Rashid Khan Created History In T20 Internationals: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में कल यानी 11 फरवरी को अफगानिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए मुकाबले में राशिद खान ने 2 विकेट लेकर इतिहास रच दिया. राशिद अब भारतीय सरजमीं पर टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 50 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए हैं. उन्होंने ये उपलब्धि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरा विकेट लेते ही हासिल कर ली. वे अब 50 विकेट के साथ भारत में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं. राशिद ने युजवेंद्र चहल और अक्षर पटेल को पछाड़कर ये कारनामा किया.

भारतीय सरजमीं पर नंबर-1 गेंदबाज बनें राशिद खान

भारतीय सरजमीं पर राशिद खान ने अब तक टी20 इंटरनेशनल में कुल 24 पारियां खेली हैं, जिसमें वे 50 विकेट चटकाने में सफल रहे हैं. इस दौरान राशिद की इकॉनमी और औसत भी बेहद शानदार रहा है. इंटरनेशनल क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में भारतीय सरजमीं पर सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में भारतीय लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल दूसरे नंबर पर हैं. उन्होंने भारत की धरती पर 38 पारियों में कुल 49 विकेट लिए हैं. इस लिस्ट में स्पिन ऑलराउंडर अक्षर पटेल तीसरे नंबर पर हैं, जिन्होंने 37 पारियों में कुल 48 विकेट अपने नाम किए हैं.

भारत में टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज

राशिद खान - 50 विकेट (24 पारी)

युजवेंद्र चहल - 49 विकेट (38 पारी)

अक्षर पटेल - 48 विकेट (37 पारी)

अर्शदीप सिंह - 43 विकेट (27 पारी)

हार्दिक पंड्या - 38 विकेट (53 पारी)

जसप्रीत बुमराह - 36 विकेट (35 पारी)

भुवनेश्वर कुमार - 34 विकेट (33 पारी)

वरुण चक्रवर्ती - 33 विकेट (16 पारी)

कुलदीप यादव - 27 विकेट (19 पारी)

रवि बिश्नोई - 26 विकेट (20 पारी)

राशिद खान को सूट करती है भारतीय सरजमीं

इस आकड़ों को देखते हुए साफ पता चल रहा है कि भारतीय गेंदबाजों से ज्यादा भारतीय सरजमीं राशिद खान को सूट करती है. यही वजह है कि राशिद ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत की धरती पर सबसे ज्यादा विक लेने के मामले में भारतीय गेंदों को भी पीछे छोड़ दिया है. भारतीय परिस्थितियों से राशिद खान पूरी तरह वाकिफ हैं और ये कहना ग़लत नहीं होगा कि वे भारतीय गेंदबाजों से ज्यादा इन परिस्थितियों प्रभावशाली हैं और उनके आकड़े भी यही दिखा रहे हैं.