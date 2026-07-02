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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटवैभव सूर्यवंशी को लेकर भारतीय क्रिकेट में बवाल, डेब्यू ना होने पर दिग्गज बोला - वो मैदान की छत...

वैभव सूर्यवंशी को लेकर भारतीय क्रिकेट में बवाल, डेब्यू ना होने पर दिग्गज बोला - वो मैदान की छत...

Ravi Shastri on Vaibhav Suryavanshi India Debut: वैभव सूर्यवंशी को यूके टूर पर अब तक तीन मैचों में डेब्यू का मौका नहीं मिला है. अब रवि शास्त्री ने उनको लेकर बड़ा बयान दे डाला है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 02 Jul 2026 03:30 PM (IST)
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आज नहीं तो कल वैभव सूर्यवंशी का टीम इंडिया डेब्यू जरूर होगा. देश-विदेश के दिग्गज खिलाड़ी इस 15 वर्षीय बल्लेबाज की खुलकर तारीफ जो कर चुके हैं. वैभव को लेकर क्रिकेट जगत फिलहाल 2 गुटों में बंटा हुआ है. एक तरफ वे लोग हैं जो कहते हैं कि वैभव को सब्र रखना चाहिए और कोशिश करें कि सीनियर खिलाड़ियों के साथ रहकर खूब सारी चीजें सीखें. दूसरी ओर वह लोग हैं जो तुरंत वैभव को भारतीय टीम की जर्सी में खेलते देखना चाहते हैं.

भारत के दिग्गज क्रिकेटर रवि शास्त्री भी वैभव को तुरंत डेब्यू का चांस देने के पक्ष में हैं. उनका कहना है की वैभव को आयरलैंड सीरीज में मौका दिया जाना चाहिए था और वह गेंद को इतनी बुरी तरह मारता कि बॉल मैदान की छत पर चली जाती.

रवि शास्त्री ने कहा, "उसे आयरलैंड में मौका मिलना चाहिए था. वह छोटा मैदान था और वैभव बॉल को मैदान की छत पर पहुंचा देता. उसे वहां खेलना चाहिए था. मुझे नहीं पता उसे यहां (इंग्लैंड) मौका मिलेगा. टीम मैनेजमेंट उसे यहां शायद मौका ना दे, लेकिन वैभव का जल्द से जल्द डेब्यू होना चाहिए. IPL में उसने सबको पीटा है, कोई गेंदबाज उनसे नहीं बचा है."

रवि शास्त्री ने आगे कहा कि वैभव सूर्यवंशी टीम इंडिया के लिए एक्स-फैक्टर साबित हो सकता है क्योंकि वह इतनी तूफानी शुरुआत करते हैं, जिससे मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों को भी राहत मिलेगी और टीम बड़े-बड़े स्कोर बना सकेगी.

एक तरफ अभिषेक शर्मा यूके टूर पर 3 पारियों में 108 रन बना चुके हैं, दूसरे छोर पर संजू सैमसन तीन पारियों में केवल 6 रन बना पाए हैं. सैमसन की असफलता को देखते हुए उन्हें जमकर निशाना बनाया जा रहा है. सैमसन की जगह वैभव सूर्यवंशी को दूसरा ओपनिंग स्लॉट दिए जाने की मांग ने जोर पकड़ा है.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 02 Jul 2026 03:30 PM (IST)
Tags :
Ravi Shastri TEAM INDIA Vaibhav Sooryavanshi
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