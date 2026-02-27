Rinku Singh Father Death: रिंकू सिंह ने पिता को दी अंतिम विदाई, अर्थी को कंधा देकर किया आखिरी नमन, बड़े भाई ने दी मुखाग्नि
Rinku Singh Father Death News: भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह के पिता, खानचंद सिंह का 27 फरवरी को निधन हो गया. रिंकू ने अपने पिता की अर्थी को कंधा दिया.
भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह के पिता, खानचंद सिंह का 27 फरवरी को निधन हो गया. रिंकू ने अपने पिता की अर्थी को कंधा दिया और उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए. खानचंद सिंह की शव यात्रा और उनके अंतिम संस्कार के समय काफी लोग वहां मौजूद रहे.
रिंकू सिंह के पिता ने 27 फरवरी की सुबह 5 बजे ग्रेटर नोएडा के यथार्थ अस्पताल में अपनी अंतिम सांस ली थी. वे लंबे समय से लीवर कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे. जब खानचंद अस्पताल में भर्ती थे, तब उनकी तबीयत में सुधार की खबर भी सामने आई थी, लेकिन 27 फरवरी की सुबह रिंकू के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा.
#WATCH | Aligarh, UP: Cricketer Rinku Singh gives a shoulder to the mortal remains of his father, Khanchand Singh in his funeral procession.— ANI (@ANI) February 27, 2026
Khanchand Singh passed away at Yatharth Hospital in Greater Noida earlier this morning after battling fourth-stage cancer. pic.twitter.com/dsHBgG6UIj
