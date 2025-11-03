भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने रविवार को खेले गए फाइनल में साउथ अफ्रीका को हराकर अपना पहला वर्ल्ड कप खिताब जीता. भारत के विश्व चैंपियन बनने के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल है. भारत को चैंपियन बनाने में हर खिलाड़ी का महत्वपूर्ण रोल रहा, ये सिर्फ फाइनल की बात नहीं बल्कि पहले मैच से हर खिलाड़ी लड़ती हुई आ रही थीं. हिमाचल प्रदेश की रेणुका ठाकुर ने भी भारत को चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई. उनके इस योगदान के लिए हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उन्हें 1 करोड़ रुपये ईनामी राशि देने की घोषणा की.

CM ने की रेणुका से फोन पर बात

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने भारत के वर्ल्ड कप जीतने के बाद रेणुका सिंह से फोन पर बात भी की. उन्होंने रेणुका को जीत की बधाई देते हुए कहा कि देश की बेटियों ने दुनिया में भारत का नाम रौशन किया है. मीडिया रिपोर्ट में उनके हवाले से बताया गया कि उन्होंने रेणुका को प्रदेश के युवाओं के लिए प्रेरणा बताते हुए कहा कि हिमाचल की बेटी का टीम में खेलना पूरे राज्य के लिए गौरव का विषय है. उन्होंने रेणुका से बात करते हुए ही कहा कि राज्य सरकार उन्हें 1 करोड़ रुपये पुरस्कार राशि देगी.

रिपोर्ट में मुख्यमंत्री के हवाले से बताया गया कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल मैच आधा देखा और फाइनल आधे से ज्यादा. उन्होंने महिलाओं का क्रिकेट मैच पहली बार देखा. सीएम ने कहा कि रेणुका सिंह ने वो सपना पूरा कर दिखाया जो पहाड़ की लगभग हर बेटी देखती है. संघर्ष करते हुए, उनसे जीतकर वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा बनना, ये देश और हिमाचल प्रदेश का गौरव है. रेणुका ने दिखाया कि विश्वास और जूनून हो तो हर सपना पूरा किया जा सकता है.

रेणुका के परिवार की तरफ से गाँव के लिए भोज

आप समझ सकते हो कि जब देश का हर शख्स वर्ल्ड कप जीतने का जश्न मना रहा है तो उन खिलाड़ियों के घर पर क्या माहौल होगा, जिनकी बेटियां मैच खेल रही थी. रोहड़ू में रेणुका के घर में भी जश्न का माहौल था. आज उनके परिवार की तरफ से गांव के लिए भोज का आयोजन किया गया.