव प्रसारण भारत में Unite8 Sports TV चैनल पर होगा. लाइव स्ट्रीमिंग फैनकोड ऐप और वेबसाइट पर होगी.

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भारतीय टी20 स्क्वॉड

श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा (उपकप्तान), ईशान किशन (विकेटकीपर), प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), वैभव सूर्यवंशी, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, अभिषेक शर्मा, यश ठाकुर, रवि बिश्नोई, हर्ष दुबे, सूर्यांश शेडगे, मयंक यादव, अशोक शर्मा, प्रिंस यादव.