Virat Kohli Century: 'रिकॉर्ड किंग कोहली', जड़ दिया ODI करियर का 52वां शतक, दक्षिण अफ्रीका को खूब रुलाया

Virat Kohli Centuries: विराट कोहली ने अपने वनडे करियर का 52वां शतक लगा दिया है. वनडे क्रिकेट इतिहास में सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड पहले ही उनके नाम है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 30 Nov 2025 04:36 PM (IST)
विराट कोहली ने अपने वनडे करियर का 52वां शतक लगा दिया है. वनडे क्रिकेट इतिहास में सबसे ज्यादा शतक लगाने का रिकॉर्ड पहले ही उनके नाम है. वहीं इंटरनेशनल क्रिकेट में यह उनकी 83वीं शतकीय पारी है. विराट ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे मैच में 102 गेंदों में अपना शतक पूरा किया. कोहली ने शतक पूरा करने के लिए 7 चौके और 5 छक्के लगाए.

इसी मैच में रोहित शर्मा ने भी अपने ODI करियर का 60वां अर्धशतक लगाया था. रोहित सेंचुरी तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन विराट ने दमदार खेल दिखाते हुए अपने वनडे करियर में 52वीं बार 100 रनों का आंकड़ा पार किया.

विराट कोहली अब वनडे क्रिकेट इतिहास में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं. यह दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ उनका छठा वनडे शतक रहा. उनसे पहले सचिन तेंदुलकर और डेविड वॉर्नर, दोनों ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ODI में पांच-पांच शतक लगाए थे. वहीं रांची के मैदान पर विराट कोहली का यह पांच वनडे पारियों में तीसरा शतक है. इससे पहले विशाखापत्तनम और पुणे में भी विराट कोहली तीन-तीन शतक लगा चुके हैं. 

इससे पहले विराट कोहली का आखिरी शतक चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में पाकिस्तान के खिलाफ आया था, जहां उन्होंने नाबाद 100 रनों की पारी खेली थी. कोहली पर लगातार रिटायरमेंट का दबाव बढ़ता जा रहा था, वहीं 2027 वर्ल्ड कप में उनके खेलने पर भी सवालिया निशान लगे हैं. इसी बीच यह शतकीय पारी, कुछ और ही बयां कर रही है.

इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अंतिम ODI मैच में भी विराट ने 74 रनों की पारी खेली थी. कोहली पहले ही टी20 और टेस्ट से रिटायरमेंट ले चुके हैं, और अब सिर्फ ODI ही खेलते हैं. इस शतकीय पारी ने उनकी मेहनत और 2027 वर्ल्ड कप खेलने की प्रतिबद्धता को दर्शाया है.

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 30 Nov 2025 04:21 PM (IST)
Virat Kohli Century IND Vs SA ODI  India Vs South Africa VIRAT KOHLI
