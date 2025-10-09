हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट6,6,6,6..., तूफानी बैटिंग से दक्षिण अफ्रीका को रुलाने वाली रिचा घोष का है RCB से खास कनेक्शन

6,6,6,6..., तूफानी बैटिंग से दक्षिण अफ्रीका को रुलाने वाली रिचा घोष का है RCB से खास कनेक्शन

Richa Ghosh RCB: महिला वर्ल्ड कप 2025 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 94 रनों की तूफानी पारी खेलने वाली रिचा घोष सुर्खियों में हैं. उनका रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खास कनेक्शन है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 09 Oct 2025 10:17 PM (IST)
Preferred Sources

महिला वर्ल्ड कप 2025 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 94 रनों की तूफानी पारी खेलने वाली रिचा घोष सुर्खियों में हैं. इस जुझारू पारी ने उन्हें टीम इंडिया का नया स्टार बना दिया है. उनकी यह पारी ऐसे समय में आई, जब टीम इंडिया ने 102 रन पर 6 विकेट गंवा दिए थे. उन्होंने 77 गेंदों में 122 के तूफानी स्ट्राइक रेट से 94 रन बनाए. इस पारी में उन्होंने 11 चौके और 4 छक्के लगाए. लेकिन क्या आप जानते हैं कि रिचा घोष का रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) से खास कनेक्शन है.

22 वर्षीय विकेटकीपर बल्लेबाज रिचा घोष ने 2020 में टीम इंडिया के लिए डेब्यू किया था. अब तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टीम इंडिया के लिए 60 से अधिक मैच खेल चुकी हैं. दरअसल वो महिला प्रीमियर लीग (WPL) में आरसीबी के लिए खेलती हैं.

RCB से खास कनेक्शन

रिचा घोष महिला प्रीमियर लीग में RCB के लिए खेलती हैं. 2023 सीजन में आरसीबी ने उन्हें ऑक्शन में 1.90 करोड़ की भारी भरकम राशि देकर खरीदा था. वो 2023 से ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम के लिए खेल रही हैं और अब तक WPL करियर में 26 मैच खेलकर 625 रन बना चुकी हैं. WPL में उनका औसत 34.72 और साथ ही 4 फिफ्टी भी लगा चुकी हैं.

WPL 2024 के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु चैंपियन बनी थी, फाइनल में उसने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराया था. उस फाइनल मैच में रिचा घोष ने 14 गेंद में 17 रन बनाए थे. उन्होंने कोई बड़ी पारी तो नहीं खेली, लेकिन उन्होंने ही चौके के रूप में RCB के लिए विनिंग शॉट लगाया था.

रिचा घोष के इंटरनेशनल करियर पर नजर डालें तो अब तक उन्होंने 45 ODI मैचों में 947 रन बनाए हैं. वहीं 67 टी20 मैचों में उनके नाम 1067 रन हैं. उन्होंने अपने इंटरनेशनल करियर में अब तक 10 अर्धशतक लगाए हैं, लेकिन अभी तक उनके नाम एक भी सेंचुरी नहीं है.

यह भी पढ़ें:

IND vs WI Live Streaming: कब, कहां और कैसे फ्री में देख पाएंगे भारत और वेस्टइंडीज का दूसरा टेस्ट? लाइव स्ट्रीमिंग और टाइमिंग की सारी डिटेल

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 09 Oct 2025 10:17 PM (IST)
Tags :
INDW Vs SAW Richa Ghosh IND VS SA Womens World Cup 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'रूस ने दागी थीं मिसाइलें और...', अजरबैजान प्लेन हादसे राष्ट्रपति पुतिन का कबूलनामा
'रूस ने दागी थीं मिसाइलें और...', अजरबैजान प्लेन हादसे राष्ट्रपति पुतिन का कबूलनामा
राजस्थान
आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती, हालत गंभीर
आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती, हालत गंभीर
क्रिकेट
'गन सेलिब्रेशन' करने वाले साहिबजादा फरहान की एक और नापाक हरकत, ICC को दिखाया ठेंगा
'गन सेलिब्रेशन' करने वाले साहिबजादा फरहान की एक और नापाक हरकत, ICC को दिखाया ठेंगा
Regional Cinema
पंजाब के 'आयरनमैन' का हार्ट अटैक से निधन, सलमान खान के साथ किया था ‘टाइगर 3’ में काम
पंजाब के 'आयरनमैन' का निधन, सलमान के साथ किया था ‘टाइगर 3’ में काम
Advertisement

वीडियोज

Sandeep Chaudhary: Bihar में सीटों पर फंसा पेंच, LJP (R) के रुख से NDA में टेंशन! NDA Seat Sharing
Sandeep Chaudhary: रोजगार के वादे और खाली पद, क्या है Bihar के युवाओं का भविष्य? Bihar Election
Sandeep Chaudhary: सरकारी नौकरी के वादों का गणित, 6.60 लाख करोड़ का बोझ? Bihar Election 2025
Sandeep Chaudhary: Tejashwi Yadav के 'एक परिवार एक सरकारी नौकरी' वादे का क्या है गणित?
Kaun Banega Mukhyamantri: हर घर नौकरी...फॉर्मूला या Tejashwi Yadav का जुमला?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'रूस ने दागी थीं मिसाइलें और...', अजरबैजान प्लेन हादसे राष्ट्रपति पुतिन का कबूलनामा
'रूस ने दागी थीं मिसाइलें और...', अजरबैजान प्लेन हादसे राष्ट्रपति पुतिन का कबूलनामा
राजस्थान
आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती, हालत गंभीर
आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती, हालत गंभीर
क्रिकेट
'गन सेलिब्रेशन' करने वाले साहिबजादा फरहान की एक और नापाक हरकत, ICC को दिखाया ठेंगा
'गन सेलिब्रेशन' करने वाले साहिबजादा फरहान की एक और नापाक हरकत, ICC को दिखाया ठेंगा
Regional Cinema
पंजाब के 'आयरनमैन' का हार्ट अटैक से निधन, सलमान खान के साथ किया था ‘टाइगर 3’ में काम
पंजाब के 'आयरनमैन' का निधन, सलमान के साथ किया था ‘टाइगर 3’ में काम
विश्व
ट्रंप को मिला शांति का नोबेल पुरस्कार, नेतन्याहू ने AI-जेनरेटेड फोटो पोस्ट कर मनाया जीत का जश्न
ट्रंप को मिला शांति का नोबेल पुरस्कार, नेतन्याहू ने AI-जेनरेटेड फोटो पोस्ट कर मनाया जीत का जश्न
दिल्ली NCR
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बदले गए एक दर्जन ट्रेनों के प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री पर भी लगी रोक
नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बदले गए एक दर्जन ट्रेनों के प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री पर भी लगी रोक
शिक्षा
ब्रिटेन के पीएम स्टार्मर की सैलरी कितनी, यह पीएम मोदी से ज्यादा या कम?
ब्रिटेन के पीएम स्टार्मर की सैलरी कितनी, यह पीएम मोदी से ज्यादा या कम?
जनरल नॉलेज
Private Plane Rental: शादी के लिए बुक करेंगे प्राइवेट प्लेन तो कितना आएगा खर्च? जान लें एक घंटे का किराया
शादी के लिए बुक करेंगे प्राइवेट प्लेन तो कितना आएगा खर्च? जान लें एक घंटे का किराया
Paisa LIVE
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
ENT LIVE
पंजाबी सिंगर और अभिनेता राजवीर जवंदा का एक बड़ी कार एक्सीडेंट के 12 दिन बाद निधन हो गया
पंजाबी सिंगर और अभिनेता राजवीर जवंदा का एक बड़ी कार एक्सीडेंट के 12 दिन बाद निधन हो गया
ENT LIVE
पवन सिंह ने पत्नी ज्योति सिंह के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी
पवन सिंह ने पत्नी ज्योति सिंह के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी
ENT LIVE
Tara Aur Akash: Love Beyond Realms Review: बेहद खूबसूरत ही खूबसूरत और खूबसूरत फिल्म
Tara Aur Akash: Love Beyond Realms Review: बेहद खूबसूरत ही खूबसूरत और खूबसूरत फिल्म
Embed widget