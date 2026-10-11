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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटरणजी ट्रॉफी में टीम इंडिया के बड़े-बड़े धुरंधर हुए फेल, जायसवाल का नहीं खुला खाता

रणजी ट्रॉफी में टीम इंडिया के बड़े-बड़े धुरंधर हुए फेल, जायसवाल का नहीं खुला खाता

रणजी ट्रॉफी 2026-27 में यशस्वी जायसवाल बिना खाता खोले आउट हुए, जबकि केएल राहुल सिर्फ 4 रन बना सके. दोनों बल्लेबाजों की शुरुआत निराश करने वाली रही.

Written By : उफक साहिल |  Updated at : 11 Oct 2026 03:38 PM (IST)
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रणजी ट्रॉफी के नए सीजन में भारतीय टीम के खिलाड़ियों की शुरुआत उम्मीद के मुताबिक नहीं रही. टीम इंडिया के ओपनर यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल घरेलू क्रिकेट में बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे. जायसवाल बिना खाता खोले आउट हो गए, जबकि राहुल सिर्फ 4 रन ही बना सके. दोनों बल्लेबाजों का जल्दी आउट होना उनकी टीमों के लिए बड़ा झटका रहा.

मुंबई की तरफ से खेलने उतरे यशस्वी जायसवाल चंडीगढ़ के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम में अपना खाता भी नहीं खोल सके. वो 13 गेंद खेलने के बाद आउट हो गए. जायसवाल को वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम में चुना गया था, लेकिन उन्हें तीनों मैचों में खेलने का मौका नहीं मिला था. अब रणजी ट्रॉफी में भी उनकी शुरुआत अच्छी नहीं रही.

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केएल राहुल भी नहीं दिखा सके दम

कर्नाटक की तरफ से खेलने वाले केएल राहुल भी आंध्र प्रदेश के खिलाफ सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हो गए. आंध्र के गेंदबाज कवुरी साई तेजा और केवी सासिकांत ने शुरुआती विकेट लेकर कर्नाटक की मुश्किलें बढ़ा दीं. टीम ने शुरुआती 4 विकेट गंवा दिए और बल्लेबाजों पर दबाव बढ़ गया.

राहुल ने इससे पहले वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में शानदार बल्लेबाजी की थी. उन्होंने अपनी एकमात्र पारी में 82 गेंदों पर बिना आउट हुए शतक लगाया था. भारत ने ये सीरीज 2-1 से जीती थी. ऐसे में रणजी ट्रॉफी में उनका जल्दी आउट होना निराशाजनक रहा.

जायसवाल की विकेटकीपिंग को लेकर भी चर्चा

मुंबई के कप्तान सिद्धेश लाड के मुताबिक, जायसवाल भविष्य में मुंबई या भारतीय टीम के लिए विकेटकीपिंग करने के बारे में सोच सकते हैं. लेकिन, लाड ने यह भी कहा कि उन्हें जायसवाल की योजना के बारे में पूरी जानकारी नहीं है. मुंबई के शुरुआती मुकाबले से पहले जायसवाल अभ्यास मैच में विकेटकीपिंग करते नजर आए थे.

न्यूजीलैंड सीरीज पर भी रहेगी नजर

राहुल, जायसवाल, वॉशिंगटन सुंदर और देवदत्त पडिक्कल उन 11 टेस्ट खिलाड़ियों में शामिल हैं, जिन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 अनौपचारिक टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए चुना गया है. सीरीज का पहला मुकाबला 24 अक्टूबर से लिंकन में खेला जाएगा. इसके बाद क्राइस्टचर्च और लिंकन में 2 और मैच होंगे.

वहीं, भारत की न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज 4 नवंबर से शुरू होगी. दोनों सीरीज के कार्यक्रम में टकराव होने के वजह से अगर राहुल, जायसवाल और वॉशिंगटन को सीनियर टीम में जरूरत पड़ती है, तो उनकी उपलब्धता पर असर हो सकती है.

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About the author उफक साहिल

उफक साहिल ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म से की थी. वर्तमान में यह हैदराबाद में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में MA मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की छात्रा हैं. इन्होंने बिहार में दरभंगा के कामेश्वरनगर स्थित ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. अभी उफक एबीपी न्यूज़ वेबसाइट के बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.
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Published at : 11 Oct 2026 03:38 PM (IST)
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YASHASVI JAISWAL RANJI TROPHY
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