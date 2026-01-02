हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटरविचंद्रन अश्विन को ICC पर आया गुस्सा, टी20 वर्ल्ड कप 2026 की पूरी प्लानिंग को बताया बकवास!

रविचंद्रन अश्विन को ICC पर आया गुस्सा, टी20 वर्ल्ड कप 2026 की पूरी प्लानिंग को बताया बकवास!

Ravichandran Ashwin Angry: भारत के पूर्व क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए आईसीसी की प्लानिंग की आलोचना की है. खास तौर पर अश्विन ने इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया के मैचों को लेकर अपनी नाराजगी जताई है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: अमन कुमार मिश्रा | Updated at : 02 Jan 2026 02:25 PM (IST)
Preferred Sources

T20 World Cup 2026: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज अगले महीने 7 फरवरी से भारत और श्रीलंका की मेजबानी में होने जा रहा है और लगभग सभी टीमों ने अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है. इसी बीच, पूर्व भारतीय गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन ने वर्ल्ड कप 2026 के लिए आईसीसी की प्लानिंग पर अपनी निराशा जाहिर की है. अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल ऐश की बात में बताया कि इस बार टी20 वर्ल्ड कप देखने कोई भी नहीं जाएगा. आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत 7 फरवरी से हो रही है. टूर्नामेंट में कुल 20 टीमें हिस्सा लेंगी, जिसे पांच ग्रुप में बांटा गया है. भारतीय क्रिकेट टीम ग्रुप ए में हैं. इस ग्रुप में भारत के अलावा पाकिस्तान, अमेरिका, नामीबिया और नीदरलैंड्स की टीमें मौजूद है.

आईसीसी की प्लानिंग पर रविचंद्रन अश्विन ने दिया बयान

रविचंद्रन अश्विन ने आईसीसी की प्लानिंग को लेकर कहा, ‘इस बार का टी20 वर्ल्ड कप कोई नहीं देखने जाएगा. भारत-अमेरिका और भारत-नामीबिया जैसे मैच आपको टूर्नामेंट से दूर कर देंगे. साल 1996, 1999 और 2003 विश्व कप में जब मैं स्कूल में था तो ये टूर्नामेंट में कितना खास होता था. हम शेड्यूल का कार्ड कलेक्ट करके रखते थे. क्योंकि टूर्नामेंट चार साल में एक बार आता था, लेकिन अब सब बदल गया है.’

क्या टूर्नामेंट कमजोर टीमों के कारण होगा बोरिंग?

अश्विन ने कहा कि अगर टीम इंडिया का मैच अमेरिका और नामीबिया जैसी टीमों से होता है तो फैंस उसके लिए उतना एक्साइटेड नहीं होंगे. उन्होंने आगे कहा, ‘अगर पहले राउंड में टीम इंडिया की भिड़ंत इंग्लैंड और श्रीलंका जैसी टीमों से होती तो शायद ये टूर्नामेंट का रोमांच शुरू में ही बिल्ड अप हो जाता, जैसे कि पहले हुआ करता था, क्योंकि सुपर-8 तक आते-आते इस बार चीजें सुस्त पड़ जाएगी.’

रविचंद्रन अश्विन ने वनडे क्रिकेट पर जताई चिंता 

टी20 वर्ल्ड कप के अलावा, अश्विन ने वनडे क्रिकेट की भविष्य पर भी चिंता जताई है. अश्विन का मानना है कि साल 2027 वनडे विश्व कप के बाद शायद इस फॉर्मेट को लेकर आईसीसी को विचार करना होगा. क्योंकि क्रिकेट फैंस टी20 की तरफ शिफ्ट हो गए हैं. टेस्ट क्रिकेट को कुछ हद तक लोग पसंद करने लगे हैं, लेकिन नहीं पता इसकी संख्या कितनी है. हालांकि, असली चिंता वनडे क्रिकेट को लेकर है कि कहीं ये अपना अस्तित्व ना खो दें.

Published at : 02 Jan 2026 02:02 PM (IST)
Tags :
Ravichandran Ashwin ICC T20 World Cup CRICKET ICC MENS T20 WORLD CUP 2026 ICC MENS ODI WORLD CUP 2027
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
जोहरान ममदानी के बाद उमर खालिद के समर्थन में अमेरिकी सांसदों की चिट्ठी, भारत सरकार से कर दी बड़ी डिमांड
जोहरान ममदानी के बाद उमर खालिद के समर्थन में अमेरिकी सांसदों की चिट्ठी, भारत सरकार से कर दी बड़ी डिमांड
मध्य प्रदेश
इंदौर मामले में 15 मौत का दावा, उमा भारती ने सरकार को घेरा, कहा- 'घोर प्रायश्चित करना होगा'
इंदौर मामले में 15 मौत का दावा, उमा भारती ने सरकार को घेरा, कहा- 'घोर प्रायश्चित करना होगा'
इंडिया
'जब मंदिरों पर हमले होते हैं तब...', जोहरान ममदानी ने उमर खालिद को लिखा पत्र तो भड़का विश्व हिंदू परिषद, देश को लेकर क्या कहा?
'जब मंदिरों पर हमले होते हैं तब...', ममदानी ने उमर खालिद को लिखा पत्र तो भड़का VHP, देश को लेकर क्या कहा?
क्रिकेट
कभी सचिन तेंदुलकर को अपनी गेंद से किया था परेशान, आज स्कूल और बार में गाना गाकर घर चला रहा ये क्रिकेटर, जानिए नाम
कभी सचिन तेंदुलकर को अपनी गेंद से किया था परेशान, आज स्कूल और बार में गाना गाकर घर चला रहा ये क्रिकेटर, जानिए नाम
Advertisement

वीडियोज

Indore के Bhagirathpura में हुए जहरीले पानी कांड में बढ़ा मौत का आंकड़ा !। MP News
Indore में Bhagirathpura में दूषित पानी से हुई मौतों पर आई इस वक्त की बड़ी खबर । MP News
ईरान कंगाल क्यों हो रहा है? महंगाई 50%+ | Protest on Streets | Iran Crisis Explained| Paisa Live
Indore में Bhagirathpura के पानी की जांच में हुआ बहुत बड़ा खुलासा, रिपोर्ट चौंका देगा । MP News
Indore में Bhagirathpura के पानी की जांच में क्या मिला ?, सच हैरान कर देगा ! । MP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
जोहरान ममदानी के बाद उमर खालिद के समर्थन में अमेरिकी सांसदों की चिट्ठी, भारत सरकार से कर दी बड़ी डिमांड
जोहरान ममदानी के बाद उमर खालिद के समर्थन में अमेरिकी सांसदों की चिट्ठी, भारत सरकार से कर दी बड़ी डिमांड
मध्य प्रदेश
इंदौर मामले में 15 मौत का दावा, उमा भारती ने सरकार को घेरा, कहा- 'घोर प्रायश्चित करना होगा'
इंदौर मामले में 15 मौत का दावा, उमा भारती ने सरकार को घेरा, कहा- 'घोर प्रायश्चित करना होगा'
इंडिया
'जब मंदिरों पर हमले होते हैं तब...', जोहरान ममदानी ने उमर खालिद को लिखा पत्र तो भड़का विश्व हिंदू परिषद, देश को लेकर क्या कहा?
'जब मंदिरों पर हमले होते हैं तब...', ममदानी ने उमर खालिद को लिखा पत्र तो भड़का VHP, देश को लेकर क्या कहा?
क्रिकेट
कभी सचिन तेंदुलकर को अपनी गेंद से किया था परेशान, आज स्कूल और बार में गाना गाकर घर चला रहा ये क्रिकेटर, जानिए नाम
कभी सचिन तेंदुलकर को अपनी गेंद से किया था परेशान, आज स्कूल और बार में गाना गाकर घर चला रहा ये क्रिकेटर, जानिए नाम
तमिल सिनेमा
Anushka Shetty Upcoming Films: अनुष्का शेट्टी बॉक्स ऑफिस पर फिर मचाएंगीं गदर, एक्ट्रेस की ये बड़ी फिल्में होंगी रिलीज
अनुष्का शेट्टी बॉक्स ऑफिस पर फिर मचाएंगीं गदर, एक्ट्रेस की ये बड़ी फिल्में होंगी रिलीज
जनरल नॉलेज
गांधी-नेहरू परिवार के किन-किन सदस्यों ने की लव मैरिज? जानें सभी की लव स्टोरी
गांधी-नेहरू परिवार के किन-किन सदस्यों ने की लव मैरिज? जानें सभी की लव स्टोरी
हेल्थ
गर्भावस्था में बढ़ रहा है शुगर का खतरा, पहली एंटीनैटल विजिट में ही डायबिटीज स्क्रीनिंग अनिवार्य, जानें क्यों है जरूरी?
गर्भावस्था में बढ़ रहा है शुगर का खतरा, पहली एंटीनैटल विजिट में ही डायबिटीज स्क्रीनिंग अनिवार्य, जानें क्यों है जरूरी?
ट्रेंडिंग
"बन ठन चली देखो ऐ जाती रे" लड़की ने ऑफिस में डांस से उड़ाया गर्दा- देखते रह गए यूजर्स- वीडियो वायरल
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
ENT LIVE
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
Embed widget