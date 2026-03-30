Rinku Singh Captained KKR Against MI In The Middle Of The Match: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के पहले ही मैच में मुंबई इंडियंस के खिलाफ कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा है. मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में केकेआर को तूफानी शुरुआत दिलाने वाले कप्तान अजिंक्य रहाणे चोटिल होकर मैदान से बाहर चले गए. इसके बाद बीच मैच में रिंकू सिंह ने कप्तानी की जिम्मेदारी संभाली. साल 2018 में अपने आईपीएल डेब्यू सीजन से ही केकेआर का हिस्सा रहे रिंकू ने इससे पहले कभी भी टी20 क्रिकेट में कप्तानी नहीं की थी.

हेड कोच अभिषेक नायर ने रिंकू सिंह के बारे में कहा

कोलकाता नाइट राइडर्स के हेड कोच अभिषेक नायर ने रिंकू सिंह के बारे में बात करते हुए कहा, ‘मुझे लगता है कि ये काफी उपयुक्त है क्योंकि केकेआर में मेरी पहली याद रिंकू सिंह के साथ काम करने की है. जब मैं सपोर्ट स्टाफ का हिस्सा बना था. पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि वे न सिर्फ एक क्रिकेटर के तौर पर, बल्कि एक लीडर के रूप में भी विकसित हुए हैं. पिछले कुछ सालों में उनकी परफॉर्मेंस खुद-ब-खुद बोलती है, लेकिन मैदान के बाहर भी टीम के खिलाड़ी उन्हें काफी मानते हैं.’

रिंकू सिंह ने बीच मैच में संभाली केकेआर की कप्तानी

मुंबई इंडियंस की पारी के दौरान शुरुआत में ही केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे को चोट लगने की वजह से मैदान छोड़ना पड़ा था. इसके बाद टीम के उपकप्तान रिंकू सिंह ने रहाणे की गैरमौजूदगी में बीच मैच के दौरान ऑन-फील्ड कप्तानी संभाली. ये घटना चौथे ओवर के अंत में हुई, जब कवर पर फील्डिंग करते हुए रहाणे अचानक गिर पड़े और दर्द से कराहते नजर आए. अभी तक चोट की सही वजह साफ नहीं हुई है, लेकिन मैच के दौरान कमेंटेटर्स ने इसे क्रैम्प्स का मामला बताया था. हालांकि, केकेआर के फिजियो तुरंत मैदान पर पहुंचे और चोट का जायजा लिया. रहाणे की तकलीफ पहली नजर में जितनी लगी थी, उससे ज्यादा गंभीर दिखी. टीम के साथी खिलाड़ियों ने उन्हें उठने में मदद की, इसके बाद रहाणे ने मैदान छोड़ने का फैसला किया और रिंकू को बीच मैच में टीम की कमान संभालनी पड़ी थी.