LIVE: आज के पहले मैच में बेंगलुरु और दिल्ली की भिड़ंत, कौन मारेगा बाजी? पढ़ें पल-पल की अपडेट

IPL 2026 RCB vs DC Live Score: आज के पहले मैच में बेंगलुरु और दिल्ली की भिड़ंत, कौन मारेगा बाजी? पढ़ें पल-पल की अपडेट
IPL 2026, RCB vs DC Live Scorecard: यहां आपको रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स के मैच का लाइव स्कोर और मुकाबले से जुड़े सभी अपडेट्स मिलेंगे.
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आज 18 अप्रैल, शनिवार को आईपीएल 2026 में डबल हेडर देखने को मिलेगा. दोपहर में 3:30 बजे से पहला मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और दिल्ली कैपिटल्स (DC) के बीच होगा. इस मैच के जरिए आरसीबी सीजन में जीत का पंजा खोलना चाहेगी. दूसरी तरफ, दिल्ली की नजर जीत की हैट्रिक पर होगी. तो आइए जानते हैं कि मुकाबले में दोनों टीमों की प्लेइंग 11, मैदान की पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन क्या होगा.
एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की पिच रिपोर्ट
बता दें कि मुकाबला बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा. यहां की पिच बल्लेबाजों के लिए जन्नत मानी जाती है. गेंदबाजों को कम मदद मिलती है. ग्राउंड भी छोटा है, जिससे बल्लेबाजों और बल्ले-बल्ले हो जाती है. लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि आरसीबी ने लखनऊ के खिलाफ पिछला मैच भी इसी मैदान पर खेला था, जिसमें पहली पारी के दौरान पिच पर गेंदबाजों का दबदबा देखने को मिला था.
पहले बैटिंग करते हुए लखनऊ 20 ओवर में 146 रन पर ऑलआउट हो गई थी. हालांकि दूसरी पारी में आरसीबी की तरफ से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी देखने को मिली थी. चेज करते हुए बेंगलुरु ने 15.1 ओवर में 5 विकेट से जीत अपने खाते में डाल ली थी. अब देखना दिलचस्प होगा कि आज के मैच में पिच कैसा बर्ताव करती है.
मैच प्रिडिक्शन
अब तक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स के बीच 33 मुकाबले खेले जा चुके हैं. इन मैचों में बेंगलुरु ने बढ़त हासिल करते हुए 20 में जीत दर्ज की है. दूसरी तरफ दिल्ली ने 12 मैच अपने नाम किए हैं. दोनों का एक मुकाबला बेनतीजा रहा. वहीं मौजूदा सीजन में भी आरसीबी शानदार प्रदर्शन कर रही है. लिहाजा, हमारा प्रिडिक्शन मीटर तो यही कहता है कि मुकाबले में बेंगलुरु की जीत की ज्यादा संभावना है.
RCB vs DC Live Score: दिल्ली कैपिटल्स की संभावित प्लेइंग इलेवन
पथुम निसांका, केएल राहुल (विकेटकीपर), समीर रिज़वी, ट्रिस्टन स्टब्स, डेविड मिलर, अक्षर पटेल, आशुतोष शर्मा, आकिब नबी, कुलदीप यादव, लुंगी एनगिडी और टी. नटराजन
इम्पैक्ट प्लेयर- मुकेश कुमार
RCB vs DC Live Score: आरसीबी की संभावित प्लेइंग इलेवन
फिल साल्ट, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, क्रुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, जोश हेजलवुड और सुयश शर्मा
इम्पैक्ट प्लेयर- रसिख डार सलाम
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Source: IOCL