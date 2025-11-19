The Ashes Series 2025-26: ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग ने तर्क दिया है कि इंग्लैंड का बैजबॉल रवैया खासतौर पर ऑस्ट्रेलिया में एशेज जीतने के लिए डिजाइन किया गया था. दोनों देशों के बीच 21 नवंबर से एशेज सीरीज की शुरुआत होने जा रही है. रिकी पोंटिंग ने '7न्यूज' को बताया कि कोच ब्रेंडन मैकुलम और कप्तान बेन स्टोक्स के नेतृत्व में इंग्लैंड की आक्रामक शैली हमेशा ऑस्ट्रेलियाई परिस्थितियों में महारत हासिल करने पर केंद्रित रही है.

पोंटिंग ने बैजबॉल पर दिया बयान

रिकी पोंटिंग ने कहा, "इंग्लैंड एक ऐसी टीम है, जो पिछले दो साल (2023 एशेज के बाद) से एक साथ है. वे एशेज की तैयारी कर रहे हैं. मैं ब्रेंडन को अच्छी तरह जानता हूं, बैजबॉल सिर्फ इसी एक सीरीज के लिए डिजाइन किया गया था. पिछले दो सालों में जो कुछ भी हुआ, उसे भूल जाइए. ये सब एक टीम को एकजुट करने और एक ऐसी खेल शैली को लेकर था, जो ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच जीत सके. इंग्लैंड ने पिछले 25 वर्षों में ऐसा सिर्फ चार बार किया है. इस सीरीज में उन्हें कम से कम तीन मैच जीतने होंगे, इसलिए मैं यह देखने के लिए उत्सुक हूं कि वे कैसा खेलते हैं."

एशेज में क्या होगा इंग्लैंड का प्लान

2023 एशेज की शुरुआत इंग्लैंड के इरादे के संकेत के साथ हुई. ऑस्ट्रेलिया ने एजबेस्टन में शुरुआती ओवरों के लिए एक डीप बैकवर्ड प्वाइंट तैनात किया था, लेकिन इसके बावजूद जैक क्रॉली ने कवर के ऊपर से चौका जड़ दिया. पोंटिंग को उम्मीद है कि इंग्लैंड पूरी गर्मियों में इसी आक्रामक रुख को जारी रखेगा. उन्होंने कहा, "मुझे नहीं लगता कि वे बदलेंगे. मैंने पिछले दो वर्षों में उन्हें काफी देखा है. मुझे पता है कि वे उसी तरह खेलेंगे. बेन डकेट और जैक क्रॉली उसी तरह खेलेंगे जैसे वे हमेशा से खेलते आए हैं. अगर वे ऐसा कर सकते हैं, तो इंग्लैंड टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनेगा और चौथी पारी में विपक्षी टीम की पहली पारी से ज्यादा रन बनाने के लिए खुद पर भरोसा करेगा."