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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटMI टीम में दरार! पूर्व क्रिकेटर ने गिनाई हार्दिक पांड्या की गलतियां, कहा- इससे पता चल जाता है कि आपका...

MI टीम में दरार! पूर्व क्रिकेटर ने गिनाई हार्दिक पांड्या की गलतियां, कहा- इससे पता चल जाता है कि आपका...

मुंबई इंडियंस को IPL 2026 के प्लेऑफ में अब कोई चमत्कार ही पहुंचा सकता है. MI 9 में से 7 मैच हार चुकी है. पूर्व क्रिकेटर ने हार्दिक पांड्या की गलतियां गिनाईं, जो उन्होंने CSK के खिलाफ मैच में की.

By : शिवम | Updated at : 03 May 2026 01:57 PM (IST)
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हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस का IPL 2026 में अभी तक का सफर किसी बुरे सपने की तरह रहा. 5 बार की चैंपियन टीम 9 में से 7 मैच हार चुकी है और प्लेऑफ की दौड़ से बाहर होने की कगार पर खड़ी है. अब MI अपने दम पर तो प्लेऑफ में नहीं पहुंच सकती, उन्हें कुछ ऐसा चाहिए जो किसी चमत्कार से कम न हो. चेन्नई के खिलाफ मिली हार के बाद पूर्व क्रिकेटर मनोज तिवारी ने बताया कि बतौर कप्तान पांड्या ने क्या कुछ गलतियां की.

टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर मनोज तिवारी का मानना है कि मुंबई इंडियंस के ड्रेसिंग रूम में अब एकजुटता नहीं दिख रही. उन्होंने कहा कि कप्तान को टीम का भरोसा जीतना होता है, लेकिन ऐसा नजर आता है कि खिलाड़ी हार्दिक पांड्या के साथ खड़े नहीं हैं.

क्रिकबज पर बात करते हुए तिवारी ने कहा, बतौर कप्तान आपका काम खिलाड़ी का भरोसा जीतना होता है, लेकिन जो हालत है उससे लगता है हार्दिक के साथ खिलाड़ी पूरी तरह नहीं है. जिस तरह सपोर्ट मिलना चाहिए, उन्हें नहीं मिल रहा.

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हार्दिक पांड्या ने क्या की गलतियां

मनोज तिवारी ने हार्दिक पांड्या की गलतियों पर भी बात की, जो हार्दिक ने CSK के खिलाफ मैच में की. उन्होंने कहा, "जो विकेट का मौका बना था वो जसप्रीत बुमराह की गेंद पर मिला था, बेशक कैच छूट गया. बुमराह ने फिर उन्हें आउट भी किया. बुमराह को दूसरा ओवर क्यों दिया गया? पहला ओवर क्यों नहीं दिया. यही चीज हम बार बार बोलते हैं कि अगर बुमराह आपके स्ट्राइक गेंदबाज हैं तो पहला ओवर उनको ही दें. अगर पहले ओवर में पहला विकेट गिरता तो नए बल्लेबाज पर देखें कितना दबाव होता."

मनोज ने आगे कहा, "तीसरे ओवर में ट्रेंट बोल्ट ने 17 रन दिए. लेकिन अगर देखो जसप्रीत बुमराह पहला ओवर डालते तो तीसरा ओवर भी वही डालते. तो ये जो फेरबदल है, प्रयोग है वो कौन करेगा? कप्तान ही तो करेगा न, हेड कोच तो नहीं करेगा."

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मनोज तिवारी ने हार्दिक पांड्या की एक और गलती पर बात की. उन्होंने कहा, "आपने पांचवां ओवर कृष भगत को दे दिया, हार्दिक पांड्या खुद गेंदबाजी करते हैं. तो आपके पास जो मुख्य गेंदबाज हैं, जिनके पास अनुभव ज्यादा है, उनसे नहीं करवा रहे हो. इससे पता चलता है कि आपका सीजन कहां जाने वाला है."

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 03 May 2026 01:57 PM (IST)
Tags :
Manoj Tiwary MUMBAI INDIANS INDIAN PREMIER LEAGUE HARDIK PANDYA IPL 2026
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