IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटरिंकू सिंह OUT, वैभव सूर्यवंशी IN... ZIM के खिलाफ पहले T20 के लिए पूर्व क्रिकेटर ने चुनी भारत की प्लेइंग XI

रिंकू सिंह OUT, वैभव सूर्यवंशी IN... ZIM के खिलाफ पहले T20 के लिए पूर्व क्रिकेटर ने चुनी भारत की प्लेइंग XI

IND vs ZIM 1st T20 Playing XI: भारत बनाम जिम्बाब्वे पहला टी20 आज खेला जाएगा. वैभव सूर्यवंशी की वापसी कंफर्म मानी जा रही है. पूर्व क्रिकेटर ने भारत की संभावित प्लेइंग 11 में रिंकू सिंह को नहीं चुना.

Written By : शिवम |  Updated at : 23 Jul 2026 02:51 PM (IST)
Preferred Sources

भारत बनाम जिम्बाब्वे पहला टी20 आज हरारे स्पोर्ट्स क्लब में शाम 4:30 बजे से शुरू होगा। सभी भारतीय फैंस को उम्मीद है कि वैभव सूर्यवंशी की वापसी होगी, जिन्हें इंग्लैंड में लगातार 3 फ्लॉप पारियों के बाद प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया गया था।श्रेयस अय्यर बतौर कप्तान अपना आठवां मैच खेलेंगे, लेकिन अभी तक उनको एक भी जीत नहीं मिली है। बेशक पेपर पर टीम इंडिया का रिकॉर्ड शानदार है, लेकिन आज दबाव भी बहुत ज्यादा होगा। पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने अपनी प्लेइंग 11 चुनी, जिसमें उन्होंने रवि बिश्नोई को भी शामिल किया। हालांकि उनकी XI में रिंकू सिंह के लिए जगह नहीं है।

आकाश चोपड़ा ने अपने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टी20 के लिए अपनी प्लेइंग 11 चुनी. उन्होंने कहा, "15 साल की उम्र में वैभव ने क्या क्या देख लिया, उनकी वापसी होने जा रही है." उन्होंने कहा कि पहले दूसरे नहीं बल्कि सीरीज के तीनों मैचों में वैभव को खिलाना चाहिए. उनके ओपनिंग पार्टनर के रूप में उन्होंने अभिषेक शर्मा को रखा. तीसरे नंबर पर विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन को रखा. उनका मानना है कि टॉप-3 पोजीशन पर बाएं हाथ के बल्लेबाज हो सकते हैं.

शिवम दुबे के रूप में एकमात्र ऑलराउंडर

चौथे नंबर पर उन्होंने कप्तान श्रेयस अय्यर को रखा, पांचवें नंबर पर उपकप्तान तिलक वर्मा को. उन्होंने एक ऑलराउंडर के रूप में शिवम दुबे को चुना, उनकी प्लेइंग 11 में फिनिशर रिंकू सिंह के लिए जगह नहीं बनी. उन्होंने रवि बिश्नोई को भी जगह दी, जो पिछली सीरीज में काफी महंगे साबित होने के बाद ड्राप हो गए थे.

यह भी पढ़ें- 'यूथ देश का भविष्य... सरकार पर...' छात्रों के प्रदर्शन पर क्या बोले क्रिकेटर शिखर धवन

आकाश चोपड़ा द्वारा चुनी गई XI

वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, सूर्यांश शेडगे, हर्ष दुबे, प्रिंस यादव, मयंक यादव, रवि बिश्नोई.

IND vs ZIM 1st T20 LIVE प्रसारण डिटेल

भारत बनाम जिम्बाब्वे पहले टी20 का लाइव प्रसारण भारत में Unite8 Sports TV चैनल पर होगा. लाइव स्ट्रीमिंग फैनकोड ऐप और वेबसाइट पर होगी.

यह भी पढ़ें- भारत के छात्र प्रदर्शन पर दानिश कनेरिया की टिप्पणी से छिड़ा विवाद, सोशल मीडिया पर मिली तीखी प्रतिक्रिया

भारतीय टी20 स्क्वॉड

श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा (उपकप्तान), ईशान किशन (विकेटकीपर), प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), वैभव सूर्यवंशी, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, अभिषेक शर्मा, यश ठाकुर, रवि बिश्नोई, हर्ष दुबे, सूर्यांश शेडगे, मयंक यादव, अशोक शर्मा, प्रिंस यादव.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read More
Published at : 23 Jul 2026 02:45 PM (IST)
Tags :
India Vs Zimbabwe India Playing 11 RINKU SINGH SHREYAS IYER IND Vs ZIM 1st T20 Vaibhav Sooryavanshi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
रिंकू सिंह OUT, वैभव सूर्यवंशी IN... ZIM के खिलाफ पहले T20 के लिए पूर्व क्रिकेटर ने चुनी भारत की प्लेइंग XI
रिंकू सिंह OUT, वैभव सूर्यवंशी IN... ZIM के खिलाफ पहले T20 के लिए पूर्व क्रिकेटर ने चुनी भारत की प्लेइंग XI
क्रिकेट
जापान ट्रिप पर पृथ्वी शॉ और मंगेतर आकृति अग्रवाल की नोकझोंक, वीडियो हुआ वायरल
जापान ट्रिप पर पृथ्वी शॉ और मंगेतर आकृति अग्रवाल की नोकझोंक, वीडियो हुआ वायरल
क्रिकेट
Jantar Mantar Student Protest: 'यूथ देश का भविष्य... सरकार पर...' छात्रों के प्रदर्शन पर क्या बोले क्रिकेटर शिखर धवन
'यूथ देश का भविष्य... सरकार पर...' छात्रों के प्रदर्शन पर क्या बोले क्रिकेटर शिखर धवन
क्रिकेट
भारत में छात्रों के प्रदर्शन पर दानिश कनेरिया की टिप्पणी से छिड़ा विवाद, सोशल मीडिया पर मिली तीखी प्रतिक्रिया
भारत में छात्रों के प्रदर्शन पर दानिश कनेरिया की टिप्पणी से छिड़ा विवाद, सोशल मीडिया पर मिली तीखी प्रतिक्रिया
Advertisement

वीडियोज

त्रिपुरा के DGP अनुराग धनखड़ का निधन, बागपत में पसरा सन्नाटा
अगस्त से महंगी होंगी Maruti Suzuki की Cars! क्यों बढ़ रही हैं बार-बार कीमतें? #maruti
अगस्त से महंगी होंगी Maruti Suzuki की Cars! क्यों बढ़ रही हैं बार-बार कीमतें? #maruti #autolive
Chugalkhor Aunty: चुगलखोर आंटी के साथ देखिए चुगलियों का पिटारा
Bollywood News: शाहरुख खान की 'किंग' की रिलीज अफवाहों पर विराम, 24 दिसंबर 2026 को होगा बड़ा धमाका (22-07-2026)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राजा रघुवंशी मर्डर केस : दोबारा जेल जाएगी सोनम, सुप्रीम कोर्ट ने कहा - 'आरोपी ज़मानत की हकदार नहीं'
राजा रघुवंशी मर्डर केस : दोबारा जेल जाएगी सोनम, सुप्रीम कोर्ट ने कहा - 'आरोपी ज़मानत की हकदार नहीं'
दिल्ली NCR
दिल्ली प्रोटेस्ट में विदेशी फंडिंग? याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने तुरंत सुनवाई के लिए भरी हामी
दिल्ली प्रोटेस्ट में विदेशी फंडिंग? याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने तुरंत सुनवाई के लिए भरी हामी
इंडिया
दिल्ली मेट्रो के 16 स्टेशन बंद करने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, CJI सूर्यकांत बोले- 'अगर लंच के समय तक...'
दिल्ली मेट्रो के 16 स्टेशन बंद करने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, CJI सूर्यकांत बोले- 'अगर लंच के समय तक...'
बॉलीवुड
राजकुमार राव पर 'मोदी है तो मुमकिन है' गाने के लिए था प्रेशर? पहले बताई सच्चाई फिर डिलीट किया कमेंट
राजकुमार राव पर 'मोदी है तो मुमकिन है' गाने के लिए था प्रेशर? पहले बताई सच्चाई फिर डिलीट किया कमेंट
क्रिकेट
भारत में छात्रों के प्रदर्शन पर दानिश कनेरिया की टिप्पणी से छिड़ा विवाद, सोशल मीडिया पर मिली तीखी प्रतिक्रिया
भारत में छात्रों के प्रदर्शन पर दानिश कनेरिया की टिप्पणी से छिड़ा विवाद, सोशल मीडिया पर मिली तीखी प्रतिक्रिया
इंडिया
'अगर मैं आज जंतर-मंतर पर दिखाई न दूं तो...', अभिजीत दीपके ने प्रदर्शनकारियों से ये क्यों कहा?
'अगर मैं आज जंतर-मंतर पर दिखाई न दूं तो...', अभिजीत दीपके ने प्रदर्शनकारियों से ये क्यों कहा?
इंडिया
Explained: PM मोदी के आश्वासन से नहीं मानेंगे 'कॉकरोच'! क्यों सिर्फ फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं रोक पाएगी CJP आंदोलन?
PM मोदी के आश्वासन से नहीं मानेंगे 'कॉकरोच'! क्यों सिर्फ फास्ट ट्रैक कोर्ट से नहीं थमेगा आंदोलन
ट्रेंडिंग
CJP Protest Viral Video : क्या CJP प्रदर्शन में जान गंवाने वालों की छिपाई गईं लाशें? सामने आया वायरल वीडियो का सच
क्या CJP प्रदर्शन में जान गंवाने वालों की छिपाई गईं लाशें? सामने आया वायरल वीडियो का सच
ABP NEWS
विरोध स्थल पर हाजी अफ़ज़ल का आगमन
विरोध स्थल पर हाजी अफ़ज़ल का आगमन
ABP NEWS
जन शिकायतों को लेकर योगी एक्शन मोड में
जन शिकायतों को लेकर योगी एक्शन मोड में
ABP NEWS
दिन-दहाड़े व्यापारियों पर जानलेवा हमला।
दिन-दहाड़े व्यापारियों पर जानलेवा हमला।
ABP NEWS
आधे घंटे में 9 लीटर पानी बह गया—देखिए कैसे।
आधे घंटे में 9 लीटर पानी बह गया—देखिए कैसे।
ABP NEWS
बीजेपी का राज्य कार्यालय छावनी में बदला गया
बीजेपी का राज्य कार्यालय छावनी में बदला गया
Embed widget