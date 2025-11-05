बिकने जा रही है RCB, IPL 2026 से पहले विराट कोहली की टीम को मिल जाएगा नया मालिक!

इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें संस्करण के लिए होने वाले ऑक्शन की तैयारी चल रही है, इस बीच रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बिकने से जुड़ी एक नई खबर आई है. पिछले कुछ दिनों से इसकी खबर थी, लेकिन अब रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि आरसीबी की बिक्री प्रक्रिया शुरू हो गई है. अगले सीजन से पहले ये प्रक्रिया खत्म हो जाएगी. रिपोर्ट के मुताबिक खुद फ्रेंचाइजी के मौजूदा मालिक डियाजियो (Diageo) ने इसका एलान किया है. 2008 से लीग का हिस्सा रही आरसीबी ने पिछले संस्करण (2025) अपना पहला आईपीएल खिताब जीता था, ये विराट कोहली का भी पहला खिताब था जो पहले सीजन से इस टीम के लिए खेल रहे हैं.

आरसीबी की पुरुष टीम IPL और महिला टीम WPL में खेलती हैं. पिछले काफी समय से आरसीबी के बिकने की अटकलें थी, लेकिन अब खुद फ्रेंचाइजी के मालिक डियाजियो (Diageo) ने इसकी पुष्टि की है. क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार टीम की बिक्री की जानकारी खुद डियाजियो ने दी है.

रिपोर्ट के अनुसार बुधवार (5 नवंबर) को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) को दिए गए एक संदेश में, ब्रिटिश कंपनी ने इसे डियाजियो की भारतीय सहायक कंपनी यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी, रॉयल चैलेंजर्स स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (RCSPL) में निवेश की 'रणनीतिक समीक्षा' बताया.

कंपनी ने अपने खुलासे में कहा, "USL अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी RCSPL में निवेश की रणनीतिक समीक्षा शुरू कर रही है. RCSPL के कारोबार में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु फ्रेंचाइजी टीम का स्वामित्व शामिल है, जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले पुरुष इंडियन प्रीमियर लीग और महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट में भाग लेती है."

बिक्री सौदे के करीब है डियाजियो

स्टॉक एक्सचेंज को लिखे अपने कवरिंग लेटर में, डियाजियो और यूएसएल ने खुलासा किया "उम्मीद है कि यह प्रक्रिया 31 मार्च, 2026 तक पूरी हो जाएगी." क्रिकबज की रिपोर्ट में कहा गया कि ऐसे मामलों से परिचित लोगों का कहना है कि इस बात की पूरी संभावना है कि यूएसएल/डियाजियो एक सौदे के करीब हैं और इसीलिए तारीख की घोषणा की गई है.

2008 में विजय माल्या ने खरीदी थी RCB टीम

इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत 2008 में हुई थी, तब बीसीसीआई ने शुरूआती में खेलने वाली 8 टीमों के लिए बोली लगाई थी. आरसीबी टीम की बोली विजय माल्या ने जीती थी, उन्होंने करीब 600 करोड़ रुपये में इस फ्रेंचाइजी को खरीदा था. यूनाइटेड स्पिरिट्स के मालिक तब विजय माल्या ही थे. 2014 में USL में 54 फीसदी से ज्यादा हिस्सेदारी के साथ पूरा मालिकाना हक़ डियाजियो के पास आ गया था.