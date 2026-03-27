बारिश की वजह से रद्द न हो जाए RCB vs SRH मैच, 28 मार्च को कैसा रहेगा बेंगलुरु का मौसम? जानिए

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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटRCB vs SRH Bengaluru Weather: बारिश की वजह से रद्द न हो जाए IPL 2026 का पहला मैच, 28 मार्च को कैसा रहेगा बेंगलुरु का मौसम? जानिए

RCB vs SRH Bengaluru Weather: बारिश की वजह से रद्द न हो जाए IPL 2026 का पहला मैच, 28 मार्च को कैसा रहेगा बेंगलुरु का मौसम? जानिए

RCB vs SRH IPL 2026 Bengaluru Weather Update: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम सनराइजर्स हैदराबाद मैच का मजा किरकिरा हो सकता है, क्योंकि 28 मार्च को बेंगलुरु में बारिश के आसार है.

By : शिवम | Updated at : 27 Mar 2026 02:21 PM (IST)
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रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच 28 मार्च को होने वाले मैच के साथ IPL के सीजन 19 का शुभारंभ हो जाएगा. ये मुकाबला बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाना है, जिस पर से कुछ समय पहले ही प्रतिबंध हटा है. इस मैच में बारिश का साया रहेगा, शहर में बारिश का अलर्ट है.

आईपीएल 2026 के शुरू होने से कुछ समय पहले तक एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में बैन लगा हुआ था. इस प्रतिबंध के हटने के बाद आरसीबी को अपने घरेलू मैच इस वेन्यू पर खेलने की इजाजत मिली. बीसीसीआई ने फुल शेड्यूल का ऐलान कर दिया है. इस संस्करण बेंगलुरु में 5 मैच तय हुए हैं, पहला मैच संस्करण का भी ओपनिंग मैच है.

शनिवार को कैसा रहेगा बेंगलुरु का मौसम?

शनिवार को होने वाले IPL 2026 के पहले मैच में बारिश की संभावना है. शनिवार को बेंगलुरु में दोपहर में भी बारिश हो सकती है. हालांकि शाम के समय मैच के दौरान बारिश के आसार 5 प्रतिशत है, जो ज्यादा चिंतित करने वाली बात नहीं है. हो सकता है बारिश के कारण मैच बीच में कभी रोका भी जाए, लेकिन मैच रद्द हो सकता है? इसकी संभावना बहुत कम है.

पिछले संस्करण एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में 5 मैच खेले गए थे, जिसमें से आरसीबी ने 2 जीते थे और 3 हारे थे. इस वेन्यू पर सबसे अधिक IPL रन विराट कोहली के नाम है, जिन्होंने 106 पारियों में 3618 रन बनाए हैं.

RCB vs SRH मैच का लाइव प्रसारण कहां?

आईपीएल 2026 से पहले एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में कोई ओपनिंग सेरेमनी नहीं होगी. मैच शाम को 7:30 बजे से शुरू होगा, टॉस 7 बजे होगा. RCB बनाम SRH मैच का लाइव प्रसारण स्टार सोर्ट्स नेटवर्क के चैनल पर होगा. जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग होगी.

RCB स्क्वॉड

रजत पाटीदार (कप्तान), विराट कोहली, टिम डेविड, फिलिप सॉल्ट, जितेश शर्मा, देवदत्त पडिक्कल, क्रुणाल पंड्या, रोमारियो शेफर्ड, जोश हेजलवुड, रसिख सलाम डार, जैकब बेथेल, भुवनेश्वर कुमार, सुयश शर्मा, स्वप्निल सिंह, यश दयाल, नुवान तुषारा, वेंकटेश अय्यर, जैकब डफी, विहान मल्होत्रा, कनिष्क चौहान, अभिनंदन सिंह, मंगेश, यादव, जॉर्डन कॉक्स, विक्की ओस्तवाल, सात्विक देसवाल.

SRH स्क्वॉड

ईशान किशन (कप्तान), ट्रैविस हेड, स्मरण रविचंद्रन, अभिषेक शर्मा, हर्ष दुबे, हेनरिक क्लासेन, कामिंडु मेंडिस, ईशान मलिंगा, जयदेव उनादकट, सलिल अरोड़ा, प्रफुल्ल हिंगे, पैट कमिंस, नितीश कुमार रेड्डी, शिवम मावी, जैक एडवर्ड्स, ब्रायडन कार्स, अमित कुमार, क्रेन्स फुलेट्रा, साकिब हुसैन, जीशान अंसारी, अनिकेत वर्मा, लियाम लिविंगस्टोन, हर्षल पटेल.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 27 Mar 2026 02:21 PM (IST)
Tags :
M Chinnaswamy Stadium IPL RCB Vs SRH Bengaluru Weather INDIAN PREMIER LEAGUE IPL 2026
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