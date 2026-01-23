हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
भारत के खिलाफ पाकिस्तानी दिग्गज का जहरीला बयान, ICC को भी सरेआम बताया झूठा

Pakistan Boycott T20 World Cup: पाकिस्तान के दिग्गज क्रिकेटर ने भड़कीला बयान देते हुए कहा है कि पाकिस्तान को टी20 वर्ल्ड कप 2026 को बॉयकॉट कर देना चाहिए.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 23 Jan 2026 08:43 PM (IST)
Preferred Sources

अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में बांग्लादेश की वेन्यू बदलने की मांग को ठुकरा दिया था. इसके बाद बांग्लादेश ने आईसीसी के फैसले का विरोध जताते हुए डिसप्यूट रेजोल्यूशन कमिटी (DRC) से इस मामले में दखल देने की मांग की थी. खबर है कि डीआरसी ने बांग्लादेश की अपील पर सुनवाई करने से मना कर दिया है. इस पूरे विवाद के बीच पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर राशिद लतीफ ने कह दिया है कि पाकिस्तान को भी टी20 वर्ल्ड कप को बॉयकोट कर देना चाहिए.

टी20 वर्ल्ड कप को बॉयकॉट करे पाकिस्तान

अपने यूट्यूब चैनल पर राशिद लतीफ ने कहा कि पाकिस्तान को बांग्लादेश के समर्थन में आकर टी20 वर्ल्ड कप 2026 को बॉयकॉट कर देना चाहिए. उन्होंने कहा, "अगर भारत और पाकिस्तान का मैच ना हो, तो आधा वर्ल्ड कप तो आपका पहले ही असफल हो जाएगा. यह क्रिकेट की मौजूदा अवस्था को चुनौती देने का एक बढ़िया अवसर है."

लतीफ ने आगे कहा, "पाकिस्तान को बांग्लादेश का खुले तौर पर समर्थन करके कहना चाहिए कि वो टी20 वर्ल्ड कप में नहीं खेलेगा. यह बड़ा फैसला लेने का समय है, जिसके लिए दृढ़ निश्चय की जरूरत होती है."

आपको याद दिला दें कि पिछले वर्ष चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए पाकिस्तान टीम ने भारत आने से इनकार कर दिया था. कई हफ्तों की जद्दोजहद के बाद आईसीसी ने फैसला सुनाया कि भारत और पाकिस्तान के मैच न्यूट्रल वेन्यू पर खेले जाएंगे.

स्कॉटलैंड लेगा बांग्लादेश की जगह

मीडिया रिपोर्ट्स अनुसार DRC ने बांग्लादेश की अपील सुनवाई करने से मना कर दिया है. ऐसे में बांग्लादेश की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई है. बताया जा रहा है कि आईसीसी कल यानी शनिवार को स्कॉटलैंड को टी20 वर्ल्ड कप 2026 में बांग्लादेश का रिप्लेसमेंट घोषित कर सकता है.

आईसीसी का कहना था कि बांग्लादेशी खिलाड़ियों को भारत आने पर कोई खतरा नहीं है. इस पर राशिद लतीफ ने कहा कि दुनिया में कोई भी संस्था ऐसा दावा नहीं कर सकती है, क्योंकि उनके अनुसार दुनिया की सबसे सुरक्षित जगहों पर भी पूर्ण सुरक्षा की गारंटी देना असंभव है.

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 23 Jan 2026 08:43 PM (IST)
Bangladesh Cricket Team Rashid Latif T20 World Cup 2026 T20 World Cup
