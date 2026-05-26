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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटRCB vs GT: क्वालीफायर-1 में गुजरात ने जीता टॉस, RCB की पहले बैटिंग; प्लेइंग इलेवन में बड़े बदलाव

RCB vs GT: क्वालीफायर-1 में गुजरात ने जीता टॉस, RCB की पहले बैटिंग; प्लेइंग इलेवन में बड़े बदलाव

Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans, Qualifier 1: आरसीबी और गुजरात में जो भी टीम आज का मैच जीतेगी, वो सीधे फाइनल में प्रवेश कर जाएगी. वहीं हारने वाली टीम को एक मौका और मिलेगा.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Updated at : 26 May 2026 07:21 PM (IST)
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धर्शाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में आईपीएल 2026 का पहला क्वालीफायर मैच खेला जा रहा है. इस अहम मैच में गुजरात टाइटंस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. गुजरात की टीम में एक बड़ा बदलाव हुआ है. इस सीजन पहली बार लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाज कुलवंत खेजरोलिया को अंतिम ग्यारह में जगह मिली है. आरसीबी के लिए फिल साल्ट आज भी नहीं खेल रहे हैं.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की प्लेइंग इलेवन- वेंकटेश अय्यर, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), टिम डेविड, क्रुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, जैकब डफी, जोश हेजलवुड और रसिख सलाम डार

गुजरात टाइटंस की प्लेइंग इलेवन- साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, निशांत सिंधु, जेसन होल्डर, राशिद खान, कुलवंत खेजरोलिया, कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा

इनमें से कोई एक होगा गुजरात टाइटंस का इम्पैक्ट प्लेयर- राहुल तेवतिया, ग्लेन फिलिप्स, अनुज रावत, कुमार कुशाग्र, साई किशोर

इनमें से कोई एक होगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का इम्पैक्ट प्लेयर- रोमारियो शेफर्ड, सुयश शर्मा, कनिष्क चौहान, अभिनंदन सिंह, जॉर्डन कॉक्स

बारिश की वजह से रद्द हुआ मैच, फिर क्या होगा? 

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू और गुजरात टाइटंस के बीच क्वालीफायर-1 मैच धर्मशाला में खेला जा रहा है. अगर मैच में बारिश आ जाती है तो क्वालीफायर-1 के लिए कोई रिजर्व डे नहीं है. ऐसे में मैच ऑफिशियल्स आज ही मैच को पूरा करवाने का पूरा प्रयास करेंगे. बारिश आने पर 120 मिनट का अतिरिक्त समय भी जोड़ा जाएगा. अगर 120 मिनट का अतिरिक्त समय जोड़े जाने तक भी पांच-पांच ओवर का मैच शुरू नहीं हो पाता है तो मुकाबले को रद्द घोषित कर दिया जाएगा. चूंकि क्वालीफायर-1 जीतने वाली टीम फाइनल में जाती है, लेकिन बारिश के कारण मैच शुरू ही नहीं हो पाया तो फाइनल में कौन सी टीम जाएगी, यह बड़ा सवाल है?

क्वालीफायर-1 मैच रद्द होने पर विजेता का फैसला पॉइंट्स टेबल में बेहतर पोजीशन के आधार पर किया जाएगा. इसका मतलब पॉइंट्स टेबल में जो टीम ऊपर थी, उसे फाइनल का टिकट मिलेगा. याद दिला दें कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू अंक तालिका में सबसे ऊपर थी, इसलिए आज क्वालीफायर 1 मैच बारिश के कारण शुरू नहीं हो पाता है तो RCB फाइनल में पहुंच जाएगी.

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Published at : 26 May 2026 07:06 PM (IST)
Tags :
Virat Kohli IPL Royal Challengers Bengaluru Vs Gujarat Titans RCB VS GT IPL 2026 RCB Vs GT Qualifier 1
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