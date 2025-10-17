Ravindra Jadeja Fell In Love With Rivaba Jadeja: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा गुजरात सरकार में केबिनेट मंत्री बन गई हैं. रवींद्र जडेजा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट शेयर करके अपनी वाइफ को खास अंदाज में बधाई दी. लेकिन क्या आप जानते हैं कि रवींद्र जडेजा को रिवाबा पहली नजर में ही पसंद आ गई थी और एक-दूसरे को जानने के बाद एक साल के अंदर ही इस कपल ने शादी कर ली थी.

रवींद्र जडेजा की रिवाबा से पहली मुलाकात

रवींद्र जडेजा की वाइफ रिवाबा जडेजा कई बार उन्हें सपोर्ट करती स्टेडियम में नजर आई हैं. आईपीएल में कई बार रिवाबा को जडेजा के साथ देखा गया है. जडेजा की रिवाबा से पहली मुलाकात उनकी बहन ने कराई थी. दरअसल रिवाबा, रवींद्र जडेजा की बहन की दोस्त थी. एक पार्टी में जब रवींद्र जडेजा की बहन ने उन्हें रिवाबा से मिलवाया, तब पहली नजर में ही जडेजा अपना दिल हार बैठे. जडेजा को रिवाबा पहली मुलाकात में ही पसंद आ गई थीं और यहीं से दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई.

रवींद्र और रिवाबा जेडजा की शादी

रवींद्र जडेजा और रिवाबा के बीच बातचीत शुरू होने के बाद दोनों की कई बार मुलाकात होने लगीं और 6 महीने के अंदर 17 अप्रैल 2016 को ये कपल शादी के बंधन में बंध गया. उस समय तक रिवाबा जडेजा मैकेनिकल इंजीनियर थीं. इस कपल के एक बेटी है, जिसका नाम निध्यान जडेजा है.

रिवाबा जडेजा ने ली शपथ

रिवाबा जडेजा ने अपनी शादी से पहले राजनीति में कदम नहीं रखा था. लेकिन शादी के तीन साल बाद 2019 में रिवाबा ने भारतीय जनता पार्टी को जॉइन की. रिवाबा जडेजा ने 2022 में जामनगर सीट से चुनाव जीता और विधायक बनीं. वहीं अब रिवाबा जडेजा को आज 17 अक्टूबर को गुजरात सरकार में प्राथमिक, माध्यमिक और वयस्क शिक्षा मंत्रालय दिया गया है. रिवाबा के मंत्री बनने पर रवींद्र जडेजा ने खुशी जताई है.

So proud of you & your accomplishments. I know you will keep doing amazing work and inspiring people from all walks of life. Wish you great success as the Cabinet Minister in the Gujarat government. Jai Hind @Rivaba4BJP #Cabinetminister #Gujarat🪷 pic.twitter.com/IX1gA1One5 — Ravindrasinh jadeja (@imjadeja) October 17, 2025

