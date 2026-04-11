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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटRR vs RCB: किन गलतियों की वजह से हार गई RCB? कप्तान रजत पाटीदार ने मैच के बाद ये क्या कहा- '...कोई खास फर्क नहीं पड़ा'

RR vs RCB: किन गलतियों की वजह से हार गई RCB? कप्तान रजत पाटीदार ने मैच के बाद ये क्या कहा- '...कोई खास फर्क नहीं पड़ा'

RR vs RCB: शुक्रवार को हुए मैच में राजस्थान रॉयल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 6 विकेट से हराया. ये RCB की इस सीजन पहली हार है. रजत पाटीदार ने हार के कारणों पर बात की.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शिवम | Updated at : 11 Apr 2026 09:34 AM (IST)
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वैभव सूर्यवंशी (78), ध्रुव जुरेल (81) की विस्फोटक पारी से राजस्थान रॉयल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को आसानी से हरा दिया. गुवाहाटी में खेले गए इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए RCB ने 201 रन बनाए थे, कप्तान रजत पाटीदार ने अर्धशतक (63) जड़ा था. उनके आलावा कोई दूसरा बड़ी पारी नहीं खेल पाया, विराट कोहली ने 32 और वेंकटेश अय्यर ने 29 रन बनाए. 202 रनों को डिफेंड करते हुए बेंगलुरु की गेंदबाजी कमजोर नजर आई. मैच के बाद पाटीदार ने हार के कारणों पर बात की.

रजत पाटीदार इस बात से खुश हैं कि उनकी टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 200 के आंकड़े को छुआ. उन्होंने वैभव सूर्यवंशी की भी तारीफ की, जिन्होंने सिर्फ 26 गेंदों में 78 रन बनाए. पाटीदार ने कहा,
"पावरप्ले में जिस तरह से हमने शुरुआत की और 200 रन तक पहुंचे, वह हमारे लिए एक अच्छा संकेत है. जिस तरह से उनके बल्लेबाजों, खासकर वैभव ने पावरप्ले में बल्लेबाजी की, उसी से फर्क पड़ा. पिछले कुछ मैचों में हमारी बल्लेबाजी शानदार रही है, लेकिन इस मैच से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है."

गलतियां होना लाजमी- पाटीदार

रजत पाटीदार ने इम्पैक्ट प्लेयर के बारे में पूछे जाने पर कहा, "वेंकी, शेफर्ड और क्रुणाल पांड्या मौजूद थे, इसलिए हमें उन्हीं गेंदबाजों के साथ ओवर पूरे करने थे. ऐसे में सुयश के न होने से कोई खास फर्क नहीं पड़ा. जब हम इस तरह की कड़ी टक्कर वाली क्रिकेट खेलते हैं, तो गलतियां होना लाजमी है. लेकिन हमें अपनी गलतियों से सीखना होगा."

RCB की पहली हार

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की ये IPL 2026 में पहली हार है, इससे पहले टीम ने लगातार 2 मैच जीते थे. डिफेंडिंग चैंपियन ने पहले मैच में सनराइजर्स हैदराबाद को 6 विकेट से हराया था, दूसरे मैच में टीम ने चेन्नई सुपर किंग्स को 43 रनों से हराया. RCB का अगला मैच रविवार को मुंबई इंडियंस के साथ है. ये मुकाबला वानखेड़े स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा.

Published at : 11 Apr 2026 09:34 AM (IST)
Tags :
Rajasthan Royals Royal Challengers Bengaluru Rajat Patidar RR Vs RCB IPL 2026
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