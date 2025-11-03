हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटWomen's World Cup 2025: स्टार बॉलर रेणुका ठाकुर के लिए हिमाचल प्रदेश के CM का बड़ा एलान, फोन पर बात कर एक करोड़ देने का किया वादा

Women's World Cup 2025: स्टार बॉलर रेणुका ठाकुर के लिए हिमाचल प्रदेश के CM का बड़ा एलान, फोन पर बात कर एक करोड़ देने का किया वादा

Women's World Cup 2025: वर्ल्ड कप विजेता टीम का हिस्सा रहीं रेणुका सिंह के लिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पुरस्कार राशि की घोषणा की है. उन्होंने भारत को चैंपियन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

By : शिवम | Updated at : 03 Nov 2025 03:47 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने रविवार को खेले गए फाइनल में साउथ अफ्रीका को हराकर अपना पहला वर्ल्ड कप खिताब जीता. भारत के विश्व चैंपियन बनने के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल है. भारत को चैंपियन बनाने में हर खिलाड़ी का महत्वपूर्ण रोल रहा, ये सिर्फ फाइनल की बात नहीं बल्कि पहले मैच से हर खिलाड़ी लड़ती हुई आ रही थीं. हिमाचल प्रदेश की रेणुका ठाकुर ने भी भारत को चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई. उनके इस योगदान के लिए हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उन्हें 1 करोड़ रुपये ईनामी राशि देने की घोषणा की.

CM ने की रेणुका से फोन पर बात

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने भारत के वर्ल्ड कप जीतने के बाद रेणुका सिंह से फोन पर बात भी की. उन्होंने रेणुका को जीत की बधाई देते हुए कहा कि देश की बेटियों ने दुनिया में भारत का नाम रौशन किया है. मीडिया रिपोर्ट में उनके हवाले से बताया गया कि उन्होंने रेणुका को प्रदेश के युवाओं के लिए प्रेरणा बताते हुए कहा कि हिमाचल की बेटी का टीम में खेलना पूरे राज्य के लिए गौरव का विषय है. उन्होंने रेणुका से बात करते हुए ही कहा कि राज्य सरकार उन्हें 1 करोड़ रुपये पुरस्कार राशि देगी.

रिपोर्ट में मुख्यमंत्री के हवाले से बताया गया कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल मैच आधा देखा और फाइनल आधे से ज्यादा. उन्होंने महिलाओं का क्रिकेट मैच पहली बार देखा. सीएम ने कहा कि रेणुका सिंह ने वो सपना पूरा कर दिखाया जो पहाड़ की लगभग हर बेटी देखती है. संघर्ष करते हुए, उनसे जीतकर वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा बनना, ये देश और हिमाचल प्रदेश का गौरव है. रेणुका ने दिखाया कि विश्वास और जूनून हो तो हर सपना पूरा किया जा सकता है.

रेणुका के परिवार की तरफ से गाँव के लिए भोज

आप समझ सकते हो कि जब देश का हर शख्स वर्ल्ड कप जीतने का जश्न मना रहा है तो उन खिलाड़ियों के घर पर क्या माहौल होगा, जिनकी बेटियां मैच खेल रही थी. रोहड़ू में रेणुका के घर में भी जश्न का माहौल था. आज उनके परिवार की तरफ से गांव के लिए भोज का आयोजन किया गया.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 03 Nov 2025 03:47 PM (IST)
Tags :
Indian Women Cricket Team World Cup Champion Renuka Singh Women''s World Cup 2025 HIMACHAL PRADESH SUKHVINDER SINGH SUKHU
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
1971 की जंग के बाद पहली बार पाकिस्तानी जंगी जहाज पहुंचेगा बांग्लादेश, भारत ने कस रखी है कमर
1971 की जंग के बाद पहली बार पाकिस्तानी जंगी जहाज पहुंचेगा बांग्लादेश, भारत ने कस रखी है कमर
बिहार
Exclusive: 'चाहते तो फर्जी डिग्री बनवा लेते', तेजस्वी यादव पर ऐसा क्यों बोले उनके गुरु?
Exclusive: 'चाहते तो फर्जी डिग्री बनवा लेते', तेजस्वी यादव पर ऐसा क्यों बोले उनके गुरु?
क्रिकेट
Women's World Cup 2025: तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ के लिए MP सीएम ने खोला खजाना, इतने करोड़ प्राइज मनी के तौर पर देने का किया एलान
तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ के लिए MP सीएम ने खोला खजाना, इतने करोड़ प्राइज मनी के तौर पर देने का किया एलान
विश्व
'चीन-रूस कर रहे न्यूक्लियर टेस्टिंग', डोनाल्ड ट्रंप के दावे पर आया ड्रैगन का रिएक्शन, जानें क्या कहा?
'चीन-रूस कर रहे न्यूक्लियर टेस्टिंग', ट्रंप के दावे पर आया ड्रैगन का रिएक्शन, जानें क्या कहा?
Advertisement

वीडियोज

Amit Shah Bihar Visit: Amit Shah ने जंगलराज पर दिया बड़ा बयान | ABP NEWS
King First Look Review | शाहरुख खान जन्मदिन विशेष | किंग खान 2025
Sonam Bajwa Interview | Harshvardhan Rane | ग्लैमर से परे | पंजाबी से बॉलीवुड उद्योग और बहुत कुछ
Bihar Election: ओवैसी vs तेजस्वी..क्यों भीषण जुबानी जंग छिड़ी? | Tejashwi | Owaisi | Mahagathbandhan
उपासना सिंह, मन्नत सिंह, राज धालीवाल | बड्डा करारा पुडना | पंजाब लोक और कपिल शर्मा शो
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
1971 की जंग के बाद पहली बार पाकिस्तानी जंगी जहाज पहुंचेगा बांग्लादेश, भारत ने कस रखी है कमर
1971 की जंग के बाद पहली बार पाकिस्तानी जंगी जहाज पहुंचेगा बांग्लादेश, भारत ने कस रखी है कमर
बिहार
Exclusive: 'चाहते तो फर्जी डिग्री बनवा लेते', तेजस्वी यादव पर ऐसा क्यों बोले उनके गुरु?
Exclusive: 'चाहते तो फर्जी डिग्री बनवा लेते', तेजस्वी यादव पर ऐसा क्यों बोले उनके गुरु?
क्रिकेट
Women's World Cup 2025: तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ के लिए MP सीएम ने खोला खजाना, इतने करोड़ प्राइज मनी के तौर पर देने का किया एलान
तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ के लिए MP सीएम ने खोला खजाना, इतने करोड़ प्राइज मनी के तौर पर देने का किया एलान
विश्व
'चीन-रूस कर रहे न्यूक्लियर टेस्टिंग', डोनाल्ड ट्रंप के दावे पर आया ड्रैगन का रिएक्शन, जानें क्या कहा?
'चीन-रूस कर रहे न्यूक्लियर टेस्टिंग', ट्रंप के दावे पर आया ड्रैगन का रिएक्शन, जानें क्या कहा?
टेलीविजन
Bigg Boss 19: मालती चाहर संग रिश्ते में थे अमाल मलिक? बोलीं- मेरे पापा तक को पता है हम कब मिले
बिग बॉस 19: मालती चाहर संग रिश्ते में थे अमाल मलिक? बोलीं- मेरे पापा तक को पता है हम कब मिले
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बिहार चुनाव में यूपी की 'बहार'! CM योगी और अखिलेश यादव के आने से बदला चुनावी माहौल
बिहार चुनाव में यूपी की 'बहार'! CM योगी और अखिलेश यादव के आने से बदला चुनावी माहौल
जनरल नॉलेज
Glowing Animals At Night: जुगनू ही नहीं रात में इन जानवरों में भी जलती है लाइट, जान लीजिए नाम
जुगनू ही नहीं रात में इन जानवरों में भी जलती है लाइट, जान लीजिए नाम
शिक्षा
JEE Main 2026: एनटीए ने दूर किया छात्रों का कन्फ्यूजन,जेईई परीक्षा में नहीं मिलेगा कैलकुलेटर का सहारा
एनटीए ने दूर किया छात्रों का कन्फ्यूजन,जेईई परीक्षा में नहीं मिलेगा कैलकुलेटर का सहारा
ENT LIVE
पंकज त्रिपाठी की मां का 89 साल की उम्र में निधन; शोकाकुल परिवार ने साझा की खबर
पंकज त्रिपाठी की मां का 89 साल की उम्र में निधन; शोकाकुल परिवार ने साझा की खबर
ENT LIVE
उपासना सिंह, मन्नत सिंह और राज धालीवाल | बड़ा करारा पुडना | सिस्टरहुड और पंजाबी लोक जादू
उपासना सिंह, मन्नत सिंह और राज धालीवाल | बड़ा करारा पुडना | सिस्टरहुड और पंजाबी लोक जादू
ENT LIVE
The Game Review द फैमिली मैन 3 से पहले शारिब हाशमी की 12 मिनट की ये शॉर्ट फिल्म देख डालो
The Game Review द फैमिली मैन 3 से पहले शारिब हाशमी की 12 मिनट की ये शॉर्ट फिल्म देख डालो
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Embed widget