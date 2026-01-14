हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
भारत और CSK नहीं, बल्कि इस टीम की ड्रेसिंग रूम मीटिंग में जाने के लिए पैसे देने को तैयार अश्विन

भारत और CSK नहीं, बल्कि इस टीम की ड्रेसिंग रूम मीटिंग में जाने के लिए पैसे देने को तैयार अश्विन

पूर्व भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने भारत-न्यूजीलैंड पहले वनडे के बाद कीवी टीम की जमकर तारीफ की है. अश्विन ने कहा कि वह न्यूजीलैंड के ड्रेसिंग रूम मीटिंग में बैठने के लिए पैसे देने को भी तैयार हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 14 Jan 2026 06:41 AM (IST)
भारत के अनुभवी ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन भले ही अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से दूरी बनाए हुए हों, लेकिन क्रिकेट की गहरी समझ और विश्लेषण के चलते वह लगातार चर्चा में रहते हैं. अपने लोकप्रिय यूट्यूब चैनल पर अश्विन अक्सर ऐसे विचार रखते हैं, जो आम तौर पर मैदान के बाहर सुनने को नहीं मिलते. भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए पहले वनडे के बाद भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला.

न्यूजीलैंड की रणनीति ने किया प्रभावित

पहले वनडे में भारत ने 301 रन का लक्ष्य एक ओवर शेष रहते हासिल किया, लेकिन यह जीत आसान नहीं रही. एक समय भारत का स्कोर 234/2 था, लेकिन इसके बाद टीम ने जल्दी-जल्दी विकेट गंवाए और मुकाबला रोमांचक हो गया. अंत में केएल राहुल की संयमित बल्लेबाजी ने भारत को जीत दिलाई. इस मैच के बाद अश्विन ने भारतीय टीम से ज्यादा न्यूजीलैंड की तारीफ की.

अश्विन ने कहा कि न्यूजीलैंड की टीम बेहद “एनालिटिकल” यानी रणनीति और आंकड़ों पर आधारित सोच के साथ खेलती है. उन्होंने यहां तक कहा कि वह न्यूजीलैंड की टीम मीटिंग में बैठकर उनकी प्लानिंग को समझने के लिए पैसे देने को भी तैयार हैं. अश्विन के मुताबिक, जिस तरह से कीवी टीम मैदान पर अपनी योजनाओं को लागू करती है, वह काबिले तारीफ है.

कमजोर टीम, लेकिन मजबूत इरादे

अश्विन ने साफ तौर पर कहा कि न्यूजीलैंड के पास नामी खिलाड़ियों की भरमार नहीं है और मैन-टू-मैन तुलना में वे कई टीमों से कमजोर नजर आते हैं. इसके बावजूद अनुशासन, शानदार फील्डिंग और सही रणनीति के दम पर वे बड़ी टीमों को कड़ी टक्कर देते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि न्यूजीलैंड आखिरी गेंद तक हार नहीं मानता, और यही वजह है कि वह मुकाबले में वापसी कर पाता है.

भारत के प्रदर्शन पर भी रखी राय

अश्विन ने भारतीय टीम के खेल का निष्पक्ष मूल्यांकन करते हुए कहा कि भारत ने पूरे मैच में लगातार अच्छा क्रिकेट नहीं खेल.। हालांकि उन्होंने हर्षित राणा के प्रदर्शन की तारीफ की, जिन्होंने गेंद और बल्ले दोनों से अहम योगदान दिया.

अब भारत और न्यूजीलैंड की टीमें बुधवार को राजकोट में दूसरे वनडे में आमने-सामने होंगी. ऐसे में अश्विन की ये टिप्पणियां मुकाबले से पहले चर्चा का बड़ा विषय बन गई हैं. 

Published at : 14 Jan 2026 06:41 AM (IST)
Ravichandran Ashwin R Ashwin Dressing Room New Zealand Team IND VS NZ
