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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट2 'डक' से हुआ था 3.15 करोड़ का नुकसान, विराट कोहली ने एक शतक से कर दी पूरी भरपाई! समझिए कैसे

2 'डक' से हुआ था 3.15 करोड़ का नुकसान, विराट कोहली ने एक शतक से कर दी पूरी भरपाई! समझिए कैसे

Virat Kohli Century: रिपोर्ट के अनुसार विराट कोहली के लगातार 2 बार शून्य पर आउट होने से RCB को 3.15 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था. लेकिन कोहली ने शतक लगाकर उसकी भरपाई कर दी.

By : शिवम | Updated at : 14 May 2026 09:20 AM (IST)
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विराट कोहली ने बुधवार को खेले गए मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ नाबाद 105 रन बनाए, जिसकी मदद से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 6 विकेट से जीत दर्ज की. हालांकि कोहली ने शतक से ज्यादा सेलिब्रेट अपने पहले रन पर किया था, क्योंकि वह पिछले 2 मैचों में खाता नहीं खोल पाए थे. इससे RCB को आर्थिक नुकसान भी हुआ था, लेकिन चेज मास्टर कोहली ने एक शतक से उसकी भरपाई कर दी.

हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार विराट कोहली के लगातार 2 मैचों में शून्य पर आउट होने से RCB को 3.15 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था. इससे उन्हें मिलने वाला रिटर्न खत्म नहीं हुआ था बल्कि माइनस में चला गया था. कोहली नाइट राइडर्स के खिलाफ शतक ने उन दोनों मैचों की भरपाई कर दी.

रिपोर्ट में उनके मॉडल से निकाली गई वैल्यू के हिसाब से विराट कोहली की शतकीय पारी 4.75 करोड़ रुपये की थी. उनकी मैच फीस 1.50 करोड़ रुपये है, यानी इस मैच से 3.25 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ. इससे पहले 2 बार शून्य पर आउट होने से 3.15 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था. इन तीनों मैचों को देखें तो बड़े नुकसान से निकलकर वह 10 लाख रुपये के मामूली मुनाफे की स्थित में आ गए.

यह भी पढ़ें- विराट कोहली के शतक ने छीनी कोलकाता से जीत, पॉइंट्स टेबल के टॉप पर पहुंची बेंगलुरु

2 डक से हुआ था 3.25 करोड़ रुपये का नुकसान

हिंदुस्तान टाइम्स ने अपने मॉडल के हिसाब से बताया कि कोहली की 60 गेंदों पर खेली गई नाबाद 105 रनों की पारी का मूल्य 4.75 करोड़ रुपये था और उनकी मैच फीस 1.50 करोड़ रुपये थी. यानी उनके प्रदर्शन से RCB को 3.25 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ. 

कोहली को पिछले दो मैचों में शून्य पर आउट होने की वजह से 3.15 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था.
IPL 2026 के 50वें मैच में 1.50 करोड़ की लागत के मुकाबले उनका आउटपुट -0.12 करोड़ रुपये रहा, यानी 1.62 करोड़ का नुकसान हुआ था. 54वें मैच में उनकी कीमत -0.03 करोड़ रुपये रही, जिससे 1.53 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था.

इतिहास में सिर्फ दूसरी बार हुआ जब विराट कोहली टी20 में लगातार 2 बार शून्य पर आउट हुए, हालांकि उन्हें ऐसी स्थिति से निकलना आता है और पहले से अंदाजा था कि अब एक बड़ी पारी आने वाली है. ये पारी कोलकाता के खिलाफ महत्वपूर्ण मुकाबले में आई, जिसमे जीत दर्ज कर RCB अंक तालिका के टॉप पर पहुंच गई है. टीम प्लेऑफ में अपनी जगह कंफर्म करने के बेहद करीब है.

यह भी पढ़ें- विराट कोहली ने KKR के खिलाफ सेंचुरी ठोक रचा इतिहास, टी20 में सबसे ज्यादा शतक का बनाया महारिकॉर्ड

ऐसा करने वाले पहले भारतीय बने विराट

विराट कोहली टी20 में 10 शतक लगाने वाले भारत के पहले और दुनिया के चौथे बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने IPL में 9 और एक शतक इंटरनेशनल क्रिकेट में लगाया है. उन्होंने 2022 में अफगानिस्तान के खिलाफ अपना एकमात्र टी20 इंटरनेशनल शतक लगाया था, जो उनके टी20 करियर की सबसे बड़ी पारी (122 नाबाद) थी.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 14 May 2026 09:20 AM (IST)
Tags :
RCB Vs KKR Royal Challengers Bengaluru RCB VIRAT KOHLI IPL 2026
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