हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटबांग्लादेश 2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए कर रहा 'सिक्योरिटी' का ड्रामा, विदेशी महिला क्रिकेटर भारत में टेंशन फ्री घूमीं

बांग्लादेश 2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए कर रहा 'सिक्योरिटी' का ड्रामा, विदेशी महिला क्रिकेटर भारत में टेंशन फ्री घूमीं

Bangladesh: बांग्लादेश क्रिकेट की तरफ से सुरक्षा का हवाला देते हुए भारत में टी20 वर्ल्ड कप 2026 के मुकाबले खेलने से इनकार किया गया. वहीं विदेशी महिला क्रिकेटर टेंशन फ्री घूम रही हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 21 Jan 2026 10:00 PM (IST)
Bangladesh, T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 भारत और श्रीलंका की सह-मेजबानी में 7 फरवरी से खेला जाएगा. लेकिन टूर्नामेंट की शुरुआत से पहले सुरक्षा की चिंता का हवाला देते हुए आईसीसी से अपने मुकाबले भारत के अलावा किसी दूसरे देश में शिफ्ट करवाने के लिए कहा. इसी बीच विदेशी महिला क्रिकेटर भारत की सड़कों पर बगैर किसी टेंशन के घूमती हुई नजर आईं. 

दरअसल भारत में इन दिनों महिला प्रीमियर लीग यानी WPL 2026 खेला जा रहा है. टू्र्नामेंट के बीच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की तीन खिलाड़ी सड़कों पर मॉर्निंग वॉक करती नजर आईं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ. अब फैंस सोशल मीडिया पर इस वीडियो को बांग्लादेश से जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं. 

बांग्लादेश ने किया ड्रामा

एक यूजर ने आरसीबी की महिला खिलाड़ियों की मॉर्निंग वॉक का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, "बांग्लादेश क्रिकेट का ड्रामा सबके सामने आ गया है. आरसीबी की खिलाड़ी लॉरेन बेल, नादिन डी क्लार्क और जॉर्जिया वोल गुजरात के वडोदरा में मॉर्निंग वॉक के लिए निकलीं. जबकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भारत में सुरक्षा चिंताओं को लेकर रो रहा है."

बांग्लादेश को मिली आखिरी मोहलत

बता दें कि बुधवार (21 जनवरी) को आईसीसी ने मीटिंग के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को एक और दिन की आखिरी मोहलत देते हुए कहा कि अगर अगर उनकी टीम वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत नहीं आती है, तो उनकी जगह किसी दूसरी टीम को शामिल कर लिया जाएगा. अब देखना दिलचस्प होगा बांग्लादेश क्रिकेट इस पर क्या फैसला लेता है. 

क्यों शुरू हुआ विवाद?

अगर आप भी इस बात से वाकिफ नहीं हैं कि आखिर क्यों बांग्लादेश ने भारत की सरजमीं पर आगामी टी20 विश्व कप खेलने से इनकार किया, तो आपको बता दें कि इस विवाद की शुरुआत बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार के साथ हुई. इसके बाद बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्फिजुर रहमान को आईपीएल से रिलीज करने की मांग तेज हुई और उन्हें रिलीज किया गया. मुस्तफिजुर के रिलीज होते ही बांग्लादेश की तरफ से भारत में आकर टी20 वर्ल्ड कप खेलने से इनकार किया. 

Published at : 21 Jan 2026 09:56 PM (IST)
RCB T20 World Cup 2026 BANGLADESH WPL 2026
