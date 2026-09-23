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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटरिंकू सिंह ने 2027 वर्ल्ड कप का जिक्र कर विराट-रोहित पर दिया बड़ा बयान, जानें क्या कहा

रिंकू सिंह ने 2027 वर्ल्ड कप का जिक्र कर विराट-रोहित पर दिया बड़ा बयान, जानें क्या कहा

Rinku Singh on Virat Kohli And Rohit Sharma: पहली बार किसी मौजूदा क्रिकेटर ने विराट कोहली और रोहित शर्मा के 2027 वनडे वर्ल्ड कप खेलने पर प्रतिक्रिया दी है. यहां जानें क्या कुछ बोले रिंकू सिंह.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 23 Sep 2026 04:04 PM (IST)
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भारत की टी20 टीम के स्टार बल्लेबाज रिंकू सिंह ने स्टार बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा पर बड़ा बयान दिया है. रिंकू पहले मौजूदा क्रिकेटर हैं, जिन्होंने इन दोनों दिग्गज खिलाड़ियों के 2027 वनडे वर्ल्ड कप खेलने पर प्रतिक्रिया दी है. 

भारत के लिए  48 टी20 इंटरनेशनल मैच खेल चुके रिंकू सिंह ने'जियोस्टार' से बातचीत में कहा, "विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों ही लीजेंड हैं. सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि पूरे देश को उम्मीद है कि वो वर्ल्ड कप में खेलेंगे और उस टीम का हिस्सा होंगे जो इसे जीतेगी."

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रिंकू ने आगे कहा, "यह पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा पल होगा, क्योंकि कौन जानता है, यह उनका आखिरी वर्ल्ड कप हो सकता है. इसी वजह से अगर वो भारत के लिए इसे जीत सकें तो यह बहुत बड़ी बात होगी. यह उनके लिए भी बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि हमने लंबे समय से वर्ल्ड कप नहीं जीता है. हमने आखिरी बार इसे 2011 में जीता था. हमें उम्मीद है कि वो दोनों टीम के साथ होंगे और वे ट्रॉफी उठाएंगे."

भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलना मेरा सपना- रिंकू सिंह

रिंकू सिंह को टी20 का स्पेशलिस्ट बल्लेबाज माना जाता है. वह आईपीएल में केकेआर के लिए मैच फिनिशर की भूमिका अदा करते हैं. हालांकि, वह भारत के लिए दो वनडे मैच भी खेले हैं, लेकिन लोग उन्हें सिर्फ एक फॉर्मेट का क्रिकेटर ही मानते हैं. इस बारे में रिंकू सिंह की सोच एकदम अलग है. इस टैग को लेकर रिंकू ने कहा, "लोगों को लगता है कि मैं सिर्फ एक फॉर्मेट का खिलाड़ी हूं. आप घरेलू क्रिकेट में मेरा औसत देख सकते हैं, चाहे वो वनडे हो या चार दिन के मैच. मेरा सपना भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलना भी है. लोगों को मुझे सिर्फ एक फॉर्मेट का खिलाड़ी नहीं समझना चाहिए. मैं तीनों फॉर्मेट खेल सकता हूं और घरेलू क्रिकेट में तीनों फॉर्मेट खेलता भी हूं. हां, भारत के लिए मैं अभी सिर्फ एक फॉर्मेट खेलता हूं."

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About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 9 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
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Published at : 23 Sep 2026 04:04 PM (IST)
Tags :
VIRAT KOHLI Rohit SHarma ODI World Cup RINKU SINGH 2027 World Cup
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