रिकी पोंटिंग ने टी20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा दावेदार किसे बताया? ऑस्ट्रेलिया नहीं इस टीम का लिया नाम

रिकी पोंटिंग ने टी20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा दावेदार किसे बताया? ऑस्ट्रेलिया नहीं इस टीम का लिया नाम

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया की टीम किस तरह की प्रदर्शन कर सकती है. क्या कुछ टीम में कमियां हैं और टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए कौन सी टीम फेवरेट है? इसके बारे में रिकी पोंटिंग ने बयान दिया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: अमन कुमार मिश्रा | Updated at : 02 Feb 2026 01:48 PM (IST)
Ricky Ponting Prediction About The ICC T20 World Cup 2026: आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान और दिग्गज क्रिकेट एक्सपर्ट रिकी पोंटिंग ने बड़ी भविष्यवाणी की है. पोंटिंग ने बताया है कि इस वर्ल्ड कप में कौन-सी टीम फेवरेट है? उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की टीम को लेकर भी बात की है. उन्होंने यह भी बताया है कि ऑस्ट्रेलिया के लिए इस मेगा इवेंट में कौन सा एक्स फैक्टर काम कर सकता है. भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में 7 फरवरी से आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज होने जा रहा है.

टी20 वर्ल्ड कप 2024 के सुपर-8 से आगे नहीं जा सकी थी ऑस्ट्रेलिया

वेस्टइंडीज और यूएसए की मेजबानी में खेले गए 2024 के टी20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की टीम सुपर-8 से आगे नहीं जा सकी थी. भारत और अफगानिस्तान से हारने के बाद उनके सेमीफाइनल में पहुंचने के रास्ते बंद हो गए थे. दो साल बाद फिर से टी20 वर्ल्ड कप खेला जाने वाला है और इसको लेकर रिकी पोंटिंग ने आईसीसी रिव्यू में कहा है कि ऑस्ट्रेलिया के पास अच्छा करने के लिए दमदार खिलाड़ी हैं. पोंटिंग ने कहा, ‘अगर आप ऑस्ट्रेलियाई टीम को देखें, तो मुझे लगता है कि उनके पास किसी भी टीम जितना ही अच्छा मौका है.’

टी20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर रिकी पोंटिंग ने की भविष्यवाणी

रिकी पोंटिंग ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर भविष्यवाणी करते हुए कहा, ‘मुझे लगता है कि इस टूर्नामेंट में भारत फेवरेट होगी, क्योंकि हालात, टैलेंट और उनके प्लेयर्स का ग्रुप अच्छा है. उन्हें हराना मुश्किल होगा, लेकिन मुझे सच में लगता है कि सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हम देखेंगे. ऑस्ट्रेलियाई टीम में थोड़ा बदलाव आया है. ये कोई ड्रामाटिक नहीं है, अगर आप उनकी चुनी हुई टीम को देखें, तो उस टीम में अभी भी बहुत एक्सपीरियंस है. कुछ लोग अभी चोटिल हैं या चोट से वापस आ रहे हैं. शायद यही उनकी अभी की सबसे बड़ी चिंता है.

पैट कमिंस टी20 वर्ल्ड कप से हुए बाहर 

पैट कमिंस चोट की वजह से टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर हो गए हैं, जो कि ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए एक चिंता का विषय है. इसको लेकर पोंटिंग ने कहा, ‘उस टीम में एक चीज है कि इतने सारे ऑलराउंडर के साथ बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी है. आप मार्कस स्टोइनिस, ग्लेन मैक्सवेल, कैमरन ग्रीन को देखिए, बहुत सारे हैं. कूपर कोनोली युवा खिलाड़ी जिसने लगातार दूसरे साल BBL (बिग बैश लीग) में MVP (मोस्ट वैल्युएबल प्लेयर अवॉर्ड) जीता है. टीम काफी मजबूत दिख रही है.'

Published at : 02 Feb 2026 01:48 PM (IST)
