ऋचा घोष ने रचा इतिहास, टी20 वर्ल्ड कप के एक मैच में बनीं सबसे ज्यादा रन बनाने वाली भारतीय

आईसीसी महिला टी20 विश्व कप के अपने पहले मैच में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए 170 रन बनाए, इसमें ऋचा घोष की 34 रनों की ताबड़तोड़ पारी महत्वपूर्ण रही. उन्होंने इस पारी के साथ एक खास रिकॉर्ड भी अपने नाम किया. इससे पहले स्मृति मंधाना ने 68 रनों की शानदार पारी खेली थी. कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 36 रनों की सूझबूझ भरी पारी खेली.

ऋचा घोष ने बनाया खास रिकॉर्ड

टी20 वर्ल्ड कप में भारत के लिए छठे या इससे निचले क्रम में बल्लेबाजी करते हुए ऋचा घोष सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज बन गई हैं. उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ आईसीसी विश्व कप 2026 के छठे मैच में 200 की स्ट्राइक रेट से 34 रन बनाए. 17 गेंदों में खेली इस तूफानी पारी में उन्होंने 1 छक्का और 5 चौके लगाए. 19वां ओवर खास रहा, जिसमें उन्होंने 3 चौके और 1 चौका लगाया था. इस ओवर में कुल 23 रन आए थे.

इससे पहले भारत की शुरुआत अच्छी नहीं हुई थी, शेफाली वर्मा (6) के रूप में पहला विकेट पहले ही ओवर में गिर गया था. इसके बाद जेमिमा रोड्रिग्स भी 7 गेंदों में 1 रन बनाकर आउट हुई. स्मृति मंधाना और हरमनप्रीत कौर ने धीमी गति से पारी को आगे बढ़ाया, फिर अच्छे शॉट्स खेले. मंधाना ने अपना अर्धशतक पूरा किया, उन्होंने 44 गेंदों में 2 छक्के और 9 चौकों की मदद से 68 रन बनाए.

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हरमनप्रीत कौर ने 35 गेंदों में 36 रन बनाए, हालांकि उनका स्ट्राइक रेट ज्यादा नहीं था लेकिन जिस स्थिति में टीम इंडिया थी वहां कप्तान की ये महत्वपूर्ण पारी थी. दीप्ति शर्मा ने 9 गेंदों में 12 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली.

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पाकिस्तान के लिए सादिया इकबाल और कप्तान फातिमा सना ने 2-2 विकेट लिए. तस्मिया रुबाब और रामीम शमीम को 1-1 विकेट मिला.