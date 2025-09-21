Ravichandran Ashwin Big Statement On IND vs PAK: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन अक्सर ही हर पहलू पर अपनी बात बेबाकी से रखते हैं. अश्विन ने भारत-पाकिस्तान के बीच खेले गए पहले मैच को लेकर पाकिस्तानी टीम को खूब लताड़ा है. अश्विन का मानना है कि पाकिस्तान ने बिना किसी वजह ही मैच रेफरी एंडी पाइक्रोफ्ट को मामले में घसीटा और उनसे माफी मांगने के लिए कहा. अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर ऐश की बात में कहा कि 'अगर मैं एंडी पाइक्रोफ्ट की जगह होता, तो वो मुझसे माफी मांगते. मैं किस बात के लिए माफी मांगता'.

अश्विन ने पाकिस्तान को खूब लताड़ा

भारत ने पाकिस्तान को एशिया कप के लीग स्टेज मुकाबले में हराने के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया था. इस बात की शिकायत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एशियाई क्रिकेट काउंसिल से की थी और इसका जिम्मेदार मैच रेफरी एंडी पाइक्रोफ्ट को बताया. इस पर अश्विन ने कहा कि 'वो कई स्कूल टीचर नहीं है और न ही कोई प्रिंसिपल हैं. वो सूर्या से ये नहीं कह सकते कि आओ हाथ मिला लो, ये उनका काम ही नहीं है. इसमें पाइक्रोफ्ट की गलती क्या है'.

अश्विन ने आगे कहा कि सही मायने में पाइक्रोफ्ट ने लोगों को घटिया तमाशा देखने से बचा लिया. भारत ने मैच रेफरी से पहले ही कह दिया था कि ये हमारा फैसला है और हम इस बात का पालन करेंगे. इतना तमाशा करने के बाद भी वे लोग मैच हार जाते हैं तो आप किस बात की शिकायत कर रहे हैं.

भारत बनाम पाकिस्तान

भारत और पाकिस्तान के बीच आज 21 सितंबर को फिर एक बार सुपर-4 में टक्कर होने वाली है. ये मैच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मैच में भी पहले मुकाबले की तरह ही टीम इंडिया पाकिस्तानी खिलाड़ियों से दूरी बनाए रख सकती है.

