रविचंद्रन अश्विन को ICC पर आया गुस्सा, टी20 वर्ल्ड कप 2026 की पूरी प्लानिंग को बताया बकवास!
Ravichandran Ashwin Angry: भारत के पूर्व क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए आईसीसी की प्लानिंग की आलोचना की है. खास तौर पर अश्विन ने इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया के मैचों को लेकर अपनी नाराजगी जताई है.
T20 World Cup 2026: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज अगले महीने 7 फरवरी से भारत और श्रीलंका की मेजबानी में होने जा रहा है और लगभग सभी टीमों ने अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है. इसी बीच, पूर्व भारतीय गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन ने वर्ल्ड कप 2026 के लिए आईसीसी की प्लानिंग पर अपनी निराशा जाहिर की है. अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल ऐश की बात में बताया कि इस बार टी20 वर्ल्ड कप देखने कोई भी नहीं जाएगा. आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत 7 फरवरी से हो रही है. टूर्नामेंट में कुल 20 टीमें हिस्सा लेंगी, जिसे पांच ग्रुप में बांटा गया है. भारतीय क्रिकेट टीम ग्रुप ए में हैं. इस ग्रुप में भारत के अलावा पाकिस्तान, अमेरिका, नामीबिया और नीदरलैंड्स की टीमें मौजूद है.
आईसीसी की प्लानिंग पर रविचंद्रन अश्विन ने दिया बयान
रविचंद्रन अश्विन ने आईसीसी की प्लानिंग को लेकर कहा, ‘इस बार का टी20 वर्ल्ड कप कोई नहीं देखने जाएगा. भारत-अमेरिका और भारत-नामीबिया जैसे मैच आपको टूर्नामेंट से दूर कर देंगे. साल 1996, 1999 और 2003 विश्व कप में जब मैं स्कूल में था तो ये टूर्नामेंट में कितना खास होता था. हम शेड्यूल का कार्ड कलेक्ट करके रखते थे. क्योंकि टूर्नामेंट चार साल में एक बार आता था, लेकिन अब सब बदल गया है.’
क्या टूर्नामेंट कमजोर टीमों के कारण होगा बोरिंग?
अश्विन ने कहा कि अगर टीम इंडिया का मैच अमेरिका और नामीबिया जैसी टीमों से होता है तो फैंस उसके लिए उतना एक्साइटेड नहीं होंगे. उन्होंने आगे कहा, ‘अगर पहले राउंड में टीम इंडिया की भिड़ंत इंग्लैंड और श्रीलंका जैसी टीमों से होती तो शायद ये टूर्नामेंट का रोमांच शुरू में ही बिल्ड अप हो जाता, जैसे कि पहले हुआ करता था, क्योंकि सुपर-8 तक आते-आते इस बार चीजें सुस्त पड़ जाएगी.’
रविचंद्रन अश्विन ने वनडे क्रिकेट पर जताई चिंता
टी20 वर्ल्ड कप के अलावा, अश्विन ने वनडे क्रिकेट की भविष्य पर भी चिंता जताई है. अश्विन का मानना है कि साल 2027 वनडे विश्व कप के बाद शायद इस फॉर्मेट को लेकर आईसीसी को विचार करना होगा. क्योंकि क्रिकेट फैंस टी20 की तरफ शिफ्ट हो गए हैं. टेस्ट क्रिकेट को कुछ हद तक लोग पसंद करने लगे हैं, लेकिन नहीं पता इसकी संख्या कितनी है. हालांकि, असली चिंता वनडे क्रिकेट को लेकर है कि कहीं ये अपना अस्तित्व ना खो दें.
