रिवाबा जडेजा का बड़ा दावा- भारतीय खिलाड़ियों पर लगाए गंभीर आरोप, क्रिकेट जगत में मचा हंगामा

भारतीय क्रिकेट टीम के अनुभवी ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा की पत्नी और गुजरात सरकार में मंत्री रिवाबा जडेजा एक बार फिर अपने बयान को लेकर सुर्खियों में हैं. रिवाबा ने एक कार्यक्रम में टीम इंडिया के खिलाड़ियों पर ऐसा आरोप लगाया है, जिसने क्रिकेट जगत में हलचल पैदा कर दी है. उनकी टिप्पणी सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रही है और फैंस से लेकर एक्सपर्ट्स तक, सभी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

रिवाबा का भारतीय टीम पर सनसनीखेज आरोप

कार्यक्रम के दौरान अपने पति की ईमानदारी और अनुशासन की तारीफ करते हुए रिवाबा ने अचानक बाकी भारतीय खिलाड़ियों पर निशाना साध दिया. उन्होंने कहा कि जडेजा दुनिया के कई देशों लंदन, दुबई, ऑस्ट्रेलिया में खेलने जाते हैं, लेकिन फिर भी वह कभी किसी गलत आदत या व्यसन में नहीं पड़े. इसके बाद रिवाबा ने चौंकाने वाला आरोप लगाया और कहा, “टीम के बाकी सारे खिलाड़ी विदेश जाकर गलत काम करते हैं.” उनके इस बयान ने सभी को हैरान कर दिया है क्योंकि यह सीधे टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम की संस्कृति पर सवाल उठाता है.

रिवाबा ने आगे कहा कि जडेजा चाहे तो वे भी वही सब कर सकते हैं. उनको मुझसे पूछने की जरूरत भी नही है. हालांकि वह अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं और हमेशा अनुशासित रहते हैं.

क्रिकेट फैंस में हलचल

रिवाबा के बयान के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. यह पहली बार नहीं है जब रिवाबा किसी विवादित बयान को लेकर सुर्खियों में आई हैं, लेकिन इस बार मामला क्रिकेटरों से जुड़ा होने के कारण मुद्दा और बड़ा हो गया है.

आईपीएल 2026 में नई टीम से दिखेंगे जडेजा

रिवाबा के बयान के बीच क्रिकेट से जुड़ी एक बड़ी खबर भी सामने आई थी. आईपीएल 2026 में रविंद्र जडेजा राजस्थान रॉयल्स की जर्सी में नजर आएंगे. पिछले सीजन तक चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा रहे जडेजा को एक बड़े ट्रेड में राजस्थान ने अपने साथ जोड़ा है. दिलचस्प बात यह है कि जडेजा ने 2008 में आईपीएल डेब्यू भी राजस्थान की ओर से ही किया था. यानी वह एक बार फिर अपनी पहली फ्रेंचाइजी में वापसी कर रहे हैं.