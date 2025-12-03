हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs SA T20I: भारत की टी20 टीम से बाहर हुए रिंकू सिंह तो बौखलाए फैंस, दक्षिण अफ्रीका टी20 सीरीज में नहीं मिली जगह

IND vs SA T20I: भारत की टी20 टीम से बाहर हुए रिंकू सिंह तो बौखलाए फैंस, दक्षिण अफ्रीका टी20 सीरीज में नहीं मिली जगह

India T20 Squad For South Africa: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 स्क्वाड में रिंकू सिंह को नहीं चुना गया है. इससे उनके फैंस बहुत गुस्सा हैं, वह सोशल मीडिया पर सिलेक्टर्स की आलोचना कर रहे हैं.

By : शिवम | Updated at : 03 Dec 2025 08:35 PM (IST)
Preferred Sources

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज के लिए बीसीसीआई ने स्क्वाड का एलान कर दिया है. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में 15 खिलाड़ियों को चुना गया है, शुभमन गिल उपकप्तान हैं और हार्दिक पांड्या की वापसी हुई है. रिंकू सिंह को ड्राप किया गया है, जिससे कई फैंस नाराज हैं. वह सोशल मीडिया पर सिलेक्टर्स की जमकर आलोचना कर रहे हैं.

रिंकू सिंह एक फिनिशर की भूमिका निभाते हैं, हालांकि उन्हें प्लेइंग 11 में निरंतर मौके मिले नहीं हैं. एशिया कप में भी उन्हें सिर्फ फाइनल खेलने का मौका मिला था, क्योंकि हार्दिक पांड्या चोटिल हो गए थे. इस साल रिंकू 6 टी20 इंटरनेशनल मैचों में खेलें, इनमें से 3 में उन्हें बल्लेबाजी करने का मौका मिला. बेशक उन्हें कम मौके मिले, लेकिन अधिकतर मैचों में उन्होंने अपना नाम किया. अब दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज से ड्राप होने के बाद उनके फैंस सिलेक्टर्स से काफी नाराज हैं.

रिंकू सिंह के बाहर होने से बौखलाए फैंस

एक यूजर ने रिंकू सिंह के टी20 आंकड़ों का हवाला देते हुए लिखा कि वह टी20 में भारत के सर्वश्रेष्ठ फिनिशर हैं, और उन्हें ड्राप कर दिया गया. एक अन्य यूजर ने चीफ सिलेक्टर और हेड कोच गौतम गंभीर पर अपनी पसंद के खिलाड़ियों को चुनने का आरोप लगाया.

एक अन्य यूजर ने लिखा कि वाशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल अंतिम ओवरों में तेज गति से रन नहीं बना सकते, संजू सैमसन भी फिनिशर नहीं हैं.

रिंकू सिंह के टी20 इंटरनेशनल आंकड़े

रिंकू सिंह ने 35 मैचों की 25 पारियों में कुल 550 रन बनाए हैं. इस फॉर्मेट में उनका सर्वाधिक स्कोर 69* का है, उनका स्ट्राइक रेट 161.76 और एवरेज 42.30 की है. वह टी20 इंटरनेशनल में 3 अर्धशतक जड़ चुके हैं.

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत का टी20 स्क्वाड

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान)*, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेट-कीपर), संजू सैमसन (विकेट-कीपर), जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, वाशिंगटन सुंदर.

*फिटनेस क्लीयरेंस मिलने पर ही शुभमन गिल खेल सकते हैं.

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका टी20 सीरीज 2025 शेड्यूल

  • पहला टी20: 09 दिसंबर- कटक
  • दूसरा टी20: 11 दिसंबर- न्यू चंडीगढ़
  • तीसरा टी20: 14 दिसंबर- धर्मशाला
  • चौथा टी20: 17 दिसंबर- लखनऊ
  • पांचवां टी20: 19 दिसंबर- अहमदाबाद

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 03 Dec 2025 08:35 PM (IST)
Tags :
India Vs South Africa T20 Series India T20 Squad RINKU SINGH INDIAN CRICKET TEAM IND Vs SA T20 Series
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
अचानक दिल्ली क्यों पहुंचे डीके शिवकुमार, क्या हाईकमान से फिर होगी मीटिंग, खुद दिया जवाब
अचानक दिल्ली क्यों पहुंचे डीके शिवकुमार, क्या हाईकमान से फिर होगी मीटिंग, खुद दिया जवाब
दिल्ली NCR
दिल्ली में ठंड बढ़ते ही रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची बिजली की डिमांड, 3 दिन में 4200 मेगावाट के पार
दिल्ली में ठंड बढ़ते ही रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची बिजली की डिमांड, 3 दिन में 4200 मेगावाट के पार
क्रिकेट
KL Rahul Record: डेथ ओवरों में केएल राहुल ने रचा नया कीर्तिमान, बने सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज!
डेथ ओवरों में केएल राहुल ने रचा नया कीर्तिमान, बने सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज!
इंडिया
मदनी के जिहाद वाले बयान पर गुस्से में आए गिरिराज सिंह, बोले- 'इनकी जरूरत नहीं, इस्लामिक देश भेज दो'
मदनी के जिहाद वाले बयान पर गुस्से में आए गिरिराज सिंह, बोले- 'इनकी जरूरत नहीं, इस्लामिक देश भेज दो'
Advertisement

वीडियोज

मौलाना मदनी को जिहाद पसंद है !
'जिहाद' वाला पाठ फैलाएंगे फसाद?
कोयला खदान पर छिड़ा संग्राम, ग्रामीण ने पुलिस को खदेड़ा!
Bollywood News: बॉलीवुड गलियारों की बड़ी खबरें | KFH
Silver ने बाजार में मचाया तूफान | Gold–Silver Record High Explained | Rupee Crash Impact| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अचानक दिल्ली क्यों पहुंचे डीके शिवकुमार, क्या हाईकमान से फिर होगी मीटिंग, खुद दिया जवाब
अचानक दिल्ली क्यों पहुंचे डीके शिवकुमार, क्या हाईकमान से फिर होगी मीटिंग, खुद दिया जवाब
दिल्ली NCR
दिल्ली में ठंड बढ़ते ही रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची बिजली की डिमांड, 3 दिन में 4200 मेगावाट के पार
दिल्ली में ठंड बढ़ते ही रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची बिजली की डिमांड, 3 दिन में 4200 मेगावाट के पार
क्रिकेट
KL Rahul Record: डेथ ओवरों में केएल राहुल ने रचा नया कीर्तिमान, बने सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज!
डेथ ओवरों में केएल राहुल ने रचा नया कीर्तिमान, बने सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज!
इंडिया
मदनी के जिहाद वाले बयान पर गुस्से में आए गिरिराज सिंह, बोले- 'इनकी जरूरत नहीं, इस्लामिक देश भेज दो'
मदनी के जिहाद वाले बयान पर गुस्से में आए गिरिराज सिंह, बोले- 'इनकी जरूरत नहीं, इस्लामिक देश भेज दो'
बॉलीवुड
Year Ender 2025: बड़े बजट की इन फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर हाल रहा बेहाल, ऋतिक से लेकर सलमान तक की फिल्में हैं शामिल
बड़े बजट की इन फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर हाल रहा बेहाल, ऋतिक से लेकर सलमान तक की फिल्में हैं शामिल
न्यूज़
Explained: क्या वाकई सर्दियां प्यार का मौसम है, ठंड में पार्टनर की तलाश क्यों होती, कैसे '4 महीने का इश्क' परवान चढ़ता है?
Explained: क्या वाकई सर्दियां प्यार का मौसम है, ठंड में पार्टनर की तलाश क्यों होती, कैसे '4 महीने का इश्क' परवान चढ़ता है?
हेल्थ
Blood Formation Process: इंसान के शरीर में कैसे बनता है खून, इसमें हड्डियां कैसे करती हैं मदद?
इंसान के शरीर में कैसे बनता है खून, इसमें हड्डियां कैसे करती हैं मदद?
जनरल नॉलेज
अक्टूबर में भारत ने खरीदा 14.7 बिलियन डॉलर का सोना, जानें देश में किसने खरीदा सबसे ज्यादा गोल्ड?
अक्टूबर में भारत ने खरीदा 14.7 बिलियन डॉलर का सोना, जानें देश में किसने खरीदा सबसे ज्यादा गोल्ड?
ENT LIVE
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
ENT LIVE
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Embed widget