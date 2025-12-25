इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच जारी 5 मैचों की एशेज सीरीज के पहले तीन मुकाबलों में ही इंग्लिश टीम ने 3-0 से सीरीज को गंवा दिया. अब टीम के नेतृत्व में बदलाव की मांग तेज हो गई है. पूर्व इंग्लिश स्पिनर मोंटी पनेसर ने कहा है कि टीम को एक नई सोच की जरूरत है. उन्होंने पूर्व भारतीय हेड कोच रवि शास्त्री को ब्रेंडन मैक्कुलम के संभावित उत्तराधिकारी के तौर पर सुझाया है और पनेसर ने कहा कि रवि शास्त्री को ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीतने आता है.

रवि शास्त्री को कोच बनाने की उठी मांग

England Lost The Ashes 2025-26: इंग्लैंड के पूर्व स्पिनर मोंटी पनेसर ने रवि शास्त्री को इंग्लैंड के नए हेड कोच बनने की बात कहीं है. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शास्त्री के सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड पर जोर देते हुए कहा कि ऑस्ट्रेलिया में अधिक दबाव वाली सीरीज जीतने के लिए जरूरी सामरिक ज्ञान शास्त्री के पास है.

पनेसर ने कहा, ‘आपको सोचना होगा कि ऑस्ट्रेलिया को हराने का सही तरीका किसे पता है? आप ऑस्ट्रेलिया की मानसिक, शारीरिक और सामरिक कमजोरियों का फायदा कैसे उठाएंगे. मुझे लगता है कि रवि शास्त्री को इंग्लैंड का अगला हेड कोच बनना चाहिए.’ मैक्कुलम की 'बैजबॉल' रणनीति, जिसने अपने आक्रामक अंदाज के लिए प्रशंसा बटोरी थी, लेकिन इंग्लैंड के घर और बाहर दोनों जगह खराब नतीजों के बाद गहन जांच के दायरे में आ गई है. साल 2024 की शुरुआत से इंग्लिश टीम ने 12 टेस्ट जीते हैं लेकिन 13 हारे भी हैं. इससे मैक्कुलम के तरीकों की निरंतरता और ऑस्ट्रेलिया जैसी शीर्ष टीमों के खिलाफ ये तरीका कितना प्रभावी है, इस पर चिंताएं बढ़ गई हैं.

रवि शास्त्री ने ऑस्ट्रेलिया में जिताई है दो सीरीज

रवि शास्त्री के मार्गदर्शन में भारत ने ऑस्ट्रेलिया में दो टेस्ट सीरीज जीती है. उन्होंने 2018-19 और 2020-21 में बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी जीती थी. दोनों बार सीरीज का स्कोरलाइन 2-1 रही थी. ऑस्ट्रेलिया में इस उल्लेखनीय सफलता के कारण कुछ पूर्व इंग्लिश खिलाड़ियों, जिनमें पनेसर भी शामिल हैं, शास्त्री को एक ऐसे कोच के रूप में देखते हैं जो ऑस्ट्रेलियाई टीम की कमजोरियों का फायदा उठा सकता है.

क्या हेड कोच की पद छोड़ेंगे मैक्कुलम?

इस बीच चल रही अटकलों के बीच ब्रेंडन मैक्कुलम ने खुद को इंग्लैंड के हेड कोच के रूप में अपने भविष्य के बारे में अनिश्चितता व्यक्त किया है. साल 2026 की इंग्लिश गर्मियों के लिए अपनी भूमिका जारी रखने के बारे में सवाल पूछे जाने पर मैक्कुलम ने कहा कि ये मामला वास्तव में उनके हाथ में नहीं है. मैक्कुलम ने प्रेस से कहा, ‘मुझे नहीं पता. ये वास्तव में मेरे ऊपर नहीं है, मैं बस अपना काम करने की कोशिश करता रहूंगा, यहां जिन चीजों को हमने ठीक से नहीं किया है उनसे सबक सीखने की कोशिश करूंगा और कुछ सुधार करने की कोशिश करूंगा. ये सवाल मेरे लिए नहीं, बल्कि किसी और के लिए हैं.’