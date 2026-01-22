शुभमन गिल न्यूजीलैंड के खिलाफ चल रही टी20 सीरीज का हिस्सा नहीं हैं, इस कारण वह रणजी ट्रॉफी में खेल रहे हैं. पंजाब के कप्तान गिल गुरुवार को सौराष्ट्र के खिलाफ पहली पारी में अपना खाता भी नहीं खोल पाए. वह 73 पर 3 विकेट गिरने के बाद क्रीज पर आए थे, लेकिन अपनी दूसरी ही गेंद पर 'डक' आउट हो गए. इसके बाद उनकी टीम लड़खड़ा गई, खबर लिखे जाने तक पंजाब ने 124 रन पर 8 विकेट गंवा दिए हैं. सौराष्ट्र ने पहली पारी में 172 रन बनाए थे.