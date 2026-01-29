एक्सप्लोरर
RCB vs UP Warriorz Highlights: बेंगलुरु ने छठी जीत के साथ डायरेक्ट फाइनल में बनाई जगह, यूपी वॉरियर्स का हुआ बुरा हाल
WPL 2026 RCB vs UP Warriorz Highlights: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने लीग स्टेज का आखिरी मुकाबला जीतकर डायरेक्ट WPL 2026 के फाइनल में जगह बना ली है.
महिला प्रीमियर लीग (WPL 2026) का 18वां मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और यूपी वॉरियर्स के बीच वडोदरा में खेला गया. मुकाबले में आरसीबी ने 8 विकेट से शानदार जीत दर्ज की. इस जीत के साथ टीम ने डायरेक्ट फाइनल में जगह बना ली है. वहीं यूपी वॉरियर्स का बुरा हाल हुआ है.
अपडेट जारी है...
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
दिल्ली की कोर्ट ने मल्लिकार्जुन खरगे को भेजा नोटिस, भड़काऊ भाषण मामले में 27 फरवरी को सुनवाई
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में अगर आज हुए लोकसभा चुनाव तो किस पार्टी को मिलेंगी कितनी सीटें? सर्वे ने कर दिया हैरान
विश्व
अमेरिका से तनातनी के बीच ईरान पर EU का बड़ा एक्शन, खामेनेई की कैसे बढ़ जाएगी टेंशन?
क्रिकेट
टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप
Advertisement
क्रिकेट
6 Photos
इस साल इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा कैच पकड़ने वाले 5 खिलाड़ी, लिस्ट में कोई भारतीय शामिल नहीं
क्रिकेट
6 Photos
क्या शादीशुदा हैं भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर, किसे कर रही हैं डेट? जानें उनके बारे में सबकुछ
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.72 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.62 / litre
New Delhi
Source: IOCL