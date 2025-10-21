हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
लाल कुर्ता, काला चश्मा और माहिका की भी रेड ड्रेस, हार्दिक पांड्या ने नई गर्लफ्रेंड के साथ मनाई दिवाली; देखें वीडियो

लाल कुर्ता, काला चश्मा और माहिका की भी रेड ड्रेस, हार्दिक पांड्या ने नई गर्लफ्रेंड के साथ मनाई दिवाली; देखें वीडियो

Hardik Pandya Celebrates Diwali With Mahieka Sharma: दिवाली पर हार्दिक पांड्या अपने नई गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के साथ दिखे. दोनों ट्रेडिशनल कपड़ों में ट्विनिंग करते दिखे.

21 Oct 2025 02:21 PM (IST)
देशभर में बड़ी धूमधाम से दिवाली मनाई गई. रोशनी के इस त्योहार को सभी ने बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया. चाहे आम हो या खास, हर कोई अपने करीबियों के साथ हर त्योहार मनाना चाहता है. इस बार भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने अपनी नई गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के साथ दिवाली मनाई. बता दें कि नताशा से तलाक के दो साल बाद हार्दिक फिर से प्यार में हैं. कुछ दिन पहले अपने बर्थडे पर उन्होंने माहिका शर्मा को डेट करने की पुष्टि की. 

दिवाली पर हार्दिक पांड्या अपने नई गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के साथ दिखे. दोनों ट्रेडिशनल कपड़ों में ट्विनिंग करते दिखे. हार्दिक ने लाल रंग का कुर्ता पहना हुआ था. वह काला चश्मा भी लगाए थे. वहीं माहिका ने लाल कलर की कुर्ती पहनी हुई थी. दोनों एक साथ दिवाली पर दिखे तो इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होने लगा. इससे पहले मुंबई एयरपोर्ट पर हार्दिक और माहिका साथ दिखे थे, जिसका वीडियो खूब वायरल हुआ था.

दिवाली पर हार्दिक और माहिका को एकसाथ देखकर फैंस काफी खुश हुए. दोनों ने रेड कलर में ट्रेडिशनल आउटफिट्स में ट्विनिंग भी की, जिसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं. माहिका ने लाल रंग की कुर्ती और ब्लैक लेगिंग्स व सफेद सैंडल्स पहना था. वहीं हार्दिक पांड्या रेड कुर्ता, ब्लैक ट्राउजर्स और लोफर्स पहने दिखे. दोनों के आउटफिट्स ने फैंस का दिल जीत लिया.

 
 
 
 
 
जानिए माहिका शर्मा के बारे में सबकुछ 

बता दें कि माहिका शर्मा का जन्म दिल्ली में हुआ. उनकी उम्र सिर्फ 24 साल है. माहिका एक एक्ट्रेस, मॉडल और फिटनेस कंटेंट क्रिएटर हैं. वह सोशल मीडिया पर काफी लोकप्रिय हैं. माहिका दिल्ली में ही पढ़ी हैं. उन्होंने इकॉनमिक्स और फाइनेंस में ग्रेजुएशन किया है. अपनी दमदार पर्सनैलिटी और कॉन्फिडेंस के चलते माहिका एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में खास पहचान बना रही हैं. 

21 Oct 2025 01:51 PM (IST)
