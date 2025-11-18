रणजी ट्रॉफी में एक ही टीम के 4 बल्लेबाजों ने लगाया शतक, पहली पारी में बनाया इतना बड़ा स्कोर

Rajasthan Vs Delhi Match In Ranji Trophy 2025-26: रणजी ट्रॉफी 2025-26 में राजस्थान और दिल्ली की टीमों के बीच मुकाबला राजसमंद के मदन पालीवाल मिराज स्पोर्ट्स सेंटर में खेला जा रहा है. इस मुकाबले में दिल्ली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. पहले बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरी राजस्थान की टीम ने अपनी शानदार बल्लेबाजी के बदौलत शुरुआती दोनों दिन अपने नाम करने में सफल रही. उन्होंने अपनी पहली पारी 7 विकेट के नुकसान पर 570 रन बनाकर घोषित की. इस दौरान राजस्थान ने 161 ओवर बल्लेबाजी की, जिसमें 4 बल्लेबाजों की शतकीय पारियां शामिल रहीं.

राजस्थान के 4 बल्लेबाजों ने लगाया शतक

दिल्ली के खिलाफ इस मुकाबले में राजस्थान ने अपने शुरुआती दो विकेट 41 रन पर ही गंवा दिए. लेकिन इसके बाद राजस्थान की ओर से शानदार बल्लेबाजी देखने को मिली. सचिन यादव और विकेटकीपर कुणाल सिंह राठौर के बीच तीसरे विकेट के लिए 217 रनों की दमदार साझेदारी देखने को मिली. सचिन यादव ने 257 गेंदों पर 130 रनों की पारी खेली. जिसमें 17 चौके और 2 छक्के शामिल रहे. दूसरी ओर, कुणाल सिंह राठौर ने भी 198 गेंदों का सामना करते हुए 11 चौके और 1 छक्का की मदद से 102 रन बनाए.

इन दोनों खिलाड़ियों के बाद कप्तान महिपाल लोमरोर ने भी शतक जड़ा. महिपाल ने 229 गेंदों पर नाबाद 128 रन ठोके. उन्होंने अपनी इस पारी में 7 चौके और 4 छक्के जड़े. इन तीनों खिलाड़ियों के अलावा कार्तिक शर्मा भी शतक लगाने में कामयाब रहे.

कार्तिक शर्मा ने खेली विस्फोटक पारी

राजस्थान के लिए 8वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए कार्तिक शर्मा ने एक विस्फोटक शतक लगाया. कार्तिक ने 154 गेंदों का सामना करते हुए 120 रनों की पारी खेली, जिसमें उन्होंने 5 चौके और 9 गगनचुंबी छक्के जड़े. इन चारों खिलाड़ियों के शतक के बदौलत राजस्थान की टीम पहली पारी में 570 रनों का विशाल स्कोर बनाने में में सफल रही. वहीं दिल्ली की ओर से सिमरजीत सिंह ने सबसे ज्यादा 3 विकेट चटकाए और नवदीप सैनी ने 2 विकेट चटकाए. इनके अलावा, सिद्धांत शर्मा और सुमित माथुर ने 1-1 विकेट अपने नाम किया.