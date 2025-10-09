हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट102 पर गिरे 6 विकेट, फिर रिचा घोष ने जो किया सब रह गए हैरान, भारत ने दक्षिण अफ्रीका को दिया 252 का लक्ष्य

102 पर गिरे 6 विकेट, फिर रिचा घोष ने जो किया सब रह गए हैरान, भारत ने दक्षिण अफ्रीका को दिया 252 का लक्ष्य

INDW vs SAW Live Score: भारतीय टीम ने पहले बैटिंग करते हुए दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 251 रन बनाए हैं. रिचा घोष टीम इंडिया की तारणहार बनीं, जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में नाबाद 94 रनों की पारी खेली.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 09 Oct 2025 07:43 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय टीम ने पहले बैटिंग करते हुए दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 251 रन बनाए हैं. रिचा घोष टीम इंडिया की तारणहार बनीं, जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में नाबाद 94 रनों की पारी खेल दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों की कमर तोड़कर रख दी. भारत की आधी टीम 100 के स्कोर तक आउट हो चुकी थी, वहां से रिचा घोष ने जुझारू पारी खेल टीम इंडिया को विशाल स्कोर तक पहुंचाया.

भारतीय टीम ने बैटिंग में सधी हुई शुरुआत की थी, क्योंकि स्मृति मंधाना और प्रतिका रावल ने 55 रनों की सलामी साझेदारी कर ली थी. मंधाना 23 रन बनाकर आउट हो गईं, जिसके बाद विकेटों का जैसे पतझड़ शुरू हो गया. जहां भारत ने 55 रन तक कोई विकेट नहीं गंवाया था, अगले 47 रन के भीतर टीम ने 6 विकेट गंवा दिए. कप्तान हरमनप्रीत कौर की खराब फॉर्म जारी है, वो सिर्फ 9 रन बना पाईं. जेमिमा रोड्रीगेज तो खाता तक नहीं खोल पाईं. वहीं इन-फॉर्म ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा भी 4 रन बनाकर चलती बनीं.

रिचा घोष ने कमाल कर दिया

विकेटकीपर बल्लेबाज रिचा घोष तब बैटिंग करने आईं जब भारतीय टीम ने 102 के स्कोर पट 6 विकेट गंवा दिए थे. रिचा ने अमनजोत कौर के साथ मिलकर 51 रन जोड़े, लेकिन भारतीय टीम अब भी बड़े स्कोर से कोसों दूर थी. इसी बीच स्नेह राणा ने दमदार शॉट्स लगाते हुए रिचा घोष का भरपूर साथ निभाया. रिचा और स्नेह के बीच 88 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी हुई. स्नेह राणा ने 24 गेंद में 33 रन बनाए, दूसरी ओर रिचा 94 रन बनाकर आउट हो गईं, लेकिन इतिहास में अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों से दर्ज करवा लिया.

वर्ल्ड कप में भारतीय टीम अब तक अपने दोनों मैच जीत चुकी है. पहले उसने श्रीलंका को 59 रन और फिर पाकिस्तान को 88 रनों से हराया था. अब रिचा घोष की ऐतिहासिक पारी ने भारतीय टीम को तीसरी जीत की ओर ले जाने का काम किया था.

यह भी पढ़ें:

लड़की के साथ लड़ाई, मैदान पर मार-पीट; पृथ्वी शॉ के 4 बड़े विवाद जो निगल गए उनका क्रिकेट करियर

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 09 Oct 2025 07:30 PM (IST)
Tags :
Indian Women's Cricket Team INDW Vs SAW  India Vs South Africa Womens World Cup 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बिहार में कांग्रेस ने इन 13 सीटों पर तय किए नाम! कई नए चेहरों की लग सकती है लॉटरी, देखें संभावित लिस्ट
बिहार में कांग्रेस ने इन 13 सीटों पर तय किए नाम! कई नए चेहरों की लग सकती है लॉटरी, देखें संभावित लिस्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मायावती ने की योगी सरकार की तारीफ, राहुल-अखिलेश को घेरा, BSP चीफ ने आजम खान पर भी दी सफाई
मायावती ने की योगी सरकार की तारीफ, राहुल-अखिलेश को घेरा, BSP चीफ ने आजम खान पर भी दी सफाई
विश्व
इटली में बुर्का और नकाब पर बैन की तैयारी में जॉर्जिया मेलोनी, नहीं माना तो 3 लाख के जुर्माने का नियम
इटली में बुर्का और नकाब पर बैन की तैयारी में जॉर्जिया मेलोनी, नहीं माना तो 3 लाख के जुर्माने का नियम
क्रिकेट
102 पर गिरे 6 विकेट, फिर रिचा घोष ने जो किया सब रह गए हैरान, भारत ने दक्षिण अफ्रीका को दिया 252 का लक्ष्य
102 पर गिरे 6 विकेट, फिर रिचा घोष ने जो किया सब रह गए हैरान, भारत ने दक्षिण अफ्रीका को दिया 252 का लक्ष्य
Advertisement

वीडियोज

Bihar Seat Sharing: NDA में 'सकारात्मक' बैठक, Chirag Paswan और Nityanand Rai मिले!
Bihar Election 2025: RJD पर 'गुंडागर्दी' के आरोप, Nitish Kumar के 'दल बदलू' होने पर भी चर्चा!
Bihar Election 2025: शराबबंदी से बिहार को 29-30 हज़ार करोड़ का घाटा, नेताओं पर गंभीर आरोप!
Jansuraj ने जैसे ही बांटे Ticket, Prashant Kishore का भारी विरोध… |ABP LIVE
Bihar Politics: Chirag Paswan और Tejashwi Yadav के दांव से गरमाई सियासत
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बिहार में कांग्रेस ने इन 13 सीटों पर तय किए नाम! कई नए चेहरों की लग सकती है लॉटरी, देखें संभावित लिस्ट
बिहार में कांग्रेस ने इन 13 सीटों पर तय किए नाम! कई नए चेहरों की लग सकती है लॉटरी, देखें संभावित लिस्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मायावती ने की योगी सरकार की तारीफ, राहुल-अखिलेश को घेरा, BSP चीफ ने आजम खान पर भी दी सफाई
मायावती ने की योगी सरकार की तारीफ, राहुल-अखिलेश को घेरा, BSP चीफ ने आजम खान पर भी दी सफाई
विश्व
इटली में बुर्का और नकाब पर बैन की तैयारी में जॉर्जिया मेलोनी, नहीं माना तो 3 लाख के जुर्माने का नियम
इटली में बुर्का और नकाब पर बैन की तैयारी में जॉर्जिया मेलोनी, नहीं माना तो 3 लाख के जुर्माने का नियम
क्रिकेट
102 पर गिरे 6 विकेट, फिर रिचा घोष ने जो किया सब रह गए हैरान, भारत ने दक्षिण अफ्रीका को दिया 252 का लक्ष्य
102 पर गिरे 6 विकेट, फिर रिचा घोष ने जो किया सब रह गए हैरान, भारत ने दक्षिण अफ्रीका को दिया 252 का लक्ष्य
टेलीविजन
टीवी की 'गुड्डन' की 10 तस्वीरें, 20 की उम्र में बनीं 3 बहुओं की सास, आलिया भट्ट की हैं कार्बन कॉपी!
टीवी की 'गुड्डन' हो गई हैं बेहद ग्लैमरस और सिजलिंग, इन 10 तस्वीरों में देखें हर एक अंदाज
दिल्ली NCR
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बदले गए एक दर्जन ट्रेनों के प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री पर भी लगी रोक
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बदले गए एक दर्जन ट्रेनों के प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री पर भी लगी रोक
जनरल नॉलेज
Karwa Chauth 2025: पिछले करवाचौथ पर क्या था सोने का भाव, आज 18 कैरेट की गोल्ड रिंग कितने की पड़ेगी?
पिछले करवाचौथ पर क्या था सोने का भाव, आज 18 कैरेट की गोल्ड रिंग कितने की पड़ेगी?
लाइफस्टाइल
Professional mehndi designs for ladies: 5 मिनट में लग जाते हैं ये 5 मेहंदी डिजाइन, ऑफिस जाने वाली विमेंस के लिए बेस्ट
5 मिनट में लग जाते हैं ये 5 मेहंदी डिजाइन, ऑफिस जाने वाली विमेंस के लिए बेस्ट
Paisa LIVE
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
ENT LIVE
पंजाबी सिंगर और अभिनेता राजवीर जवंदा का एक बड़ी कार एक्सीडेंट के 12 दिन बाद निधन हो गया
पंजाबी सिंगर और अभिनेता राजवीर जवंदा का एक बड़ी कार एक्सीडेंट के 12 दिन बाद निधन हो गया
ENT LIVE
पवन सिंह ने पत्नी ज्योति सिंह के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी
पवन सिंह ने पत्नी ज्योति सिंह के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी
ENT LIVE
Tara Aur Akash: Love Beyond Realms Review: बेहद खूबसूरत ही खूबसूरत और खूबसूरत फिल्म
Tara Aur Akash: Love Beyond Realms Review: बेहद खूबसूरत ही खूबसूरत और खूबसूरत फिल्म
Embed widget