RCB ने गौतम गंभीर को दी जन्मदिन की बधाई, फैंस बोले- 'वो हमसे बहुत नफरत...'

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाज मौजूद हेड कोच गौतम गंभीर आज यानी बुधवार (14 अक्टूबर) को अपना 45वां जन्मदिन मना रहे हैं. भारत के लेकर दुनियाभर के क्रिकेट नेशन से गंभीर को विश किया जा रहा है. इसी कड़ी में आईपीएल फ्रेंचाइजी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने भी गौतम को जन्मदिन पर बधाई देते हुए एक पोस्ट किया, जिस पर लोगों ने अपने-अपने रिएक्शन दिए. एक यूजर ने गंभीर की बेंगलुरु से नफरत की बात कही.

विराट कोहली और गौतम गंभीर के बीच आईपीएल में 2 बार झड़प हो चुकी है. पहली बार 2013 में गंभीर और कोहली की बीच बहस देखने को मिली थी. फिर 2023 में दोनों के बीच एक बार फिर तीखी बहस हुई थी. इन चीजों को याद में रखते हुए फैंस अक्सर आरोप लगाते हैं कि गंभीर की वजह से टीम इंडिया में आरसीबी के ज्यादा खिलाड़ियों को टीम इंडिया में शामिल नहीं किया जाता है.

RCB ने गौतम गंभीर पर लगाया नफरत का आरोप

सोशल मीडिया पर बेंगलुरु की फ्रेंचाइजी ने गंभीर को बधाई देते हुए एक पोस्ट शेयर की, जिसमें उनकी तमाम तस्वीरें शामिल रहीं. कुछ फोटोज विराट कोहली के साथ भी थीं. कैप्शन में लिखा गया, "उन्होंने सबसे बड़े फ़ाइनल में शानदार प्रदर्शन किया. अब वह भविष्य के चैंपियंस को कोचिंग दे रहे हैं. हैप्पी बर्थडे गौतम गंभीर."

𝗛𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗶𝘃𝗲𝗿𝗲𝗱 𝗶𝗻 𝘁𝗵𝗲 𝗯𝗶𝗴𝗴𝗲𝘀𝘁 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹. 𝗡𝗼𝘄 𝗵𝗲'𝘀 𝗰𝗼𝗮𝗰𝗵𝗶𝗻𝗴 𝗳𝘂𝘁𝘂𝗿𝗲 𝗰𝗵𝗮𝗺𝗽𝗶𝗼𝗻𝘀. 🏆 Happy birthday, Gautam Gambhir! 🇮🇳🎂 #PlayBold #ನಮ್ಮRCB | @GautamGambhir https://t.co/I5b1Smg9UZ — Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) October 14, 2026

इसी पोस्ट पर एक यूजर ने कमेंट करते हुए नफरत वाली बात लिखी. यूजर ने लिखा, "वह हमसे (RCB) बहुत नफरत करता है, लेकिन हम फिर भी उससे प्यार करते हैं."

@RCBTweets @GautamGambhir He hates us (RCB) to the core but we still love him ♥️ — :🇮🇳 (@_24Bharath) October 14, 2026

गौतम गंभीर का अंतर्राष्ट्रीय करियर

गौतम भारत के लिए तीनों फॉर्मेट खेलने वाले बल्लेबाज रहे. उन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में 58 टेस्ट, 147 वनडे और 37 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेल लिए हैं. टेस्ट की 104 पारियों में बैटिंग करते हुए उन्होंने 41.95 की औसत से 4154 रन बनाए हैं, जिसमें 9 शतक और 22 अर्धशतक शामिल हैं. वनडे की 143 पारियों में गंभीर ने 39.68 की औसत से 5238 रन स्कोर किए. इस दौरान उनके बल्ले से 11 शतक और 34 अर्धशतक निकले. टी20 इंटरनेशनल की 36 पारियों में गंभीर ने 932 रन बनाए. यहां उन्होंने 7 अर्धशतक जड़े.

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