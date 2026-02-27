हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटRinku Singh Father Death: रिंकू सिंह ने पिता को दी अंतिम विदाई, अर्थी को कंधा देकर किया आखिरी नमन, बड़े भाई ने दी मुखाग्नि

Rinku Singh Father Death: रिंकू सिंह ने पिता को दी अंतिम विदाई, अर्थी को कंधा देकर किया आखिरी नमन, बड़े भाई ने दी मुखाग्नि

Rinku Singh Father Death News: भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह के पिता, खानचंद सिंह का 27 फरवरी को निधन हो गया. रिंकू ने अपने पिता की अर्थी को कंधा दिया.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 27 Feb 2026 04:15 PM (IST)
भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह के पिता, खानचंद सिंह का 27 फरवरी को निधन हो गया. रिंकू ने अपने पिता की अर्थी को कंधा दिया और उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए. खानचंद सिंह की शव यात्रा और उनके अंतिम संस्कार के समय काफी लोग वहां मौजूद रहे.

रिंकू सिंह के पिता ने 27 फरवरी की सुबह 5 बजे ग्रेटर नोएडा के यथार्थ अस्पताल में अपनी अंतिम सांस ली थी. वे लंबे समय से लीवर कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे. जब खानचंद अस्पताल में भर्ती थे, तब उनकी तबीयत में सुधार की खबर भी सामने आई थी, लेकिन 27 फरवरी की सुबह रिंकू के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा.

 

Published at : 27 Feb 2026 04:15 PM (IST)
RINKU SINGH Rinku Singh Father Rinku Singh News Rinku Singh Father Death
Embed widget