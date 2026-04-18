LIVE: आज के पहले मैच में बेंगलुरु और दिल्ली की भिड़ंत, कौन मारेगा बाजी? पढ़ें पल-पल की अपडेट

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIPL 2026 RCB vs DC Live Score: आज के पहले मैच में बेंगलुरु और दिल्ली की भिड़ंत, कौन मारेगा बाजी? पढ़ें पल-पल की अपडेट

IPL 2026 RCB vs DC Live Score: आज के पहले मैच में बेंगलुरु और दिल्ली की भिड़ंत, कौन मारेगा बाजी? पढ़ें पल-पल की अपडेट

IPL 2026, RCB vs DC Live Scorecard: यहां आपको रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स के मैच का लाइव स्कोर और मुकाबले से जुड़े सभी अपडेट्स मिलेंगे.

By : मोहम्मद वाहिद  | Updated at : 18 Apr 2026 02:48 PM (IST)

LIVE

Key Events
RCB vs DC Live Score IPL 2026 Ball by Ball Scorecard Commentary Royal Challengers Bengaluru vs Delhi Capitals Live Updates Virat Kohli Axar Patel IPL 2026 RCB vs DC Live Score: आज के पहले मैच में बेंगलुरु और दिल्ली की भिड़ंत, कौन मारेगा बाजी? पढ़ें पल-पल की अपडेट
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम दिल्ली कैपिटल्स
Source : ABP Live

Background

आज 18 अप्रैल, शनिवार को आईपीएल 2026 में डबल हेडर देखने को मिलेगा. दोपहर में 3:30 बजे से पहला मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और दिल्ली कैपिटल्स (DC) के बीच होगा. इस मैच के जरिए आरसीबी सीजन में जीत का पंजा खोलना चाहेगी. दूसरी तरफ, दिल्ली की नजर जीत की हैट्रिक पर होगी. तो आइए जानते हैं कि मुकाबले में दोनों टीमों की प्लेइंग 11, मैदान की पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन क्या होगा. 

एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की पिच रिपोर्ट 

बता दें कि मुकाबला बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा. यहां की पिच बल्लेबाजों के लिए जन्नत मानी जाती है. गेंदबाजों को कम मदद मिलती है. ग्राउंड भी छोटा है, जिससे बल्लेबाजों और बल्ले-बल्ले हो जाती है. लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि आरसीबी ने लखनऊ के खिलाफ पिछला मैच भी इसी मैदान पर खेला था, जिसमें पहली पारी के दौरान पिच पर गेंदबाजों का दबदबा देखने को मिला था.

पहले बैटिंग करते हुए लखनऊ 20 ओवर में 146 रन पर ऑलआउट हो गई थी. हालांकि दूसरी पारी में आरसीबी की तरफ से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी देखने को मिली थी. चेज करते हुए बेंगलुरु ने 15.1 ओवर में 5 विकेट से जीत अपने खाते में डाल ली थी. अब देखना दिलचस्प होगा कि आज के मैच में पिच कैसा बर्ताव करती है.

मैच प्रिडिक्शन

अब तक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स के बीच 33 मुकाबले खेले जा चुके हैं. इन मैचों में बेंगलुरु ने बढ़त हासिल करते हुए 20 में जीत दर्ज की है. दूसरी तरफ दिल्ली ने 12 मैच अपने नाम किए हैं. दोनों का एक मुकाबला बेनतीजा रहा. वहीं मौजूदा सीजन में भी आरसीबी शानदार प्रदर्शन कर रही है. लिहाजा, हमारा प्रिडिक्शन मीटर तो यही कहता है कि मुकाबले में बेंगलुरु की जीत की ज्यादा संभावना है.

14:48 PM (IST)  •  18 Apr 2026

RCB vs DC Live Score: दिल्ली कैपिटल्स की संभावित प्लेइंग इलेवन

पथुम निसांका, केएल राहुल (विकेटकीपर), समीर रिज़वी, ट्रिस्टन स्टब्स, डेविड मिलर, अक्षर पटेल, आशुतोष शर्मा, आकिब नबी, कुलदीप यादव, लुंगी एनगिडी और टी. नटराजन

इम्पैक्ट प्लेयर- मुकेश कुमार

14:45 PM (IST)  •  18 Apr 2026

RCB vs DC Live Score: आरसीबी की संभावित प्लेइंग इलेवन

फिल साल्ट, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, क्रुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, जोश हेजलवुड और सुयश शर्मा

इम्पैक्ट प्लेयर- रसिख डार सलाम

Load More
Tags :
RCB Vs DC Virat Kohli IPL AXAR PATEL IPL 2026 Royal Challengers Bengaluru Vs Delhi Capitals
New Update
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
IPL 2026 RCB vs DC Live Score: आज के पहले मैच में बेंगलुरु और दिल्ली की भिड़ंत, कौन मारेगा बाजी? पढ़ें पल-पल की अपडेट
LIVE: आज के पहले मैच में बेंगलुरु और दिल्ली की भिड़ंत, कौन मारेगा बाजी? पढ़ें पल-पल की अपडेट
क्रिकेट
LizLaz On Virat Kohli Like: विराट कोहली के लाइक पर मॉडल लिजलाज ने तोड़ी चुप्पी, कहा-
विराट कोहली के लाइक पर मॉडल लिजलाज ने तोड़ी चुप्पी, कहा- "शायद उनका इरादा...
क्रिकेट
आज RCB और DC के बीच मैच, जानें बेंगलुरु-दिल्ली की प्लेइंग इलेवन, पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन
आज RCB और DC के बीच मैच, जानें बेंगलुरु-दिल्ली की प्लेइंग इलेवन, पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन
क्रिकेट
शुभमन गिल की हैट्रिक से जीती गुजरात, बदकिस्मत KKR ने लगाया हार का 'पंजा', GT ने 5 विकेट से जीता मैच
शुभमन गिल की हैट्रिक से जीती गुजरात, बदकिस्मत KKR ने लगाया हार का 'पंजा', GT ने 5 विकेट से जीता मैच
Advertisement

वीडियोज

Sansani: VIP रौब की डरावनी पिक्चर ! | MP News | MLA
Breaking News: ईरान ने खोला होर्मुज, युद्ध खत्म? | Iran Israel US War | Trump | Netanyahu
Women's Reservation Bill गिरने के बाद Amit Shah का आया बयान | Breaking | BJP | Congress
Women's Reservation Bill: गिर गया महिला आरक्षण और परिसीमन बिल | Congress | Breaking
Women Reservation Bill: बीच संसद Amit Shah ने स्पीकर से क्यों की ये खास अपील? | Parliament Session
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Women Reservation Bill: लोकसभा की 543 सीटों में क्यों नहीं लागू हो सकता महिला आरक्षण, सरकार और विपक्ष के क्या हैं दावे?
Women Reservation Bill: लोकसभा की 543 सीटों में क्यों नहीं लागू हो सकता महिला आरक्षण, सरकार और विपक्ष के क्या हैं दावे?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बीजेपी क्या महिला की हिमायती...', अखिलेश यादव ने शेयर किया CM योगी का पुराना वीडियो
'बीजेपी क्या महिला की हिमायती...', अखिलेश यादव ने शेयर किया CM योगी का पुराना वीडियो
विश्व
Iran-US Peace Talk: ईरान और अमेरिका के बीच कब और कहां होगी दूसरे दौर की बातचीत? सामने आई जगह और तारीख
ईरान और अमेरिका के बीच कब और कहां होगी दूसरे दौर की बातचीत? सामने आई जगह और तारीख
बॉलीवुड
शाहरुख खान ने किया सलमान खान को रिप्लेस, इस फिल्म में आलिया संग बनाएंगे जोड़ी
शाहरुख खान ने किया सलमान खान को रिप्लेस, इस फिल्म में आलिया संग बनाएंगे जोड़ी
क्रिकेट
LizLaz On Virat Kohli Like: विराट कोहली के लाइक पर मॉडल लिजलाज ने तोड़ी चुप्पी, कहा-
विराट कोहली के लाइक पर मॉडल लिजलाज ने तोड़ी चुप्पी, कहा- "शायद उनका इरादा...
इंडिया
Women Reservation Bill 2026: महिला आरक्षण बिल संसद में नहीं हुआ पास तो जगन मोहन रेड्डी का आया रिएक्शन, सरकार या विपक्ष किसके साथ?
महिला आरक्षण बिल संसद में नहीं हुआ पास तो जगन मोहन रेड्डी का आया रिएक्शन, सरकार या विपक्ष किसके साथ?
ट्रेंडिंग
Viral Video: झप्पर में घुस गया था जहरीला दानव, लड़के ने डेयरिंग दिखा नंगे हाथ से ही पकड़ लिया
झप्पर में घुस गया था जहरीला दानव, लड़के ने डेयरिंग दिखा नंगे हाथ से ही पकड़ लिया
हेल्थ
Paracetamol Pregnancy Risks: क्या प्रेग्नेंसी में पैरासीटामॉल खाने से बच्चे को हो जाती है ऑटिज्म? स्टडी में सामने आया सच
क्या प्रेग्नेंसी में पैरासीटामॉल खाने से बच्चे को हो जाती है ऑटिज्म? स्टडी में सामने आया सच
ENT LIVE
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
ENT LIVE
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
ENT LIVE
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
ENT LIVE
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
ENT LIVE
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Embed widget