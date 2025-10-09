भारतीय टीम ने पहले बैटिंग करते हुए दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 251 रन बनाए हैं. रिचा घोष टीम इंडिया की तारणहार बनीं, जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में नाबाद 94 रनों की पारी खेल दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों की कमर तोड़कर रख दी. भारत की आधी टीम 100 के स्कोर तक आउट हो चुकी थी, वहां से रिचा घोष ने जुझारू पारी खेल टीम इंडिया को विशाल स्कोर तक पहुंचाया.

भारतीय टीम ने बैटिंग में सधी हुई शुरुआत की थी, क्योंकि स्मृति मंधाना और प्रतिका रावल ने 55 रनों की सलामी साझेदारी कर ली थी. मंधाना 23 रन बनाकर आउट हो गईं, जिसके बाद विकेटों का जैसे पतझड़ शुरू हो गया. जहां भारत ने 55 रन तक कोई विकेट नहीं गंवाया था, अगले 47 रन के भीतर टीम ने 6 विकेट गंवा दिए. कप्तान हरमनप्रीत कौर की खराब फॉर्म जारी है, वो सिर्फ 9 रन बना पाईं. जेमिमा रोड्रीगेज तो खाता तक नहीं खोल पाईं. वहीं इन-फॉर्म ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा भी 4 रन बनाकर चलती बनीं.

रिचा घोष ने कमाल कर दिया

विकेटकीपर बल्लेबाज रिचा घोष तब बैटिंग करने आईं जब भारतीय टीम ने 102 के स्कोर पट 6 विकेट गंवा दिए थे. रिचा ने अमनजोत कौर के साथ मिलकर 51 रन जोड़े, लेकिन भारतीय टीम अब भी बड़े स्कोर से कोसों दूर थी. इसी बीच स्नेह राणा ने दमदार शॉट्स लगाते हुए रिचा घोष का भरपूर साथ निभाया. रिचा और स्नेह के बीच 88 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी हुई. स्नेह राणा ने 24 गेंद में 33 रन बनाए, दूसरी ओर रिचा 94 रन बनाकर आउट हो गईं, लेकिन इतिहास में अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों से दर्ज करवा लिया.

वर्ल्ड कप में भारतीय टीम अब तक अपने दोनों मैच जीत चुकी है. पहले उसने श्रीलंका को 59 रन और फिर पाकिस्तान को 88 रनों से हराया था. अब रिचा घोष की ऐतिहासिक पारी ने भारतीय टीम को तीसरी जीत की ओर ले जाने का काम किया था.

