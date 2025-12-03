IND vs SA T20I: भारत की टी20 टीम से बाहर हुए रिंकू सिंह तो बौखलाए फैंस, दक्षिण अफ्रीका टी20 सीरीज में नहीं मिली जगह
India T20 Squad For South Africa: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 स्क्वाड में रिंकू सिंह को नहीं चुना गया है. इससे उनके फैंस बहुत गुस्सा हैं, वह सोशल मीडिया पर सिलेक्टर्स की आलोचना कर रहे हैं.
दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज के लिए बीसीसीआई ने स्क्वाड का एलान कर दिया है. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में 15 खिलाड़ियों को चुना गया है, शुभमन गिल उपकप्तान हैं और हार्दिक पांड्या की वापसी हुई है. रिंकू सिंह को ड्राप किया गया है, जिससे कई फैंस नाराज हैं. वह सोशल मीडिया पर सिलेक्टर्स की जमकर आलोचना कर रहे हैं.
रिंकू सिंह एक फिनिशर की भूमिका निभाते हैं, हालांकि उन्हें प्लेइंग 11 में निरंतर मौके मिले नहीं हैं. एशिया कप में भी उन्हें सिर्फ फाइनल खेलने का मौका मिला था, क्योंकि हार्दिक पांड्या चोटिल हो गए थे. इस साल रिंकू 6 टी20 इंटरनेशनल मैचों में खेलें, इनमें से 3 में उन्हें बल्लेबाजी करने का मौका मिला. बेशक उन्हें कम मौके मिले, लेकिन अधिकतर मैचों में उन्होंने अपना नाम किया. अब दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज से ड्राप होने के बाद उनके फैंस सिलेक्टर्स से काफी नाराज हैं.
रिंकू सिंह के बाहर होने से बौखलाए फैंस
एक यूजर ने रिंकू सिंह के टी20 आंकड़ों का हवाला देते हुए लिखा कि वह टी20 में भारत के सर्वश्रेष्ठ फिनिशर हैं, और उन्हें ड्राप कर दिया गया. एक अन्य यूजर ने चीफ सिलेक्टर और हेड कोच गौतम गंभीर पर अपनी पसंद के खिलाड़ियों को चुनने का आरोप लगाया.
रिंकू सिंह के टी20 इंटरनेशनल आंकड़े
रिंकू सिंह ने 35 मैचों की 25 पारियों में कुल 550 रन बनाए हैं. इस फॉर्मेट में उनका सर्वाधिक स्कोर 69* का है, उनका स्ट्राइक रेट 161.76 और एवरेज 42.30 की है. वह टी20 इंटरनेशनल में 3 अर्धशतक जड़ चुके हैं.
दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत का टी20 स्क्वाड
सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान)*, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेट-कीपर), संजू सैमसन (विकेट-कीपर), जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, वाशिंगटन सुंदर.
*फिटनेस क्लीयरेंस मिलने पर ही शुभमन गिल खेल सकते हैं.
भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका टी20 सीरीज 2025 शेड्यूल
- पहला टी20: 09 दिसंबर- कटक
- दूसरा टी20: 11 दिसंबर- न्यू चंडीगढ़
- तीसरा टी20: 14 दिसंबर- धर्मशाला
- चौथा टी20: 17 दिसंबर- लखनऊ
- पांचवां टी20: 19 दिसंबर- अहमदाबाद
