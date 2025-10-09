6,6,6,6..., तूफानी बैटिंग से दक्षिण अफ्रीका को रुलाने वाली रिचा घोष का है RCB से खास कनेक्शन
Richa Ghosh RCB: महिला वर्ल्ड कप 2025 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 94 रनों की तूफानी पारी खेलने वाली रिचा घोष सुर्खियों में हैं. उनका रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खास कनेक्शन है.
महिला वर्ल्ड कप 2025 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 94 रनों की तूफानी पारी खेलने वाली रिचा घोष सुर्खियों में हैं. इस जुझारू पारी ने उन्हें टीम इंडिया का नया स्टार बना दिया है. उनकी यह पारी ऐसे समय में आई, जब टीम इंडिया ने 102 रन पर 6 विकेट गंवा दिए थे. उन्होंने 77 गेंदों में 122 के तूफानी स्ट्राइक रेट से 94 रन बनाए. इस पारी में उन्होंने 11 चौके और 4 छक्के लगाए. लेकिन क्या आप जानते हैं कि रिचा घोष का रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) से खास कनेक्शन है.
22 वर्षीय विकेटकीपर बल्लेबाज रिचा घोष ने 2020 में टीम इंडिया के लिए डेब्यू किया था. अब तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टीम इंडिया के लिए 60 से अधिक मैच खेल चुकी हैं. दरअसल वो महिला प्रीमियर लीग (WPL) में आरसीबी के लिए खेलती हैं.
RCB से खास कनेक्शन
रिचा घोष महिला प्रीमियर लीग में RCB के लिए खेलती हैं. 2023 सीजन में आरसीबी ने उन्हें ऑक्शन में 1.90 करोड़ की भारी भरकम राशि देकर खरीदा था. वो 2023 से ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम के लिए खेल रही हैं और अब तक WPL करियर में 26 मैच खेलकर 625 रन बना चुकी हैं. WPL में उनका औसत 34.72 और साथ ही 4 फिफ्टी भी लगा चुकी हैं.
WPL 2024 के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु चैंपियन बनी थी, फाइनल में उसने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराया था. उस फाइनल मैच में रिचा घोष ने 14 गेंद में 17 रन बनाए थे. उन्होंने कोई बड़ी पारी तो नहीं खेली, लेकिन उन्होंने ही चौके के रूप में RCB के लिए विनिंग शॉट लगाया था.
रिचा घोष के इंटरनेशनल करियर पर नजर डालें तो अब तक उन्होंने 45 ODI मैचों में 947 रन बनाए हैं. वहीं 67 टी20 मैचों में उनके नाम 1067 रन हैं. उन्होंने अपने इंटरनेशनल करियर में अब तक 10 अर्धशतक लगाए हैं, लेकिन अभी तक उनके नाम एक भी सेंचुरी नहीं है.
