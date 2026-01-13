RCB vs UPW: हैरिस-मंधाना की तूफानी पारी, आरसीबी ने यूपी वॉरियर्स को 9 विकेट से रौंदा

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने विमेंस प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) 2026 के पांचवें मुकाबले में यूपी वॉरियर्स को 9 विकेट से रौंदा. लगातार दूसरी जीत के साथ आरसीबी प्वाइंट्स टेबल में शीर्ष पर पहुंच गई है. वहीं, लगातार दूसरी हार के बाद यूपी पांचवें स्थान पर मौजूद है.

सोमवार को डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में खेले गए मुकाबले में टॉस गंवाकर बल्लेबाजी के लिए उतरी यूपी वॉरियर्स ने 5 विकेट खोकर 143 रन बनाए. टीम 50 के स्कोर तक अपने 5 विकेट गंवा चुकी थी. इस बीच कप्तान मैग लेनिंग 14 रन, जबकि फोएबे लिचफील्ड 20 रन बनाकर आउट हुईं.

यहां से डिएंड्रा डॉटिन ने दीप्ति शर्मा के साथ छठे विकेट के लिए 70 गेंदों में 93 रन की साझेदारी करते हुए टीम को चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचाया. दीप्ति शर्मा ने 35 गेंदों में 1 छक्के और 5 चौकों के साथ नाबाद 45 रन बनाए, जबकि डॉटिन ने 37 गेंदों में 40 रन का योगदान दिया. उनकी इस पारी में 1 छक्का और 3 चौके शामिल रहे.

विपक्षी खेमे से श्रेयंका पाटिल और नादिन डी क्लार्क ने 2-2 विकेट हासिल किए, जबकि लॉरेन बेल को 1 सफलता हाथ लगी.

इसके जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 12.1 ओवरों में जीत दर्ज कर ली। इस टीम को ग्रेसी हैरिस और कप्तान स्मृति मंधाना ने शानदार शुरुआत दिलाई.

दोनों खिलाड़ियों ने 11.4 ओवरों में 137 रन की साझेदारी की. हैरिस 40 गेंदों में 5 छक्कों और 10 चौकों के साथ 85 रन बनाकर आउट हुईं. यहां से मंधाना ने मोर्चा संभाला. उन्होंने 32 गेंदों में 9 चौकों के साथ नाबाद 47 रन बनाकर आरसीबी को आसान जीत दिलाई. विपक्षी खेमे से एकमात्र सफलता शिखा पांडे को मिली.

डब्ल्यूपीएल में सबसे ज्यादा गेंदें शेष रहते जीत का रिकॉर्ड दिल्ली कैपिटल्स के नाम है, जिसने साल 2023 में गुजरात जायंट्स के विरुद्ध 77 गेंदें शेष रहते जीत हासिल की थी. वहीं, दिल्ली कैपिटल्स ने साल 2023 में मुंबई इंडियंस के विरुद्ध 66 बॉल शेष रहते जीत दर्ज की थी. आरसीबी 47 गेंदें शेष रहते जीत दर्ज करते हुए लिस्ट में तीसरे पायदान पर पहुंच गई है.

